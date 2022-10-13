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Новини Війна
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Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

путін

Зараз завдання Європи показати російському диктатору Путіну, що він в ізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ZDF.

За його словами, ризик застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, проте Європа не повинна дозволяти себе шантажувати.

"Не можна виявляти слабкість по відношенню до російського керівництва… Путін застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо він дуже добре знає, що після застосування для неї не буде жодних наслідків", - сказав президент.

"Чому він вистрілив 100 разів (ракетами та БПЛА напередодні по Україні. - Ред.)? Тому що наслідки ще не завдали йому шкоди… У нього немає успіхів на полі бою. Він має виправдовуватися (перед своїм народом. - Ред.)", - продовжив Зеленський, пояснюючи причину, чому РФ зробила так багато ударів.

Зараз, зазначив президент України, завдання всієї Європи - показати Путіну, що з ним ніхто не розмовлятиме і що він залишиться в ізоляції.

"Тоді й російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка загрожує всією ядерною зброєю", - заявив він.

Також читайте: "Дипломатії сьогодні з Росією не може бути", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) путін володимир (23761) ядерна зброя (1146)


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Топ коментарі
+13
Наслідки закатані в асфальт:

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13.10.2022 14:25
+5
Зеля, розібрався вже, що там в очку? Ще кортить заглянути?
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13.10.2022 14:23
+3
Це правда. І якщо наслідків не буде особисто для нього, а не для кацапії.
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13.10.2022 14:21
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Ну то как мы и мир реагируем на обстрелы по тэц и гражданским (никак) убеждают его, в обратном (нет)
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13.10.2022 14:20 Відповісти
Для него лично, почти наверняка - нет. Оно в бункере. А для евро-дебилов, которые хотят сохранить ему "лицо", последствия будут. Яркие, красочные, и на столетия.
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13.10.2022 14:21 Відповісти
Це правда. І якщо наслідків не буде особисто для нього, а не для кацапії.
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13.10.2022 14:21 Відповісти
********** может в бункере спрятаться, а вот рабсеяне нет. Поэтому, как только оно залезет в бункер, заливайте бетоном, ну а дальше рабсеяне, становитесь людьми в мире людей.
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13.10.2022 14:23 Відповісти
Зеля, розібрався вже, що там в очку? Ще кортить заглянути?
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13.10.2022 14:23 Відповісти
Наслідки закатані в асфальт:

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13.10.2022 14:25 Відповісти
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13.10.2022 14:28 Відповісти
Це 1000% від буданова?)) можна довіряти інформації
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13.10.2022 14:26 Відповісти
Украинскому обществу уже понятно,что в 2019 выбрали Буратино коломойши,и шапито, кровь украинцев на пуйле и зеле
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13.10.2022 14:31 Відповісти
Вова Зеленський як був тупнем так й залишився.... чи прикидається.... рашиське суспільство аж у лапті сц#ть щоб ***** вдарив ЯЗ по Україні й їм чхати на ізоляцію, вони навіть проживши у країнах ЄС чи Америці продовжують марити "вялічієм" та "всєхПабядім" , й від рабокацапського населення взагалі нічого на Засрашці не залежить, клав ***** на їх думку а вдарив ракетами бо він (*****) хворий на голову закомплескований Чмошний нелюдь.
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13.10.2022 14:31 Відповісти
Кремлівський дітей та онуків по всьму світу зібрати та у катівні, висилати відео в ЗМІ раз на тиждень з заголовками: за Бучу, за Маріуполь (матеріал економити, головне щоб відчайдушно відчували тисячі болей закатованих руснею).
Прийняти нарешті що росіянці як народ - це єдиний терористичний організм, але у різних формах (від скрипалів, вихователів, ..., до солдат та політиків).
Прийняти, що там немає кому щось доводити, вся міць пуйловського 5го управління фсб 20 років робила з народа безвольних та безморальних потвор (поки йшов грабіж населення).
Немає держави-терориста без народа-терориста, від якого унебезпечить лише його ліквідація (демілітаризація, дерашифікація, ...).
Гопників зупиняє тільки відчайдушний і жорсткий спротив - превентивний удар по цінним та живим місцям. Час натяків вже минув.
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13.10.2022 14:35 Відповісти

Таку владу треба класти під пили - це не перебільшення, а меседж майбутнім нарваним
розкрадачам бюджету України

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13.10.2022 15:02 Відповісти
Я настільки в шоці, що так цього, повність з дуба упавшого головою вниз, боїться весь світ! У мене питання до мамусь-біженців: дійсно ви спаслись від раши? Чи це- питання часу
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13.10.2022 15:15 Відповісти
Якби у 2019 люди, мали мізки, можливо такої трагедії не відбулося.
Вчора передивилася фото і відео зустрічей зе на початку своєї каденції. Потім президентсво, і зараз. І як у зе росте морда і мишца.
Тим паче як ростуть мордяки 95 кварталу.
Можливо хтось скаже взмужнів, але нормальні люди розуміють: як і з чого.
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13.10.2022 15:26 Відповісти
Бачу, Зеленський постарів- капець. Не скажу, що супер виглядає, хоча, теж багато питань
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13.10.2022 15:33 Відповісти
Питання лише одне: чому діти їх та дружини за межами України? Якщо влада впевнено каже про перемогу
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13.10.2022 15:36 Відповісти
 
 