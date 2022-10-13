Рятувальники не зрізатимуть замки закритих сховищ столиці, це не в компетенції ДСНС, – МВС України
Рятувальники ДСНС не мають законних підстав для зрізання замків на закритих укриттях.
Про це повідомив в ефірі національного телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до Кодексу цивільного захисту відповідальність за належну роботу об'єктів укриття несуть місцеві адміністрації. І в цьому випадку варто уточнити, що йшлося про рятувальників Київської служби порятунку, які, ймовірно, для таких дій мають відпрацьований алгоритм", - сказав Єнін.
Перший заступник міністра також наголосив, що громадяни, зі свого боку, мають право і мають повідомляти про закриті укриття, які вважаються діючими.
Нагадаємо, раніше КМДА повідомило, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги.
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малий з чоловіком у наш підвал спускались - то там чиїсь речі, консервації, додаткові виходи й вікна вентиляції забити..малий сказав - там братська могила буде в будь якому випадку..
А не комментировать кто имеет право а кто нет.
Просыпаться пора, война идёт. А чиновники перекладывают ответственность один на другого.
«Местная администрация» ( Кличко) правильно решили:
если владельцы домов не открыли вовремя убежище , то надо срезать замки.
А потом ещё и привлеч их к административной ответственности (Суды, штрафы, ограничения...)
в компетенції любого громадянина, пристрілити чи придушити того хто закрив ймовірне сховище,
все!!!!!!!!!!!!!!!!
бо ці щтучки квартала вже за....бали
лисий каже я не піду воювати бо мене вб,ють
при цьому їзде по Києву з автоматом і отримує орден
військовий не виконуючи злочинний наказ отримує статтю за зраду
чи може менеджер бені компетентний розпоряджатися всім майном України???? ****!!!