За допомогою додатку "єППО" українці можуть повідомляти про ракети чи дрони РФ

За допомогою додатка можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей.

Про це повідомив один із розробників Геннадій Сульдін, інформує Цензор.НЕТ.

Додаток розробила розробила конструкторська група "Технарі". Він вже доступний для андроїд-смартфонів.

"Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон камікадзе шахед, вам треба лише відкрити єППО на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руха цілі та натиснути велику червону кнопку. Все. А через декілька секунд фахівці ППО побачать вашу відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летаюча смерть буде збита", - розповів Сульдін.

Користувачам варто встановити додаток "єППО" на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути "Тест" щоб переконатись, що все добре та бути готовим будь-коли сповістити ЗСУ про загрозу з неба.

"Навіщо потрібна авторизація в Дії? Щоб вороги та різноманітні дурні не заважали зенітникам хибними цілями", - пояснив один із розробників.

"Ми робили єППО, постійно консультуючись із справжними фахівцями нашої ППО, які зараз, з моєї точки зору, по досвіду та фаху є найкращими в світі. З самого початку розробка була узгоджена з командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь", - зазначив Сульдін.

Застосунок "єППО" поки що можна завантажити лише на Android, але розробники працюють над створенням версії для iOS.

"Сьогодні був перший тест "єППО" для айфонів. Тест був успішний. Сподіваюсь, "через 2-3 тижні" ІOS-версія додатка буде вже доступна всім", – додав Сульдін.

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