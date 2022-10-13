Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

Зараз завдання Європи показати російському диктатору Путіну, що він в ізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ZDF.

За його словами, ризик застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, проте Європа не повинна дозволяти себе шантажувати.

"Не можна виявляти слабкість по відношенню до російського керівництва… Путін застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо він дуже добре знає, що після застосування для неї не буде жодних наслідків", - сказав президент.

"Чому він вистрілив 100 разів (ракетами та БПЛА напередодні по Україні. - Ред.)? Тому що наслідки ще не завдали йому шкоди… У нього немає успіхів на полі бою. Він має виправдовуватися (перед своїм народом. - Ред.)", - продовжив Зеленський, пояснюючи причину, чому РФ зробила так багато ударів.

Зараз, зазначив президент України, завдання всієї Європи - показати Путіну, що з ним ніхто не розмовлятиме і що він залишиться в ізоляції.

"Тоді й російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка загрожує всією ядерною зброєю", - заявив він.

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