Оточення Путіна - "щенки", вони навіть не собаки. Захід має показати сильну позицію, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід не має боятися Путіна.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ.
"Його оточення, "щенки". Вони навіть не собаки. Вони просто "щенки". Кожен із них вип'є 50 грамів горілки і кричить: "Ми завтра застосуємо ядерну зброю". Це що таке взагалі?" - наголосив президент.
Зеленський заявив, що Заходу варто показати сильну позицію.
"Показувати тільки сильну. Якщо буде сильна позиція, вони це відчуватимуть, то нічого вони не застосовуватимуть. Ніяку зброю. Він (Путін. - Ред.) боятиметься втратити свою владу. Його зжере населення. Він має боятися. Не ми повинні боятися, не Європа повинна боятися", - додав президент.
Топ коментарі
+13 Топ Ган
показати весь коментар13.10.2022 16:22
+11 Юрій Петрович #301281
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+11 AbOriginal_UA
показати весь коментар13.10.2022 16:19
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Во Львове в том числе снимали этот сериал...
https://twitter.com/i/status/1580537625147908097
слово цуценята Зеленський знає прекрасно так шо не треба тут кривлятись...
...у Зеленського нема вибору коли він хоче щоб його глибше зрозуміла кацапня - він деколи має саме так говорити і не тому що він такий некультурний (якраз навпаки така риторика суперечть його культурності і менталітету) а тому що це необхідно, в той час коли лавров і інша шобла є такою зеківською гопотою по суті і по іншому говорити не можуть і не вміють...
до речі заява в рамках розумного на відміну від наркоманських марень мєдвєдєва, лошаді, піздобензі і подібної шобли...
щось на зразок пассажу Байдена про "мясника"...
ну думаю ви зрозуміли, не треба тут утрірувати....
... уявляю як вони бісяться ....мабуть знову готуються якісь підленькі пакості робити...
... треба було замість слова "щенки" вжити "півні" на мою думку.....
це вдалий випад на мою думку - кацапія це зона, населення-зеки не будуть поважати опущенного пуйла - можливо самі його і приберуть, буде смута........
@tZEinform
Оточення Путіна - "щенки", вони навіть не собаки. Зеленський Ой Вовочка ! Озирнись навколо - навколо тебе одні пацюки.