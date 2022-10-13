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Зеленський відповів на петицію із закликом не надавати українське громадянство Невзорову

невзоров

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону надання українського громадянства російському публіцисту Олександру Невзорову.

Відповідь на петицію опублікована на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав, що Конституцією президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства або його припинення, а підстави та порядок надання громадянства розглядаються органами влади.

Він зазначив, що громадянство не може отримати людина, яка вчинила злочин проти людства або вчиняла геноцид, має судимість в Україні за тяжкий або особливо тяжкий злочин (до погашення або зняття судимості, а також яка вчинила дію на території іншої держави, яка визнана в Україні тяжким чи особливо тяжким злочином.

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Зеленський заявив, що підстави та порядок набуття громадянства визначені законодавством та однакові для всіх осіб.

Водночас президент наголосив, що органи влади мають діяти лише в межах своїх повноважень. Він пообіцяв додатково проінформувати про результати розгляду порушених у петиції питань.

Відповідна петиція з’явилася на сайті президента 8 червня. Її ініціаторка Євгенія Шевченко в тексті петиції порушила питання про заслуги Невзорова перед українським суспільством і закликала не розкидатись українським громадянством.

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Нагадаємо, 3 червня з'явилася інформація, що Зеленський надав українське громадянство Невзорову та його дружині Лідії. 4 червня Невзоров написав у фейсбуці, що в "Росії з приводу мого українського паспорта вже розгорається чудова істерика". 6 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Невзоров ще не отримав паспорт України. Він нагадав, що для цього є певна процедура. У Державній міграційній службі журналістам сказали, що Зеленський підписав указ про громадянство для Невзорова.

Автор: 

громадянство (1071) Зеленський Володимир (23691) петиція (320) Невзоров Олександр (8)


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Топ коментарі
+65
Цей маладєц ще не так давно був довіреною особою пуйла.
Нехай тролить його БЕЗ українського громадянства.

А Зєля відповів у своєму стилі, розмазав зелене по столу.
Напевно, вже подарував каZапу українське громадянство зі свого царського плеча.
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13.10.2022 15:47
+46
Стародавня притча про вовків.Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти. Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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13.10.2022 15:47
+42
Невзоров молодец, добре тролить путіна і всю його камарилью! Чому б і не надати? Ворог мого ворога - мій друг!
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13.10.2022 15:44
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Один може зробити більше ніж багато пострілів, це про Глєбича. Я поважаю цю людину, він знайшов у собі сили та мудрість щоб у 14 році сказати, що Крим - це Україна, а багато російських опозиціонерів на цьому питанні закінчуються бути опозиціонерами до влади путіна.Зараз Нєвзоров знищує російську владу словом.
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13.10.2022 20:54 Відповісти
отже ця тварь, проти якої порушені кримінальі справи у Литві, що???
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13.10.2022 21:28 Відповісти
невзоров - це кацап. Вам цього мало???? Щось ще інше потрібно???
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13.10.2022 21:35 Відповісти
Апостол Матфей в молодости служил в налоговой инспекции царя Ирода.
Затем по его заданию он прикинулся учеником Христа.
Так выкинем же из Библии Евангелие от Матфея!
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14.10.2022 11:01 Відповісти
Глебыч за Украину и всё тут.
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14.10.2022 14:59 Відповісти
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