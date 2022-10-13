УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11103 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 234 14

Важлива зміна ситуації на нашу користь - декілька країн Африки підтримали Україну в ООН, - Кулеба

оон

Україну під час голосування за резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй" вперше підтримали декілька країн Африки, які раніше утримувалися або не брали участь у голосуваннях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зараз основна увага до 4 країн, які проголосували вчора в ГА ООН з Росією, але давайте уважніше глянемо на ті 143 країни, які проголосували за Україну. Важлива зміна ситуації на нашу користь - декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань або не брали в них участь, тепер проголосували "За", - йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, з лідерами цих країні говорив Президент Зеленський, сам Дмитро Кулеба зустрічався з їхніми міністрами, і вони також були частиною першого в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ країнами Африки.

"Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати. Історична резолюція ГА ООН продемонструвала, що Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня. І кожній з них ми сьогодні вдячні за принципову позицію на захист міжнародного права та принципу територіальної цілісності. Це була успішна наступальна операція на дипломатичному фронті із звільнення світу від російського руйнівного впливу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН засудила російські псевдореферендуми та підтримала територіальну цілісність України

По суті, весь світ вчора сказав Путіну:

- російські "референдуми" та спроби анексії нікчемні;

- Росія має негайно та безумовно скасувати всі ці незаконні рішення;

- Росія має негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкрелив очільник МЗС України.

Африка (305) МЗС (4108) ООН (3340) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Зря вы так. Африка гигантский континент с кучей природных ресурсов. Тот факт, что страны Африки открещиваются от ещё казалось "вчера" непоколебимой хрюсии уже о многом говорит. Да и слухи ходят, что транспортные самолеты Украины сильно зачастили в некоторые африканские страны, в которых наблюдались большие запасы совкового бк.
показати весь коментар
13.10.2022 15:22
+5
Ну да. А то, что США перед голосованием заявили "Мы будем внимательно следить за тем кто проголосует против этой резолюции" - то такое ... Вот турне Кулебы по Африке - это да.

Кстати, Кулеба, вообще-то в Африке пытался оружие найти ... У нас об этом не пишут, но в Африканских СМИ пишут с КЕМ встречался Кулеба. И это, в основном, министры обороны.
показати весь коментар
13.10.2022 15:23
+4
Ета успєх!

Тур Хеєрдал

Кабмін 16.09.2022 постановою № 1040 надав гуманітарну допомогу зерном Ефіопії та Сомалі на 420 млн грн. Це під час війни в нашій країні!

А 12.10.2022 Ефіопія не підтримала (утрималась) під час голосування в ООН резолюції про засудження анексії росією наших територій.
показати весь коментар
13.10.2022 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Турне кулеби по країнам африки не було даремним.
показати весь коментар
13.10.2022 15:11 Відповісти
Ну да. А то, что США перед голосованием заявили "Мы будем внимательно следить за тем кто проголосует против этой резолюции" - то такое ... Вот турне Кулебы по Африке - это да.

Кстати, Кулеба, вообще-то в Африке пытался оружие найти ... У нас об этом не пишут, но в Африканских СМИ пишут с КЕМ встречался Кулеба. И это, в основном, министры обороны.
показати весь коментар
13.10.2022 15:23 Відповісти
тепер потрібно відправити дермака в турне "па исторической родине"
показати весь коментар
13.10.2022 15:25 Відповісти
Оце,плять,здобуток!!!
показати весь коментар
13.10.2022 15:15 Відповісти
Зря вы так. Африка гигантский континент с кучей природных ресурсов. Тот факт, что страны Африки открещиваются от ещё казалось "вчера" непоколебимой хрюсии уже о многом говорит. Да и слухи ходят, что транспортные самолеты Украины сильно зачастили в некоторые африканские страны, в которых наблюдались большие запасы совкового бк.
показати весь коментар
13.10.2022 15:22 Відповісти
Супер! Тепер до списку аіриканських країн куди Зе дарує зерно, долучаться ще кілька, з їх постійно зростаючим населенням...
показати весь коментар
13.10.2022 15:18 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2022 15:19 Відповісти
А ще африканці нам вишлють військову допомогу -бумеранги, щоб було чим "низьколетючі" цілі збивати.
показати весь коментар
13.10.2022 15:24 Відповісти
Ета успєх!

Тур Хеєрдал

Кабмін 16.09.2022 постановою № 1040 надав гуманітарну допомогу зерном Ефіопії та Сомалі на 420 млн грн. Це під час війни в нашій країні!

А 12.10.2022 Ефіопія не підтримала (утрималась) під час голосування в ООН резолюції про засудження анексії росією наших територій.
показати весь коментар
13.10.2022 15:25 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2022 15:26 Відповісти
ефіопи пращури арапа петрушки всея русі.
показати весь коментар
13.10.2022 15:43 Відповісти
А як гібонці з Гібону, звідти точний шлях в сухумі.
показати весь коментар
13.10.2022 15:44 Відповісти
Важлива зміна ситуації на нашу користь . ,,,,- важливість бла бла бла кулєби ,не називати яка саме конкретна користь ,від зміни ситуації,яка абсолютно нічого не випішує для України і її народу
показати весь коментар
13.10.2022 15:58 Відповісти
а я все ж таки звернув увагу на Індію та Китаї які знов утримались.
показати весь коментар
13.10.2022 17:59 Відповісти
 
 