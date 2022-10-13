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Новини Війна
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Росія може вдарити по українській ГТС та вимагати запустити "Північний потік - 2", - Зеленський

гтс

Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі та вимагати від Європи запустити "Північний потік-2".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм байдуже що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС", - пояснив глава держави.

"Він (Путін. - Ред.) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ. - Ред.), нам треба запустити "Північний потік - 2", інакше Європа залишиться без газу через Україну", - додав президент.

За словами Зеленського, "зараз потрібна позиція, якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи, "ми "Північний потік-2" не запустимо і санкції не знімемо".

Також читайте: Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

Автор: 

ГТС (587) Зеленський Володимир (23691) росія (64935) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+5
Не понял... це шо, забажанка-пiдказка?
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13.10.2022 14:49
+4
Це ти їм підказав, чи що? Забув, що той потік підірваний?
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13.10.2022 14:51
+3
Это не поможет

Не пойдет ЕС на уступки принципиально уже
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13.10.2022 14:50
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Все може бути -- зараз рашці ніщо не указ .
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13.10.2022 14:47 Відповісти
и ***** никто на газ из Рашки и не расчитывает на сегодня... насчет нашей ГТС Украины... вопрос о ее капитальном ремонте реконструкции и модернизации -это послевоенный вопрос... Европа лучше вкладет в Украину и ее ГТС средства будет иметь вменяемого поставщика который будет покупать газ у России---а куда им деться.... разве что если будут упрямится то США и НАТО просто ****** по Ямалу и прочих месторождениям и все сразу закончистя... Украину-- и ее ГТС способную вкупе одной заменить все потоки РФ какие есть из Рашки сегодня по объему, включая Китай и еще останется на 35 млрд кубов газа на прикуску.. сладенькое к чаю..
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13.10.2022 15:53 Відповісти
Не понял... це шо, забажанка-пiдказка?
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13.10.2022 14:49 Відповісти
Навряд це якась секретна таємниця. А такими заявами сковуємо путлєра: якщо вдарять по гтс, нам буде чим крити
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13.10.2022 15:36 Відповісти
Это не поможет

Не пойдет ЕС на уступки принципиально уже
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13.10.2022 14:50 Відповісти
Це ти їм підказав, чи що? Забув, що той потік підірваний?
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13.10.2022 14:51 Відповісти
Одна труба целая осталась на СП2

"Случайно"
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13.10.2022 15:06 Відповісти
Так вроде три подорваных, а четвертая потом толи просела, толи еще что, не помню.
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13.10.2022 15:21 Відповісти
З Україною у Росії якось не склалося, тут вона получає по мордам. Тому Росія підвищує ставки. Подумаєш, що Росія може вдарити по українській ГТС, вона вже може вдарити по Берлину, по Парижу. Єдина сила яка може подолати Росію і якої вона боїться це Україна. Тому всі допомагайте Україні
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13.10.2022 14:55 Відповісти
А вони що не взірвали свій північний поток 2?
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13.10.2022 15:10 Відповісти
они же платят за прокачку, ну ничего будут платить за пустые трубы
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13.10.2022 15:11 Відповісти
Зєля почав ще й цілі шукати для кацапських террористів?! ТИТАН!
Чого не голиться, як Будулай вже?
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13.10.2022 15:27 Відповісти
Кацапи абсолютно безумні. За ті гроші які вони витратили а пропаганду, ведення війни, на утримання режимів на Донбасі та в Криму вони могли суттєво покращити життя в **********. З 2014 життя кацапів ставало гіршим, а з початком мобілізації стане просто жахливим. І все це за "КримНаш"? Ідіоти... Тепер це країна-терорист, яку на довгі роки ізолюють і позбавлять засобів для ведення агресивної війни. Те що режим ***** робить в агонії назавжди змінить ставлення до кацапів в усьому світі. Сьогодні навіть африканські країни виглядають більш цивілізованими за *********.
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13.10.2022 15:30 Відповісти
какой глубокомысленный аналитический ум. это вам не шаурму жрать
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13.10.2022 16:03 Відповісти
 
 