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Новини Війна
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Повітряні сили підтвердили падіння українського літака на Полтавщині: Він був уражений ракетою на Сході та повертався на аеродром, загинув пілот

літак

У командуванні Повітряних сил підтвердили втрату одного літака СУ-24 М.

Про це в коментарі УП заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ігната, бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу.

Після виконання бойового завдання був уражений ракетою. Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, не долетів, зазнав катастрофи на території Полтавської області.

Пілоти катапультувалися (літак двомісний. - Ред.), але один із них не вижив.

"Командування Повітряних сил висловлює співчуття рідним загиблого героя", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за два дні на території Полтавської області впали два літаки.

Читайте: Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався, - Повітряні Сили ЗСУ

Автор: 

авіація (4113) літак (2898) Повітряні сили (2596)


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Топ коментарі
+33
Най Українська земля буде пухом для загиблого героя!

Якнайшвидшої реабілітації вижившому!

Дякую Вам, хлопці!
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13.10.2022 15:05
+25
Погибшему - Царство Небесное. Вечный покой.
Спасибо вам, украинские герои, за всё, что делаете для мирного неба, за спасенные жизни. Выжившему герою - здоровья и сил снова уничтожать врага
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13.10.2022 15:13
+20
R. I. P.
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13.10.2022 15:02
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R. I. P.
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13.10.2022 15:02 Відповісти
Най Українська земля буде пухом для загиблого героя!

Якнайшвидшої реабілітації вижившому!

Дякую Вам, хлопці!
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13.10.2022 15:05 Відповісти
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13.10.2022 15:09 Відповісти
Погибшему - Царство Небесное. Вечный покой.
Спасибо вам, украинские герои, за всё, что делаете для мирного неба, за спасенные жизни. Выжившему герою - здоровья и сил снова уничтожать врага
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13.10.2022 15:13 Відповісти
Дякую нашим захисникам неба Співчуття родині загиблого героя Пам'ятаймо Міцного здоров'я живим Бережіть себе
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13.10.2022 15:22 Відповісти
Сумно.
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13.10.2022 15:22 Відповісти
это орки мстят за 6 ка-52 вчера
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13.10.2022 16:01 Відповісти
летчик перед падением уничтожил 6 Шахидов и несколько крылатых ракет
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13.10.2022 16:03 Відповісти
На Су-24??? Теоретически конечно мог с пушки, но чего то мне кажется что Вы путаете...
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13.10.2022 17:19 Відповісти
Вічна пам'ять Захиснику!
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13.10.2022 16:41 Відповісти
Треба більше дронів щоб берегти життя пілотів
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13.10.2022 17:22 Відповісти
мабуть СУ-24
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13.10.2022 18:27 Відповісти
Дякую пілотам, що ціною власного життя і здоров'я відвернули село від катастрофи і направили літак в поле. Слава Героям! Будемо пам'ятати Вас!
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14.10.2022 23:57 Відповісти
 
 