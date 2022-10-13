Важлива зміна ситуації на нашу користь - декілька країн Африки підтримали Україну в ООН, - Кулеба

Україну під час голосування за резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй" вперше підтримали декілька країн Африки, які раніше утримувалися або не брали участь у голосуваннях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зараз основна увага до 4 країн, які проголосували вчора в ГА ООН з Росією, але давайте уважніше глянемо на ті 143 країни, які проголосували за Україну. Важлива зміна ситуації на нашу користь - декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань або не брали в них участь, тепер проголосували "За", - йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, з лідерами цих країні говорив Президент Зеленський, сам Дмитро Кулеба зустрічався з їхніми міністрами, і вони також були частиною першого в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ країнами Африки.

"Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати. Історична резолюція ГА ООН продемонструвала, що Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня. І кожній з них ми сьогодні вдячні за принципову позицію на захист міжнародного права та принципу територіальної цілісності. Це була успішна наступальна операція на дипломатичному фронті із звільнення світу від російського руйнівного впливу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН засудила російські псевдореферендуми та підтримала територіальну цілісність України

По суті, весь світ вчора сказав Путіну:

- російські "референдуми" та спроби анексії нікчемні;

- Росія має негайно та безумовно скасувати всі ці незаконні рішення;

- Росія має негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкрелив очільник МЗС України.