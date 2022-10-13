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Новини Війна
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Бойовик, який охороняв терориста Гіві, а згодом пішов воювати в армію окупантів, отримав 13 років в’язниці, - СБУ

арешт

На основі доказової бази, яку зібрали слідчі СБУ, суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику терористичної організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомиляє пресслужба СБУ.

"Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань "ДНР", а після оголошення путіним "спеціальної воєнної операції" пішов у наступ на мирні українські території. Він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року.

Бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста Гіві, який очолював незаконний підрозділ "батальйон Сомалі". Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з Гіві давав інтерв’ю псевдожурналістам "ДНР". Тепер він на власному досвіді переконався, що злочини проти України не мають строку давності", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні показання.

Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
▪️ ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва призначив зраднику покарання – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

арешт (2520) бойовик (3414) СБУ (12774) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+10
Серійному вбивці дають 13 років, відсидить 3-4... Ця країна - просто рай для злочинців...
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13.10.2022 16:37
+8
Три важких статті ККУ і 13 років-гуманісти....
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13.10.2022 16:25
+6
Портнова з синком тихенько випустили за кордон.
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13.10.2022 16:21
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Може там і здохне ця тварюка.
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13.10.2022 16:20 Відповісти
Портнова з синком тихенько випустили за кордон.
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13.10.2022 16:21 Відповісти
хіба тільки портнова...
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13.10.2022 17:12 Відповісти
Заголовок статьи не совсем понятен. Уточните пожалуйста. Згодом или задом ?
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13.10.2022 16:24 Відповісти
Если учитывать что был еще и Гиви, слюшай да, то вполне возможно задом.
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13.10.2022 16:48 Відповісти
Три важких статті ККУ і 13 років-гуманісти....
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13.10.2022 16:25 Відповісти
Серійному вбивці дають 13 років, відсидить 3-4... Ця країна - просто рай для злочинців...
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13.10.2022 16:37 Відповісти
Зрадників.
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13.10.2022 16:45 Відповісти
Хм, за вбивства невідомої кількості людей (бо війна), за участь в терористичній банді і 13 років???!!!
Не ту країну "гандурасом" назвали!
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13.10.2022 16:53 Відповісти
шкода що рострілу не має.
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13.10.2022 19:12 Відповісти
 
 