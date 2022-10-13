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МВС Фінляндії пропонує закласти в бюджет 139 млн євро на будівництво паркану на кордоні з РФ

литва,паркан

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує закласти у бюджет 139 млн євро на будівництво паркану на деяких ділянках кордону з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду", про це повідомляє Yle.

Це фінансування передбачається для масштабнішого будівництва після того, як завершиться пілотний етап. Йдеться не лише про саму конструкцію паркану, а й обладнання для спостереження.

Перший, пілотний етап спорудження паркану має коштувати 6 млн євро - ці кошти уряд має виділити у найближчі тижні. Цю ділянку паркану планують будувати на південному сході країни, де рух через кордон з РФ найбільш активний.

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Раніше Прикордонна служба Фінляндії рекомендувала уряду спорудити паркан на принаймні деяких ділянках кордону з Росією "через зміну безпекової ситуації". Цю ідею попередньо підтримала глава уряду країни Санна Марін.

Також уряд Фінляндії вирішив суттєво обмежити пасажирський рух на східному кордоні з Росією з 30 вересня.

Автор: 

росія (64935) Фінляндія (1297) паркан (66)


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Топ коментарі
+4
Хорошо бы еще вырыть глубокий ров. Но при этом отменить выданные визы. От свинорусов надо изолироваться всему цивилизованному миру. Хорошо бы еще финским властям время от времени просматривать ютьюб и узнать, как обзывают финнов «чухонцами» понаезавшие в Финляндию свиноруссы
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13.10.2022 16:53
+3
Ідею поцупили у Яценюка?
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13.10.2022 16:54
+3
Все страны соседи рашки от неё отгораживаются высокими заборами! Минируют приграничные территории, а путлер с рыгоричем все кричат своим идиотам, что на них кто то напасть хочет.
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13.10.2022 16:55
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Хорошо бы еще вырыть глубокий ров. Но при этом отменить выданные визы. От свинорусов надо изолироваться всему цивилизованному миру. Хорошо бы еще финским властям время от времени просматривать ютьюб и узнать, как обзывают финнов «чухонцами» понаезавшие в Финляндию свиноруссы
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13.10.2022 16:53 Відповісти
Ідею поцупили у Яценюка?
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13.10.2022 16:54 Відповісти
Все страны соседи рашки от неё отгораживаются высокими заборами! Минируют приграничные территории, а путлер с рыгоричем все кричат своим идиотам, что на них кто то напасть хочет.
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13.10.2022 16:55 Відповісти
андрофагів та нелюдей потрібно ізолювати від людей
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13.10.2022 16:55 Відповісти
"с возвращеньем карелия - красавица,
в ожерелье суомских озёр!"
в будущем будет раздаваться над финской карелией. а кусочки стены пойдут на сувениры, как и раньше кусочки берлинской )
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13.10.2022 16:57 Відповісти
Нормальну лінію Маннергейма хай будують.І паркан
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13.10.2022 16:57 Відповісти
Жаль нельзя организовать тектоническую катастрофу, что бы изза охерительного землетрясения и сдвигов земной коры на нашей с парашей границе выросли горы
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13.10.2022 16:58 Відповісти
Или чтобы под кремлём на гавняной площади оборазовалось что-то типа огромного гнойника, который тут же лупанёт и вся ота ху.ня взлетит к чертовой матери в воздух.
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13.10.2022 17:04 Відповісти
какой паркан ?!!! там ров с крокодилами и китайская стена должны быть
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13.10.2022 17:05 Відповісти
Ви чуєте? НЕ ГАЙ НО !!! І, що там - сказано - зроблено! Польща вже
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13.10.2022 17:07 Відповісти
 
 