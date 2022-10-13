Росія може вдарити по українській ГТС та вимагати запустити "Північний потік - 2", - Зеленський

Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі та вимагати від Європи запустити "Північний потік-2".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм байдуже що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС", - пояснив глава держави.

"Він (Путін. - Ред.) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ. - Ред.), нам треба запустити "Північний потік - 2", інакше Європа залишиться без газу через Україну", - додав президент.

За словами Зеленського, "зараз потрібна позиція, якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи, "ми "Північний потік-2" не запустимо і санкції не знімемо".

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