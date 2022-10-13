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Рятувальники не зрізатимуть замки закритих сховищ столиці, це не в компетенції ДСНС, – МВС України

укриття

Рятувальники ДСНС не мають законних підстав для зрізання замків на закритих укриттях.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ

"Відповідно до Кодексу цивільного захисту відповідальність за належну роботу об'єктів укриття несуть місцеві адміністрації. І в цьому випадку варто уточнити, що йшлося про рятувальників Київської служби порятунку, які, ймовірно, для таких дій мають відпрацьований алгоритм", - сказав Єнін.

Перший заступник міністра також наголосив, що громадяни, зі свого боку, мають право і мають повідомляти про закриті укриття, які вважаються діючими.

Нагадаємо, раніше КМДА повідомило, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги.

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Автор: 

КМДА (2365) Київ (19419) МВС (3499) ДСНС (5089) Єнін Євген (348) укриття (291)


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Топ коментарі
+12
блд...то хай люди самі зрізають...
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13.10.2022 17:54
+12
******* !!!!! летят ракеты , люди гибнут , бегают с криками по городу и умоляют о спасении , бомбоубежища все на замках , а спасатели такие - нам ***** , это не наш бизнес ......,, ........ ********** !!!!! молодцы , так кто террорист ?
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13.10.2022 18:01
+12
Хто дозволив використовувати бомбосховища не за призначенням?
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13.10.2022 18:02
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блд...то хай люди самі зрізають...
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13.10.2022 17:54 Відповісти
та нехай гинуть люди..компетенція.. це консистенція зеленого дерьма
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13.10.2022 18:00 Відповісти
******* !!!!! летят ракеты , люди гибнут , бегают с криками по городу и умоляют о спасении , бомбоубежища все на замках , а спасатели такие - нам ***** , это не наш бизнес ......,, ........ ********** !!!!! молодцы , так кто террорист ?
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13.10.2022 18:01 Відповісти
Мнять, дебилы, бабушки должны срезать?!!
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13.10.2022 18:01 Відповісти
Правільна які там життя людей-компетенція понад усе...
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13.10.2022 18:02 Відповісти
Хто дозволив використовувати бомбосховища не за призначенням?
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13.10.2022 18:02 Відповісти
міська влада у 90-х..відділ реконструкції й благоустрію мабудь..просто провести ревізію та й по всьому
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13.10.2022 18:08 Відповісти
В моєму будинку бізнесмен влаштував був склад в бомбосховищі і захарастив його своїми товарами. Зокрема колесами для автомобілів.
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13.10.2022 18:12 Відповісти
за копійчину дадуть дозвіл на будь що..підняти реєстри, дозвільні документи й влупити і кримінальну відповідальність і штрафи..все що можна..ну і дозвіл же підписували, в тому числі і ДСНСніки..

малий з чоловіком у наш підвал спускались - то там чиїсь речі, консервації, додаткові виходи й вікна вентиляції забити..малий сказав - там братська могила буде в будь якому випадку..
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13.10.2022 18:30 Відповісти
Україна.
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13.10.2022 18:05 Відповісти
Когда в тебя летит по кто срежет а вот за то что закрыто надо е ть.
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13.10.2022 18:05 Відповісти
нічого страшного, пограйтеся, довбограї, у б'юрократію, російські ракети зачекають.
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13.10.2022 18:13 Відповісти
Суть полицейского рупора - ДСНС не имеет право срезать замки на закрытых незаконно, но граждане имеют охренительное право сообщать о таких укрытиях. То есть МВД прямо встало на защиту незаконно приватизированных и купленных за взятки подвалов, а люди, гибнущие под рашистскими ракетами имеют право последнего голоса. То есть цели карлика достигаются руками МВД - все украинцы должны умереть.
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13.10.2022 18:14 Відповісти
ДСНС не имеет право срезать замки на закрытых незаконно - то за логікою можна зрізати
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13.10.2022 18:31 Відповісти
Слава Україні.
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13.10.2022 18:15 Відповісти
А про те, хто має право зрізати замки не каже.
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13.10.2022 18:15 Відповісти
Довбо#об зелеукурокміністр звідки може знати, що в компетенції ДСНС, переплутав зі своїми імпотенціями)
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13.10.2022 18:18 Відповісти
Зв'язку зелеукурку міністру знати про чиїсь компетенції, ..переплутав зі своїми імпотенціями.
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13.10.2022 18:21 Відповісти
МВС и должно обеспечить и контролировать это!!!

А не комментировать кто имеет право а кто нет.
Просыпаться пора, война идёт. А чиновники перекладывают ответственность один на другого.

«Местная администрация» ( Кличко) правильно решили:
если владельцы домов не открыли вовремя убежище , то надо срезать замки.

А потом ещё и привлеч их к административной ответственности (Суды, штрафы, ограничения...)
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13.10.2022 18:26 Відповісти
дснс -- совки. Бояться взяти відповідальність за життя платників податків. Тьху!
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13.10.2022 18:31 Відповісти
Часом думаєш "А в якій країні я знаходжусь? Чи не в кацапії? "
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13.10.2022 18:42 Відповісти
Перший заступник міністра також наголосив, що громадяни, зі свого боку, мають право і мають повідомляти про закриті укриття, які вважаються діючими. - наголошую,що таке міг написати не заступник міністра а баран повний(громадяни вважають діючими) Не державні органи визначають перелік діючих закритих укриттів.а кожен гроиадянин, сам собі вважає ,що укриття діюче ,або не діюче.Ка3,14здєц.
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13.10.2022 18:54 Відповісти
Тьфу, лаврови млять...
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13.10.2022 19:16 Відповісти
****** зебилы,как и вся жидовня только стрелки переводят,да ещё и в военное время....а люди пусть гибнут. Мразь конченая.
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13.10.2022 19:38 Відповісти
про яку накуй компетенцію йдеться під час війни, чи стану, чи прильотів
в компетенції любого громадянина, пристрілити чи придушити того хто закрив ймовірне сховище,
все!!!!!!!!!!!!!!!!
бо ці щтучки квартала вже за....бали
лисий каже я не піду воювати бо мене вб,ють
при цьому їзде по Києву з автоматом і отримує орден
військовий не виконуючи злочинний наказ отримує статтю за зраду
чи може менеджер бені компетентний розпоряджатися всім майном України???? ****!!!
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13.10.2022 20:34 Відповісти
бред ідіота: якщо скажімо десь пожежа і в закритій квартирі плаче дитина, то пожежники не мають права вибити двері чи видавити вікно і врятувати дитину від полум'я?
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13.10.2022 21:44 Відповісти
 
 