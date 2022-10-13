Журналіста Ткача на пішохідному переході збило авто: він пов’язує це з розслідуванням про вуличні перегони

Журналіст Михайло Ткач розповів, що його на пішохідному переході збило авто.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на пішохідному переході мене збила машина. Нічого серйозного. Забої. Я не схильний пов‘язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішоходним і переді мною, теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут. Поліція, швидка працюють як годинник. Дякую", - розповів журналіст.

За словами Ткача, він відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, раніше Ткач заявив про перешкоджання його журналістській діяльності. Він пов’язує інцидент із його розслідуванням щодо вуличних перегонів мажорів.

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