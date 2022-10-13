Понад 1000 вантажівок стоїть у заторі перед Керченською переправою на Кубані
У Краснодарському краї перед Керченською переправою зібралися в пробці понад 1000 вантажних машин, які очікують на відправку в анексований Крим після вибуху на Кримському мосту. Водіям пропонують сухопутний маршрут під супроводом ДІБДР - він пролягає через анексовані напередодні українські території.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кавказ.Реалии
За даними оперативного штабу Кубані, у Темрюкському районі задіяно 10 нових стоянок, які можуть вмістити 2300 машин. У черзі видають гречку з тушонкою та гарячий чай.
Як заявив маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов, середній час очікування у черзі становить 3-4 дні.
Зараз на переправі працюють чотири пороми, які вміщують до 90 вантажних машин та до 300 осіб. Кубанська влада стверджує, що з 8 жовтня до ранку 13 жовтня в обидві сторони перевезли вже 9 тисяч осіб та 1,8 тисяч машин.
Водночас водіям запропонували альтернативний спосіб доставки вантажів з півострова – сухопутним шляхом через анексовані Запорізьку та Донецьку області до Ростовської: маршрут включає міста Джанкой, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ та Таганрог. Його довжина – близько 387 км. Аксьонов заявив, що колони вантажівок супроводжує ДІБДР - вчора, за словами чиновника, таким шляхом висунулася вже третя колона.
"Зупинки дозволені лише на стаціонарних майданчиках відпочинку та автомобільних заправних станціях. У напрямку з Таганрога до Криму формування колон вантажного транспорту не передбачено", - заявили в оперштабі Кубані.
Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
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Мостік прогнулся?
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