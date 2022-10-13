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Новини Війна
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За допомогою додатку "єППО" українці можуть повідомляти про ракети чи дрони РФ

ппо

За допомогою додатка можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей.

Про це повідомив один із розробників Геннадій Сульдін, інформує Цензор.НЕТ.

Додаток розробила розробила конструкторська група "Технарі". Він вже доступний для андроїд-смартфонів.

"Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон камікадзе шахед, вам треба лише відкрити єППО на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руха цілі та натиснути велику червону кнопку. Все. А через декілька секунд фахівці ППО побачать вашу відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летаюча смерть буде збита", - розповів Сульдін.

Користувачам варто встановити додаток "єППО" на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути "Тест" щоб переконатись, що все добре та бути готовим будь-коли сповістити ЗСУ про загрозу з неба.

"Навіщо потрібна авторизація в Дії? Щоб вороги та різноманітні дурні не заважали зенітникам хибними цілями", - пояснив один із розробників.

"Ми робили єППО, постійно консультуючись із справжними фахівцями нашої ППО, які зараз, з моєї точки зору, по досвіду та фаху є найкращими в світі. З самого початку розробка була узгоджена з командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь", - зазначив Сульдін.

Застосунок "єППО" поки що можна завантажити лише на Android, але розробники працюють над створенням версії для iOS.

"Сьогодні був перший тест "єППО" для айфонів. Тест був успішний. Сподіваюсь, "через 2-3 тижні" ІOS-версія додатка буде вже доступна всім", – додав Сульдін.

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За допомогою додатку єППО українці можуть повідомляти про ракети чи дрони РФ 01
За допомогою додатку єППО українці можуть повідомляти про ракети чи дрони РФ 02

Автор: 

ППО (3149) додаток (474)


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Топ коментарі
+5
Ось про що я писав на самому початку цієї фази да і після 2014 року. Нарешті, молодці, спробуємо. Спостереження за повітряним простором та оповіщення повинні бути глобальними ))
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13.10.2022 15:37
+3
Є авторизація через дію, тому гавнюків дуже швидко відсіють і візьмуть на олівець. А для висвітлення обстановки я впевнений використовуються певні алгоритми, які самі будут відсіювати хибні помітки. Наприклад роблячи апроксимацію траєкторії цілей треба відсіювати відмітки, які ніяким чином не можуть там бути, але звертати увагу на масовість відміток і т.д. Дуже цікава тема, аплодую стоячи нашим програмістам і ППОшниками )) Ви молодці хлопці, так тримати.
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13.10.2022 17:12
+1
натискаєш тест, потім велику червону кнопку з викруткою та ключем і усе
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13.10.2022 17:04
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Ось про що я писав на самому початку цієї фази да і після 2014 року. Нарешті, молодці, спробуємо. Спостереження за повітряним простором та оповіщення повинні бути глобальними ))
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13.10.2022 15:37 Відповісти
Скачав, пробую ТЕСТ, поки щось не реагує. Протестуємо ))
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13.10.2022 15:40 Відповісти
натискаєш тест, потім велику червону кнопку з викруткою та ключем і усе
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13.10.2022 17:04 Відповісти
Дякую, вже розібрався, все працює )). От тепер тримайтесь кацапські і іранські пєпєлаци ))
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13.10.2022 17:08 Відповісти
Суки, як раз тривогу врубили ((
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13.10.2022 15:41 Відповісти
ну зайде туди купа проросійських ************,під час ось таких подібним массованих повітряних атака почнуть давати фекйові цілі і це може дуже сильно дезорієнтувати і нашкодити нашим фахівцям ППО
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13.10.2022 17:04 Відповісти
Так авторизація через Дію
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13.10.2022 17:05 Відповісти
Є авторизація через дію, тому гавнюків дуже швидко відсіють і візьмуть на олівець. А для висвітлення обстановки я впевнений використовуються певні алгоритми, які самі будут відсіювати хибні помітки. Наприклад роблячи апроксимацію траєкторії цілей треба відсіювати відмітки, які ніяким чином не можуть там бути, але звертати увагу на масовість відміток і т.д. Дуже цікава тема, аплодую стоячи нашим програмістам і ППОшниками )) Ви молодці хлопці, так тримати.
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13.10.2022 17:12 Відповісти
Тепер ще варто подумати про створення "переносних спостережних станцій" які можна встановлювати на стовпах, деревах, дахах - такий собі ІоТ. З живленням як від мережі так і від сонячних батарей з акумулятором.
Активація режиму верифікації (більше енергоспоживання) спочатку за гучністю цілі, потім можна і за звуковими характеристиками цілі - коли команда розробників набереться досвіду.

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26.10.2022 12:05 Відповісти
 
 