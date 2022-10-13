Журналіста Ткача на пішохідному переході збило авто: він пов’язує це з розслідуванням про вуличні перегони
Журналіст Михайло Ткач розповів, що його на пішохідному переході збило авто.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці на пішохідному переході мене збила машина. Нічого серйозного. Забої. Я не схильний пов‘язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішоходним і переді мною, теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут. Поліція, швидка працюють як годинник. Дякую", - розповів журналіст.
За словами Ткача, він відмовився від госпіталізації.
Нагадаємо, раніше Ткач заявив про перешкоджання його журналістській діяльності. Він пов’язує інцидент із його розслідуванням щодо вуличних перегонів мажорів.
Топ коментарі
+23 Garry Dron #477536
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+19 Марина Кравець
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+14 Владимир Замртй
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https://vodiy.ua/pdr/4/#414 4.14 Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Коментар: Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини. Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу
А деякі пішоходи вважають, що коли він на "зебру" виходить, то всі авто зупиняться на "раз-два".
Можете хейтити мій коментар, але за 38 років за кермом я проїхав не один мільйон кілометрів, в тому числі й дорогами Європи. Бачив різних водіїв і різних пішоходів. І не тільки в Україні.
Перестаньте звинувачувати один одного, треба самому стати ввічливим, не чекаючи цього від оточуючих.
ни разу не видел что-бы пешеходы специально бросались под машину - в любом случае гасать по городу как по автобану - преступление
Если бы кто-то "случайно" открыл огонь по колёсам гонщиков -
они бы начали вести себя по-другому.
То відому волонтерку-воїна-депутаткиню на перехресті підрізають,тепер Міхайло !
Хто наступний !???
https://twitter.com/publeecist/status/1580454680160632832?s=20&t=IqLntEFG5BDZBpdj1dQ5_A
Не благодари)))
С давних пор в МВС есть понятие "контрольный злочин". Градация идет по тяжести(например разбой) или по "работе" терпилы. а именно: журналист, депутат, правоохренитель - "контрольный злочин" и "как часы")))