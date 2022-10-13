Кількість мінно-вибухових загороджень на Херсонщині перед війною не знижувалася, все було у працездатному стані, - Наєв
Перед повномасштабною війною на Херсонському напрямку кількість мінно-вибухових загороджень не знижувалася, все було у працездатному стані, і відповідні команди командирам були надані своєчасно.
Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Угруповання на території Херсонської і Запорізької областей мало виконувати стабілізаційні дії. На території Херсонської області було мінно-вибухове загородження, а також велася підготовка до підриву окремих мостів. Мінування було здійснено ще з 2016 року. В подальшому війська підтримували ті системи у належному стані. Кількість вибухівки була збільшена", - поінформував командувач Об’єднаних сил.
За його словами, восени 2021 були перевірені всі мінно-вибухові об’єкти, всі були справні. Також на початку 2022 року, орієнтовно 22 лютого, була дана команда підрозділам, які виконували там завдання, на приведення в готовність №1.
"Там на перешийках знаходився батальйон, який здійснював підрив цих об’єктів. Ви пам’ятаєте, що один зі службовців цього батальйону здійснив підрив одного з мостів на Генічеському напрямку ціною власного життя, йому було присвоєно звання Героя України. Як відбувалися там бойові дії, на це можуть відповісти ті командири, які безпосередньо там виконували завдання. Але, головне – кількість мінно-вибухових загороджень не знижувалася, все було у працездатному стані, і відповідні команди командирам, які були там, були надані своєчасно", - запевнив Наєв.
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1. Яким підрозділам дана команда на приведення в готовність #1? Тому батальйону, який відповідав за підрив, чи якимсь іншим?
2. Яким чином, хто і коли давав команду на підрив? І чи давав взагалі хтось таку команду?
3. Герой України який міст підірвав, на перешийках?
4. Виходить, що вихід з Криму контролював тільки 1 батальйон. А скільки взагалі там було наших військ. Якийсь високопосадовець раніше сказав, що не підірвали мости через те, що ворога було в 15 раз біоьше.
5. А інші мости, їх десятки? А мости через Дніпро?
Мутність і нечіткість у віжповідях свідчить, що генерал відмазує начальство
Не посадовець, а коментар Генерального штабу ЗСУ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302762205370198&id=100069092624537&p=30 але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника
намагаються довести, що чонгар не розминовували, що верещук з хєрмаком такого не казали, хаб не будували, автобусне сполучення не обіцяли.
Цікава історія про ПВО біля Херсона тут на цензорі було інтервю з бійцем тероборони і бачив повідомлення Херсонців, де він згадував що його просто покинули і його сушка розбомбила...
Дивно то все як на мене...
І жоден експерт не сказав ЗЕ що так не можна.
Думаю вже час брати за яйця всіх хто сприяв знищенню обороноздатності, мінімум зберегти докази їх діяльності.