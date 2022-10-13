Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський
Зараз завдання Європи показати російському диктатору Путіну, що він в ізоляції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ZDF.
За його словами, ризик застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, проте Європа не повинна дозволяти себе шантажувати.
"Не можна виявляти слабкість по відношенню до російського керівництва… Путін застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо він дуже добре знає, що після застосування для неї не буде жодних наслідків", - сказав президент.
"Чому він вистрілив 100 разів (ракетами та БПЛА напередодні по Україні. - Ред.)? Тому що наслідки ще не завдали йому шкоди… У нього немає успіхів на полі бою. Він має виправдовуватися (перед своїм народом. - Ред.)", - продовжив Зеленський, пояснюючи причину, чому РФ зробила так багато ударів.
Зараз, зазначив президент України, завдання всієї Європи - показати Путіну, що з ним ніхто не розмовлятиме і що він залишиться в ізоляції.
"Тоді й російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка загрожує всією ядерною зброєю", - заявив він.
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Прийняти нарешті що росіянці як народ - це єдиний терористичний організм, але у різних формах (від скрипалів, вихователів, ..., до солдат та політиків).
Прийняти, що там немає кому щось доводити, вся міць пуйловського 5го управління фсб 20 років робила з народа безвольних та безморальних потвор (поки йшов грабіж населення).
Немає держави-терориста без народа-терориста, від якого унебезпечить лише його ліквідація (демілітаризація, дерашифікація, ...).
Гопників зупиняє тільки відчайдушний і жорсткий спротив - превентивний удар по цінним та живим місцям. Час натяків вже минув.
Таку владу треба класти під пили - це не перебільшення, а меседж майбутнім нарваним
розкрадачам бюджету України
Вчора передивилася фото і відео зустрічей зе на початку своєї каденції. Потім президентсво, і зараз. І як у зе росте морда і мишца.
Тим паче як ростуть мордяки 95 кварталу.
Можливо хтось скаже взмужнів, але нормальні люди розуміють: як і з чого.