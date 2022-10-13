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Новини Агресія Росії проти України
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Росія нарощує чисельність кораблів та катерів у Чорному й Середземному морях, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

севастополь,чф,рф,корабель

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 4 кораблів та катерів для контролю морських комунікацій, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 16 ракет;

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 13 жовтня:

  • Чорне море, до виконання завдань бойової служби ворог залучив до 4 кораблів та катерів для контролю морських комунікацій, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 16 ракет;
  • Азовське море, залучено до 6 ворожих кораблів та катерів для контролю морських комунікацій;
  • Середземне море, ворог утримує угруповання чисельністю 11 кораблів, серед яких атомний підводний човен "Сєвєродвінск", сумарний залп кораблів 76 ракет.

Росія нарощує чисельність кораблів та катерів у Чорному й Середземному морях, - ВМС ЗСУ 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 13 кораблів,- ВМС ЗСУ

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Азовське море (1617) ВМС (1379) корабель (1611) Чорне море (1660) Середземне море (100)


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Топ коментарі
+4
и правильно. а то гоняйся за ними по всем морям. так - бахнул раз и усё.
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13.10.2022 15:14
+4
У статті сказано, що це РАЗОМ, у Чорному та Середземному, а так вони окремо і з'єднатися, завдяки позиції Стамбулу, не можуть. Треба ж якось статтю страшніше зробити, от і пишуть бозна що!
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13.10.2022 15:21
+2
Нажаль (
Хоча дуже сподіваюсь, щоб якось прикрутили Гарпун чи Нептун до якогось літака і зробили їм нежданчик )), як з мостом і крейсером.
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13.10.2022 15:35
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и правильно. а то гоняйся за ними по всем морям. так - бахнул раз и усё.
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13.10.2022 15:14 Відповісти
То вони їх через "Турецьку протоку" провели, чи десь з місцевих шахт попіднімали?
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13.10.2022 15:18 Відповісти
У статті сказано, що це РАЗОМ, у Чорному та Середземному, а так вони окремо і з'єднатися, завдяки позиції Стамбулу, не можуть. Треба ж якось статтю страшніше зробити, от і пишуть бозна що!
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13.10.2022 15:21 Відповісти
а нахрен знать сколько корыт в Средезимноморье булькает??? Конвенция Монтре Турцией вроде как соблюдается..
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13.10.2022 15:45 Відповісти
Дещо можуть перекинути з Каспійського моря через Волго-Донський канал (якщо осадка дозволяє).
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13.10.2022 16:24 Відповісти
А в України немає ракет, які б до них долетіли?
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13.10.2022 15:23 Відповісти
Нажаль (
Хоча дуже сподіваюсь, щоб якось прикрутили Гарпун чи Нептун до якогось літака і зробили їм нежданчик )), як з мостом і крейсером.
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13.10.2022 15:35 Відповісти
"Нащо нам ракети? Ми -- мирна країна. Нам потрібні дороги..."
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13.10.2022 15:38 Відповісти
як гадаєте, в разі конфлікту кацапів з НАТО, за скільки потоплять їхні корита в Середземному морі?
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13.10.2022 15:36 Відповісти
с освобождением Крыма все эти ихние боевые дежурства в акватории ЧМ нахер быстро закончатся. От Заветного до выхода из бухты Новороссийска - 70 миль. Так что все кацапские корыта станут в бухте на боевое дежурство лет на десять возле музея "Крейсер михаил кутузов".
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13.10.2022 15:37 Відповісти
з Середземного моря побояться стрельнути...
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13.10.2022 18:24 Відповісти
 
 