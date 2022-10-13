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Новини Війна
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Кількість мінно-вибухових загороджень на Херсонщині перед війною не знижувалася, все було у працездатному стані, - Наєв

наєв

Перед повномасштабною війною на Херсонському напрямку кількість мінно-вибухових загороджень не знижувалася, все було у працездатному стані, і відповідні команди командирам були надані своєчасно.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Угруповання на території Херсонської і Запорізької областей мало виконувати стабілізаційні дії. На території Херсонської області було мінно-вибухове загородження, а також велася підготовка до підриву окремих мостів. Мінування було здійснено ще з 2016 року. В подальшому війська підтримували ті системи у належному стані. Кількість вибухівки була збільшена", - поінформував командувач Об’єднаних сил.

За його словами, восени 2021 були перевірені всі мінно-вибухові об’єкти, всі були справні. Також на початку 2022 року, орієнтовно 22 лютого, була дана команда підрозділам, які виконували там завдання, на приведення в готовність №1.

"Там на перешийках знаходився батальйон, який здійснював підрив цих об’єктів. Ви пам’ятаєте, що один зі службовців цього батальйону здійснив підрив одного з мостів на Генічеському напрямку ціною власного життя, йому було присвоєно звання Героя України. Як відбувалися там бойові дії, на це можуть відповісти ті командири, які безпосередньо там виконували завдання. Але, головне – кількість мінно-вибухових загороджень не знижувалася, все було у працездатному стані, і відповідні команди командирам, які були там, були надані своєчасно", - запевнив Наєв.

Також читайте: Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

мінування (1217) Наєв Сергій (352) Херсонська область (5708)


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Топ коментарі
+60
Це пішло ,,відбілювання" пройоба?
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13.10.2022 17:03
+43
Ога, дадада. А чё мосты не взорваны на Чонгаре?
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13.10.2022 17:04
+43
Само-собою не злили. На 8мому році війни знаючи звідки буде наступати ворог ми без боїв вимушено відступили під Миколаїв. А не появись Марченко може й з Одеси відступили
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13.10.2022 17:13
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Немає в цьому тексті чіткості і однозначності.
1. Яким підрозділам дана команда на приведення в готовність #1? Тому батальйону, який відповідав за підрив, чи якимсь іншим?
2. Яким чином, хто і коли давав команду на підрив? І чи давав взагалі хтось таку команду?
3. Герой України який міст підірвав, на перешийках?
4. Виходить, що вихід з Криму контролював тільки 1 батальйон. А скільки взагалі там було наших військ. Якийсь високопосадовець раніше сказав, що не підірвали мости через те, що ворога було в 15 раз біоьше.
5. А інші мости, їх десятки? А мости через Дніпро?
Мутність і нечіткість у віжповідях свідчить, що генерал відмазує начальство
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13.10.2022 19:49 Відповісти
"4. Виходить, що вихід з Криму контролював тільки 1 батальйон. А скільки взагалі там було наших військ. Якийсь високопосадовець раніше сказав, що не підірвали мости через те, що ворога було в 15 раз біоьше."

Не посадовець, а коментар Генерального штабу ЗСУ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302762205370198&id=100069092624537&p=30 але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника
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13.10.2022 20:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KshRXhEg_Rc
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13.10.2022 20:18 Відповісти
є не безпідставна підозра на зраду і співпрацю з окупантами от нехай створюють слідчу комісію і там пояснюють було/не було а робити заяви на публіку - то таке... Навпаки подібні "пояснення" створюють ще більшу недовіру
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13.10.2022 20:21 Відповісти
З кого створювати. З зеленої ОЗГ?
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13.10.2022 22:01 Відповісти
клоуни, як по команді, набігли) навіть фрази однакові.
намагаються довести, що чонгар не розминовували, що верещук з хєрмаком такого не казали, хаб не будували, автобусне сполучення не обіцяли.
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13.10.2022 20:22 Відповісти
Чому ж тодi ны один мiст не було пiдiрвано i за два днi окупували всю Херсонщину?
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13.10.2022 20:25 Відповісти
ПАДАЛЬяк казав що не підривали там інфраструктуру - бо думали що свинособаки це люди. Військовим краще займатись
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13.10.2022 20:52 Відповісти
своєю справою а не відбілювати різне шашличничне гімно яке перед нападом подумало тільки за папу ріму і маму сашу . А ще краще казати людям правду, бо ми вас завжди підтримаємо, а от ослопітеки при першій можливості вас зіллють або посадять, бо будуть боятись втратити владу.
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13.10.2022 21:00 Відповісти
Бубочка казали шо воно думал що до нас люди йдуть От і пр-ал
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13.10.2022 21:44 Відповісти
Всьо харашо, Наєв?
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13.10.2022 22:01 Відповісти
То говорять що не підірвали щоб зберегти мости, бо думали про орків краще, то вже що війскові не підірвали...
Цікава історія про ПВО біля Херсона тут на цензорі було інтервю з бійцем тероборони і бачив повідомлення Херсонців, де він згадував що його просто покинули і його сушка розбомбила...

Дивно то все як на мене...
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13.10.2022 22:35 Відповісти
Якщо був офіційний процес розмінування, то вже апріорі все не було так як треба на своїх місцях.
І жоден експерт не сказав ЗЕ що так не можна.
Думаю вже час брати за яйця всіх хто сприяв знищенню обороноздатності, мінімум зберегти докази їх діяльності.
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13.10.2022 22:36 Відповісти
.Завдяки йому війска отримали завдання вийти на виконання завдань, а ввечері 23 лютого були попереджені про початок війны зранку 24 лютого. І все це він зробив особисто і без розпорчджень.
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13.10.2022 22:43 Відповісти
Ты уже послан за русским кораблем. Яка різниця на який мові я тобі псевдо націоналісту буду ставити питання? На восьмому році війні ти і досі нічого не зрозумів. Ты туп и поэтому вопросы тебе задавать - себя не уважать. Могу и на английском - тоже будешь спрашивать почему?
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23.10.2022 17:58 Відповісти
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