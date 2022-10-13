Оточення Путіна - "щенки", вони навіть не собаки. Захід має показати сильну позицію, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід не має боятися Путіна.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ.

"Його оточення, "щенки". Вони навіть не собаки. Вони просто "щенки". Кожен із них вип'є 50 грамів горілки і кричить: "Ми завтра застосуємо ядерну зброю". Це що таке взагалі?" - наголосив президент.

Зеленський заявив, що Заходу варто показати сильну позицію.

"Показувати тільки сильну. Якщо буде сильна позиція, вони це відчуватимуть, то нічого вони не застосовуватимуть. Ніяку зброю. Він (Путін. - Ред.) боятиметься втратити свою владу. Його зжере населення. Він має боятися. Не ми повинні боятися, не Європа повинна боятися", - додав президент.

Також читайте: Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський