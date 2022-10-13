Зеленський відповів на петицію із закликом не надавати українське громадянство Невзорову

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону надання українського громадянства російському публіцисту Олександру Невзорову.

Відповідь на петицію опублікована на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав, що Конституцією президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства або його припинення, а підстави та порядок надання громадянства розглядаються органами влади.

Він зазначив, що громадянство не може отримати людина, яка вчинила злочин проти людства або вчиняла геноцид, має судимість в Україні за тяжкий або особливо тяжкий злочин (до погашення або зняття судимості, а також яка вчинила дію на території іншої держави, яка визнана в Україні тяжким чи особливо тяжким злочином.

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Зеленський заявив, що підстави та порядок набуття громадянства визначені законодавством та однакові для всіх осіб.

Водночас президент наголосив, що органи влади мають діяти лише в межах своїх повноважень. Він пообіцяв додатково проінформувати про результати розгляду порушених у петиції питань.

Відповідна петиція з’явилася на сайті президента 8 червня. Її ініціаторка Євгенія Шевченко в тексті петиції порушила питання про заслуги Невзорова перед українським суспільством і закликала не розкидатись українським громадянством.

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Нагадаємо, 3 червня з'явилася інформація, що Зеленський надав українське громадянство Невзорову та його дружині Лідії. 4 червня Невзоров написав у фейсбуці, що в "Росії з приводу мого українського паспорта вже розгорається чудова істерика". 6 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Невзоров ще не отримав паспорт України. Він нагадав, що для цього є певна процедура. У Державній міграційній службі журналістам сказали, що Зеленський підписав указ про громадянство для Невзорова.