Рятувальники не зрізатимуть замки закритих сховищ столиці, це не в компетенції ДСНС, – МВС України

Рятувальники ДСНС не мають законних підстав для зрізання замків на закритих укриттях.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Кодексу цивільного захисту відповідальність за належну роботу об'єктів укриття несуть місцеві адміністрації. І в цьому випадку варто уточнити, що йшлося про рятувальників Київської служби порятунку, які, ймовірно, для таких дій мають відпрацьований алгоритм", - сказав Єнін.

Перший заступник міністра також наголосив, що громадяни, зі свого боку, мають право і мають повідомляти про закриті укриття, які вважаються діючими.

Нагадаємо, раніше КМДА повідомило, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги.

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