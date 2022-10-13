Дедалі менше росіян підтримують режим Путіна, про це свідчить хід мобілізації у РФ, - Міноборони
Кількість прихильників дій влади РФ, які заявляли про готовність добровільно мобілізуватися, значно зменшилася.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Путінський режим все більше усвідомлює безперспективність планів з утримання захоплених українських територій. Свідченням цього є показова демонстрація російським керівництвом нібито рішучості знищити українську державність завданням масованих ракетних ударів по всій території України.
Натомість агресивні дії кремля все менше підтримує російське суспільство, на що вказує перебіг мобілізації в рф", - зазначила вона.
Так, додала Маляр, значно зменшилася кількість прихильників дій влади РФ, які заявляли про готовність добровільно мобілізуватися.
Про зниження мотивації окупантів говорить також тактика передових підрозділів, військовослужбовці яких намагаються ухилятися від участі у бойових діях та ховаються у школах, дитячих садках та лікарнях.
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І російські сайти з картами не спішать ці області додавати на карту росії.
Значить самі росіяни не вважають захоплені українські області російськими.
путін якусь фігню творить.
https://censor.net/ua/photo_news/3373252/***************************************************************************
Мы не верили с тобой
Что пошлют нас с мужиками на убой.
Два билета
Побыстрее только, блин!
На Тбилиси, на Софию, на Берлин!
Этот День Побега
Сутки впопыхах.
Догадайтесь
Чем ваш папенька пропах.
Очень жалко
Что я русский, не казах....
День Побега,
День Побега!
День Побеееегаааа!
Кацапи так само підтримують ***** і ненавидять Україну.
Просто не хочуть тут здихати.
Це абсолютно різні речі.
Намного меньше
Многие поняли что он полный идиот