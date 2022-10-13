Українські морпіхи ліквідували 7 окупантів, знищили 5 одиниць техніки та 3 сховища з боєприпасами
Бійці ВМС ЗСУ продовжують завдавати ударів по позиціях російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗС України.
Зазначається, що протягом минулої доби морські піхотинці знищили 7 загарбників та два сховища з боєприпасами.
"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено танк, бойову броньовану машину, самохідну артилерійську установку, гармату "МСТА-Б", реактивну систему залпового вогню "Град" та сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - додали у ВМС.
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