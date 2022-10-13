Заочно повідомлено про підозру херсонцю, який очолив незаконну філію російського банку, - Офіс Генпрокурора
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, мешканець міста Херсона під час окупації регіону почав співпрацювати з агресором, очоливши незаконно створений філіал російського банку.
Як повідомляється, на займаній посаді підозрюваний допомагає окупаційній владі впроваджувати банківську систему РФ на території Херсонської області, а також здійснювати незаконні фіскальні збори з підприємств.
Чоловік також агітував місцевих мешканців співпрацювати з ворогом, обіцяючи роботу в очолюваній ним псевдоустанові.
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На Херсонщині багато таких людей і тепер незрозуміло як від цих людей позбутися вони будуть заважати постійно
Заблюрені є@альники руснявої швалі з якою метою, бо офіси мають право на помилку?