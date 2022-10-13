МВС Фінляндії пропонує закласти в бюджет 139 млн євро на будівництво паркану на кордоні з РФ

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує закласти у бюджет 139 млн євро на будівництво паркану на деяких ділянках кордону з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Yle.

Це фінансування передбачається для масштабнішого будівництва після того, як завершиться пілотний етап. Йдеться не лише про саму конструкцію паркану, а й обладнання для спостереження.

Перший, пілотний етап спорудження паркану має коштувати 6 млн євро - ці кошти уряд має виділити у найближчі тижні. Цю ділянку паркану планують будувати на південному сході країни, де рух через кордон з РФ найбільш активний.

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Раніше Прикордонна служба Фінляндії рекомендувала уряду спорудити паркан на принаймні деяких ділянках кордону з Росією "через зміну безпекової ситуації". Цю ідею попередньо підтримала глава уряду країни Санна Марін.

Також уряд Фінляндії вирішив суттєво обмежити пасажирський рух на східному кордоні з Росією з 30 вересня.