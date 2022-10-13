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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Дедалі менше росіян підтримують режим Путіна, про це свідчить хід мобілізації у РФ, - Міноборони

рф,окупанти,арміярф

Кількість прихильників дій влади РФ, які заявляли про готовність добровільно мобілізуватися, значно зменшилася.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінський режим все більше усвідомлює безперспективність планів з утримання захоплених українських територій. Свідченням цього є показова демонстрація російським керівництвом нібито рішучості знищити українську державність завданням масованих ракетних ударів по всій території України.

Натомість агресивні дії кремля все менше підтримує російське суспільство, на що вказує перебіг мобілізації в рф", - зазначила вона.

Так, додала Маляр, значно зменшилася кількість прихильників дій влади РФ, які заявляли про готовність добровільно мобілізуватися.

Про зниження мотивації окупантів говорить також тактика передових підрозділів, військовослужбовці яких намагаються ухилятися від участі у бойових діях та ховаються у школах, дитячих садках та лікарнях.

Також читайте: У Росії вперше офіційно повідомили про смерть на війні в Україні 5 мобілізованих з Челябінської області

Автор: 

путін володимир (23761) росія (64935) мобілізація (3023) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+13
У рабів не питають кого вони підтримують.
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13.10.2022 15:15
+11
Було 146%, стало 135%
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13.10.2022 15:15
+9
Дурниця.
Кацапи так само підтримують ***** і ненавидять Україну.
Просто не хочуть тут здихати.
Це абсолютно різні речі.
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13.10.2022 15:29
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У рабів не питають кого вони підтримують.
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13.10.2022 15:15 Відповісти
Що не зробиш заради шансу на «свободу» у них в українському полоні більше прав ніж вдома
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13.10.2022 15:30 Відповісти
Було 146%, стало 135%
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13.10.2022 15:15 Відповісти
Тупая пропаганда рассчитанная на бабушек у подъезда!
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13.10.2022 15:17 Відповісти
Підтримка ***** і "могілізації" зворотньопропорційна кількості фоток дохлої русні у соцмережах.
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13.10.2022 15:18 Відповісти
а в нас все "хороших русских" видивляються!нічому не навчилися...
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13.10.2022 15:21 Відповісти
В росії шось не спішать карти малювати з захопленими херсонською і запорізькими областями.
І російські сайти з картами не спішать ці області додавати на карту росії.
Значить самі росіяни не вважають захоплені українські області російськими.

путін якусь фігню творить.
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13.10.2022 15:21 Відповісти
Вчора десь тут була новина, що вже друкують карти )
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13.10.2022 15:30 Відповісти
Ось
https://censor.net/ua/photo_news/3373252/***************************************************************************
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13.10.2022 15:31 Відповісти
Але це нічого не змінить, перемога за нами.
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13.10.2022 15:33 Відповісти
Эти выродки выберут себе ещё пожоще фюррера. Чем их сильнее имеют тем они больше любят сцаря
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13.10.2022 15:23 Відповісти
Так це зрозуміло що ванюшка буде воювати до останнього пакета .І не у тому річ що він хоче чи ні .Це на генній основі у ціх мавп це означає вбивати грабувати воювати.Злість ненависть підлість.Це пряма противоположність нам де у основі мир ,родина ,будувати сіяти обороняти визволяти.Доброта та порозуміння.Лише у русні вмирає сміття, а ми втрачає най кращих.У висновку, а, бо ми або вони, звичайно що добро переможе.
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13.10.2022 15:23 Відповісти
День Побега!
Мы не верили с тобой
Что пошлют нас с мужиками на убой.
Два билета
Побыстрее только, блин!
На Тбилиси, на Софию, на Берлин!
Этот День Побега
Сутки впопыхах.
Догадайтесь
Чем ваш папенька пропах.
Очень жалко
Что я русский, не казах....
День Побега,
День Побега!
День Побеееегаааа!
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13.10.2022 15:23 Відповісти
Так это математика. Их становится меньше благодаря ЗСУ
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13.10.2022 15:27 Відповісти
Я б на відсутність підтримки )(уйла серед роССіянців не сподівався, бо вони такі кумедні, що одночасно можуть бути невдоволені рівнем свого життя на Рашці, і обожнювати керівництво країни за то, що так "вжарили" по мирному населенню, домівкам, та ТЕЦ з електромережами в Україні. Подивіться на рашистів що побігли від мобілізації за кордон, вони одночасно не хочуть на фронт воювати за "вЯлічіє" русні, і ходять з колорадськими стрічками та буквами "Z"!!!
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13.10.2022 15:28 Відповісти
Дурниця.
Кацапи так само підтримують ***** і ненавидять Україну.
Просто не хочуть тут здихати.
Це абсолютно різні речі.
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13.10.2022 15:29 Відповісти
Поддержка не такая как рисуют

Намного меньше

Многие поняли что он полный идиот
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13.10.2022 15:36 Відповісти
Не ищите хороших или умных русских, все кто был такими или свалили ещё в 2015 или сидят по зонам
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13.10.2022 15:39 Відповісти
Просто гляньте на ютюбі стріми українців і рашистів ..і переконаєтесь..недавно я давав посилання на Луганського чат рулетку..знаючи що могілізіція але все одно любить пуйла..Московского директора вызвали в военкоматhttps://www.youtube.com/watch?v=h2JPLYqZTXc
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13.10.2022 16:12 Відповісти
Повністю згодна. І якщо хтось висловлює незадоволення ******, то лише тому, що, за їх переконанням, він ще й досі не знищів Україну. Ця біомаса ще в радянські часи заздрила чорною заздрістю Україні і українцям, і за це ненавиділа їх. А зараз вони настільки просякнуті цією ненавистю, що просто бризкають нею на всі боки!
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13.10.2022 20:20 Відповісти
Это шо за два гомика на фотке? С такими рожами не обремененные интеллектом??
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13.10.2022 15:31 Відповісти
Надо читать, всё меньше рабсиян поддерживают собственную: изоляцию, презрение всего Мира бесправие, нищету, войну и смерть.
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13.10.2022 15:39 Відповісти
Великі сумніви що орки не підтримують путіна . Можливо вони бояться померти але в душі орки це така нечисть які будуть прагнути війни постійно
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13.10.2022 15:46 Відповісти
Россияне не поддерживает войну только из-за проблем для ихней личной жизни и удобствами, которые возникли из-за нахождения России под санкциями. При этом остаётся имперскими шовинистами, которым хочется набить морду всему остальному миру и превратить всё в огромный засранный ГУЛАГ. Если завтра Путина уберёт из Кремля, преёмник окажется ещё хуже и всё продолжится. От чего можно спасти только разделение России на отдельные государства. Или терапия биореактора для тех 80%, которые поддерживали путинский режим.
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13.10.2022 16:06 Відповісти
 
 