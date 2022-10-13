Росія нарощує чисельність кораблів та катерів у Чорному й Середземному морях, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 4 кораблів та катерів для контролю морських комунікацій, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 16 ракет;
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 13 жовтня:
- Чорне море, до виконання завдань бойової служби ворог залучив до 4 кораблів та катерів для контролю морських комунікацій, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 16 ракет;
- Азовське море, залучено до 6 ворожих кораблів та катерів для контролю морських комунікацій;
- Середземне море, ворог утримує угруповання чисельністю 11 кораблів, серед яких атомний підводний човен "Сєвєродвінск", сумарний залп кораблів 76 ракет.
Топ коментарі
+4 Сергей Ф.
показати весь коментар13.10.2022 15:14
+4 Виталий Танчик #518988
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+2 Qq Qqq #455433
показати весь коментар13.10.2022 15:35
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Хоча дуже сподіваюсь, щоб якось прикрутили Гарпун чи Нептун до якогось літака і зробили їм нежданчик )), як з мостом і крейсером.