Повітряні сили підтвердили падіння українського літака на Полтавщині: Він був уражений ракетою на Сході та повертався на аеродром, загинув пілот

У командуванні Повітряних сил підтвердили втрату одного літака СУ-24 М.

Про це в коментарі УП заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ігната, бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу.

Після виконання бойового завдання був уражений ракетою. Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, не долетів, зазнав катастрофи на території Полтавської області.

Пілоти катапультувалися (літак двомісний. - Ред.), але один із них не вижив.

"Командування Повітряних сил висловлює співчуття рідним загиблого героя", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за два дні на території Полтавської області впали два літаки.

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