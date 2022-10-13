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Новини
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Понад 1000 вантажівок стоїть у заторі перед Керченською переправою на Кубані

крим,міст,керченський,пором

У Краснодарському краї перед Керченською переправою зібралися в пробці понад 1000 вантажних машин, які очікують на відправку в анексований Крим після вибуху на Кримському мосту. Водіям пропонують сухопутний маршрут під супроводом ДІБДР - він пролягає через анексовані напередодні українські території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кавказ.Реалии

За даними оперативного штабу Кубані, у Темрюкському районі задіяно 10 нових стоянок, які можуть вмістити 2300 машин. У черзі видають гречку з тушонкою та гарячий чай.

Як заявив маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов, середній час очікування у черзі становить 3-4 дні.

Зараз на переправі працюють чотири пороми, які вміщують до 90 вантажних машин та до 300 осіб. Кубанська влада стверджує, що з 8 жовтня до ранку 13 жовтня в обидві сторони перевезли вже 9 тисяч осіб та 1,8 тисяч машин.

Дивіться: Мост прогнулся: Біля поромної переправи у Криму величезна черга - час очікування - 3-4 доби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас водіям запропонували альтернативний спосіб доставки вантажів з півострова – сухопутним шляхом через анексовані Запорізьку та Донецьку області до Ростовської: маршрут включає міста Джанкой, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ та Таганрог. Його довжина – близько 387 км. Аксьонов заявив, що колони вантажівок супроводжує ДІБДР - вчора, за словами чиновника, таким шляхом висунулася вже третя колона.

"Зупинки дозволені лише на стаціонарних майданчиках відпочинку та автомобільних заправних станціях. У напрямку з Таганрога до Криму формування колон вантажного транспорту не передбачено", - заявили в оперштабі Кубані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін сприймає вибух на Кримському мосту як особисту образу, - CNN

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

Крим (14127) Кубань (16) затори (100) пором (96) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+15
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13.10.2022 17:43
+12
Ви всьо врьотє, мост уже пачінілі.
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13.10.2022 17:49
+9
І шо відповіли Ніколаю? Аж цікаво
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13.10.2022 17:43
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13.10.2022 17:43 Відповісти
І шо відповіли Ніколаю? Аж цікаво
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13.10.2022 17:43 Відповісти
Ответ был, примерно, такой:
- Колян, нас ипут, а мы крепчаем !
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13.10.2022 17:49 Відповісти
Что бы жопу мыл чаще
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13.10.2022 17:50 Відповісти
Николай, 1 ******** - это вы безмозглые рабы, 2.вас е..ли,е...т и дальше будут е..ть. 3. закончится тогда,когда вы глубиные ушлебки уберетесь с нашей земли!
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13.10.2022 18:09 Відповісти
Якби ти, ....Николай, був МИКОЛА, я б тобі може і розтлумачив, а так ...НА Х....
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13.10.2022 19:36 Відповісти
Вариант № 1 - ковровое бомбометание по стоянке...
Вариант № 2 - ракетный удар по колоннам фур....
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13.10.2022 17:48 Відповісти
Ви всьо врьотє, мост уже пачінілі.
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13.10.2022 17:49 Відповісти
от би туда хаймерсом.. да пару раз...-це моя мрія на цей вечір...........
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13.10.2022 17:51 Відповісти
А шо случілось?
Мостік прогнулся?
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13.10.2022 17:57 Відповісти
Дійсно. Клоун же здав калідор на Крим. Чому не їдуть цим шляхом?
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13.10.2022 18:00 Відповісти
Вот эти колонны и накрывать реактивной и ствольной артой, дронами и авиацией на территории Донбасса,Херсонской и Запорожской области. В перспективе можно и в Крыму.
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13.10.2022 18:23 Відповісти
Значить мостік пошатнулся сільно..
Ждьомс-с продолжєніє марлезонского балєта (С)
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13.10.2022 18:23 Відповісти
Сейчас там осенне-зимний сезон штормов, задувает там нехило . Уже точно забыл , но вроде, при волнении и ветре свыше 4 баллов паромная переправа не работает. Так , что стойте кацапы в очереди.
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13.10.2022 18:25 Відповісти
Добре б зараз ще і по залізній дорозі вдарити. Хай латають.
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13.10.2022 19:14 Відповісти
Ніфіга собі, що можуть перти в Крим 1000 фур?
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13.10.2022 19:14 Відповісти
бухло и жрачка что же еще!
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14.10.2022 00:59 Відповісти
Я вчора вже коментував " Та ладна, можна ехать"
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13.10.2022 19:33 Відповісти
Тікають сукіни діти , бо чують нюхом , що буде гаряче 😡
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13.10.2022 22:26 Відповісти
 
 