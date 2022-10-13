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Заочно повідомлено про підозру херсонцю, який очолив незаконну філію російського банку, - Офіс Генпрокурора

колаборант

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець міста Херсона під час окупації регіону почав співпрацювати з агресором, очоливши незаконно створений філіал російського банку.

Як повідомляється, на займаній посаді підозрюваний допомагає окупаційній владі впроваджувати банківську систему РФ на території Херсонської області, а також здійснювати незаконні фіскальні збори з підприємств.

Чоловік також агітував місцевих мешканців співпрацювати з ворогом, обіцяючи роботу в очолюваній ним псевдоустанові.

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банки (7709) Херсон (3332) колабораціонізм (1158)


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Більшість тих людей які мали можливість уїхати але не зробили цього -це зрозуміло що вони чекали на Росію.
На Херсонщині багато таких людей і тепер незрозуміло як від цих людей позбутися вони будуть заважати постійно
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13.10.2022 15:51 Відповісти
Таких що чекали, не дуже багато. Пристосуванців вистачає. Проблема є, та щодо Херсонщини не треба перебільшувати. Велика частина виїхала (і ватники виїзжають). Багато людей що там залишилось мають чітку проукраїнську позицію. Треба буде «вичищати» після деокупації, безумовно
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13.10.2022 16:55 Відповісти
Що за довбані офіси?
Заблюрені є@альники руснявої швалі з якою метою, бо офіси мають право на помилку?
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13.10.2022 16:02 Відповісти
******* от рождения всю жизнь шёл к успеху, и вот на несколько месяцев стал банкиром.
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13.10.2022 16:06 Відповісти
Він і був банкіром, але суті це не змінює. Довбойоб.
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13.10.2022 16:47 Відповісти
І знову пику не видно.
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13.10.2022 20:42 Відповісти
 
 