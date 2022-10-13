Якщо Росія використає ядерну зброю проти Україні, це змінить характер конфлікту, - Столтенберг

Ядерне стримування НАТО є ефективним. Завдання - випередити використання ядерної зброї, запобігти війні, і це було доведено до москви.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія використає ядерну зброю проти Україні, і Росія це знає... це абсолютно змінить характер конфлікту", - сказав він, не уточнивши якою буде відповідь Альянсу.

За словами Столтенберга, НАТО не є стороною конфлікту, але підтримує Україну та буде робити це стільки, скільки треба.

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