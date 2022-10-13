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Новини Війна
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Оточення Путіна - "щенки", вони навіть не собаки. Захід має показати сильну позицію, - Зеленський

лавров,путін

Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід не має боятися Путіна.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ.

"Його оточення, "щенки". Вони навіть не собаки. Вони просто "щенки". Кожен із них вип'є 50 грамів горілки і кричить: "Ми завтра застосуємо ядерну зброю". Це що таке взагалі?" - наголосив президент.

Зеленський заявив, що Заходу варто показати сильну позицію. 

"Показувати тільки сильну. Якщо буде сильна позиція, вони це відчуватимуть, то нічого вони не застосовуватимуть. Ніяку зброю. Він (Путін. - Ред.) боятиметься втратити свою владу. Його зжере населення. Він має боятися. Не ми повинні боятися, не Європа повинна боятися", - додав президент.

Також читайте: Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) путін володимир (23761) ядерна зброя (1146)


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Топ коментарі
+13
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13.10.2022 16:22
+11
що він меле?
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13.10.2022 16:08
+11
Если окружение - щенки, то получается, что пуйло - **** !
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13.10.2022 16:19
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що він меле?
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13.10.2022 16:08 Відповісти
Хто? Лавроконяка? Чи Йоршик?))
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13.10.2022 16:10 Відповісти
Також може бути)
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13.10.2022 16:15 Відповісти
Вы имеете ввиду предателя из Омана? Мальдивы то каломойского тема
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13.10.2022 16:18 Відповісти
Коваль , д'ерьмак Оманский
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13.10.2022 16:18 Відповісти
А як же шашлики? Вже фсьо?
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13.10.2022 16:13 Відповісти
Чому він дозволяє собі дорікати когось, коли сам з великої літери **********
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13.10.2022 18:27 Відповісти
Щенок ассоциируется с милым потешным животным, а это глисты, ну на края опарыши
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13.10.2022 16:11 Відповісти
Не, щенок в данном конкретном случае и есть щщщщенок. А детёныши собачек - это ути-пути, зяйки, лохматики, масики и лапушки)
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13.10.2022 16:13 Відповісти
це цуценя так асоціюється швидше...а щенок більше асоціюється з молокососом дурним або з наглим зухвалим екзальтованим суб"єктом, який нападає бо вважає що противник слабший, а коли раптом виявляється що противник сильніший, получає по пиці і зі скавулінням залазить під шконку...
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13.10.2022 16:29 Відповісти
я й*бану цапську шляпу з вусами згадую... КАНАЛЬЯ!!!
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13.10.2022 16:40 Відповісти
А без шляпы оно такое себе...
Во Львове в том числе снимали этот сериал...
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13.10.2022 16:50 Відповісти
Це не "щєнкі", це гієни, які ж при першій можливості сжеруть свого хазяїна.
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13.10.2022 16:59 Відповісти
Uganda: Russia trained African Special Forces in action.
https://twitter.com/i/status/1580537625147908097
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13.10.2022 16:11 Відповісти
зате кожний приземлився епічно
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13.10.2022 16:13 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1580226569594806273
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13.10.2022 16:14 Відповісти
Знову повчає союзників?!
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13.10.2022 16:13 Відповісти
Я здесь не согласен - лавров это 100% мерин.
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13.10.2022 16:15 Відповісти
Без царя в голові це оточення -- ше на шось надієця .
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13.10.2022 16:18 Відповісти
Если окружение - щенки, то получается, что пуйло - **** !
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13.10.2022 16:19 Відповісти
отож бо й воно...)))))) тут не все так просто - є скритий зміст, який зрозумілий саме в зоні-кацапії...по суті це привселюдна пред"ява, на яку пуйло не може нічим відповісти крім терору...така заява не просто так зроблена....опущений пахан - не пахан...зеки-населення кацапії це вже розуміє а з опущенним паханом щось треба робити....
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13.10.2022 16:26 Відповісти
новую серию "Слуга олигархов и россиянцев" так рано включили?
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13.10.2022 16:21 Відповісти
ні ні все правильно "щенки" звучить більш презирливо і на зрозумілій кацапні мові з принизлвим змістом.....
слово цуценята Зеленський знає прекрасно так шо не треба тут кривлятись...
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13.10.2022 16:24 Відповісти
Вы серьезно думаете,что это была достойная речь президента? Щенки, волки эта в рашке нормально для их аудитории но не для украинцев
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13.10.2022 16:54 Відповісти
це не "речь" - це такий собі маленький точний випад на грані в сторону кацапії...саме тою мовою якраз яка зрозуміла в кацапії і саме на кацапську внутрішню аудиторію вона розрахована - "опущений пахан - не пахан", ми почуємо ще багато подібних випадів - і це хороша ідея бо до бидла кацапії саме так можна достукатись саме таку мову вони розуміють... тут по іншому просто ніяк, культурніше не зрозуміє глибинний народ

...у Зеленського нема вибору коли він хоче щоб його глибше зрозуміла кацапня - він деколи має саме так говорити і не тому що він такий некультурний (якраз навпаки така риторика суперечть його культурності і менталітету) а тому що це необхідно, в той час коли лавров і інша шобла є такою зеківською гопотою по суті і по іншому говорити не можуть і не вміють...

до речі заява в рамках розумного на відміну від наркоманських марень мєдвєдєва, лошаді, піздобензі і подібної шобли...
щось на зразок пассажу Байдена про "мясника"...
ну думаю ви зрозуміли, не треба тут утрірувати....
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13.10.2022 18:05 Відповісти
Це він Медвєдєва затролив)))))))
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13.10.2022 16:22 Відповісти
опустив кацапню Зеленський привселюдно - причому на їхній зеківській мові....
... уявляю як вони бісяться ....мабуть знову готуються якісь підленькі пакості робити...
... треба було замість слова "щенки" вжити "півні" на мою думку.....

це вдалий випад на мою думку - кацапія це зона, населення-зеки не будуть поважати опущенного пуйла - можливо самі його і приберуть, буде смута........
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13.10.2022 16:22 Відповісти
«Щеня», це коли на коліна ставати. Найвеличніший забувся вже?
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13.10.2022 16:22 Відповісти
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13.10.2022 16:22 Відповісти
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13.10.2022 16:22 Відповісти
В Ютубе сводка рашистов уничтожили 5700 танков зсу ,блин от чьих танков тогда драпают орки .
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13.10.2022 16:46 Відповісти
Заголовок статті не відповідає змісту. Він не казав - оточення путіна, він казав - його оточення.
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13.10.2022 16:49 Відповісти
Зачем вообще обижать собак такими сравнениями? Можно просто назвать их мелкими гнидами.
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13.10.2022 17:19 Відповісти
Навіть при всій зневазі не повинен головна людина країни так висловлюватись. Моя думка, суб'єктивна
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13.10.2022 17:21 Відповісти
Убейте эту суку и всех её щенков!
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13.10.2022 17:52 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Оточення Путіна - "щенки", вони навіть не собаки. Зеленський Ой Вовочка ! Озирнись навколо - навколо тебе одні пацюки.
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13.10.2022 19:15 Відповісти
 
 