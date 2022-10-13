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Новини Війна
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Якщо Росія використає ядерну зброю проти Україні, це змінить характер конфлікту, - Столтенберг

столтенберг

Ядерне стримування НАТО є ефективним. Завдання - випередити використання ядерної зброї, запобігти війні, і це було доведено до москви.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія використає ядерну зброю проти Україні, і Росія це знає... це абсолютно змінить характер конфлікту", - сказав він, не уточнивши якою буде відповідь Альянсу.

За словами Столтенберга, НАТО не є стороною конфлікту, але підтримує Україну та буде робити це стільки, скільки треба.

Читайте: НАТО може провести наступного тижня ядерні навчання, - ВВС

Автор: 

росія (64935) ядерна зброя (1146) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+11
Удивительная способность есть у политиков, прямо super-power. Могут говорить часами и НИЧЕГО не сказать.
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13.10.2022 18:08
+8
Вы не слышали речи Брежнева.Там часами лились словеса и все кивали головами,как болванчичи.😄
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13.10.2022 18:21
+7
ну цей, зокрема, за такі здібності й отримав свою посаду
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13.10.2022 18:11
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Удивительная способность есть у политиков, прямо super-power. Могут говорить часами и НИЧЕГО не сказать.
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13.10.2022 18:08 Відповісти
ну цей, зокрема, за такі здібності й отримав свою посаду
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13.10.2022 18:11 Відповісти
Вы не слышали речи Брежнева.Там часами лились словеса и все кивали головами,как болванчичи.😄
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13.10.2022 18:21 Відповісти
Нет, не слышал, хотя и достаточно стар, шоб это помнить. В нашем доме подобные вещи слушать/смотреть было запрещено.
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13.10.2022 18:24 Відповісти
брові чорние густие-речі длиние пустие
нет ні мяса ні конфет-на куй нужен такой дед
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13.10.2022 18:25 Відповісти
А в нашій сім'ї ніби й не заборонено було, але всі мали стійку огиду до червоної мерзоти ким би вона не була.
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13.10.2022 18:33 Відповісти
чесно кажучи, Льоня сам свої тексти промов не писав, над ними працювали цілі бригади людей не дурних, а відтак читати ці тексти було можливо (щоправда, недовго й під відповідний настрій)
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13.10.2022 18:33 Відповісти
Все-таки це станеться......
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13.10.2022 18:08 Відповісти
Чому ви так вирішили, бо про це говорять? Не розглядали варіант, що ядерка як раз таки станеться, якщо всі замовкнуть і перестануть надсилати рашці попередження?
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13.10.2022 18:32 Відповісти
А де ти засів в Антарктиді з VPN польським прапором?
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13.10.2022 22:19 Відповісти
Столенберг вышел перекрывать ******** макрона
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13.10.2022 18:11 Відповісти
в мене від цього пана зуби болять, фєєричний пустобрьох
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13.10.2022 18:12 Відповісти
А зеля крутой пацанчик?
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13.10.2022 18:23 Відповісти
А ящо піде дощ, то буде мокро…. Що за Хрень він несе.
Най краще скаже що НАТО зробе у відповідь
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13.10.2022 18:13 Відповісти
а він не знає, що НАТО зробить, бо скидається на те, що НАТО - це його офіс, причім без вікон
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13.10.2022 18:18 Відповісти
На каком основании НАТО что-то должны делать?
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13.10.2022 18:24 Відповісти
той, хто не робить і не повинен нічого робити, скоріш за все просто не існує

а підстава є - це повсякчас змушувати потенційного ворога боятися й поважати тебе, бо так доводиться сила, проте бездіяльність - свідчення неспроможності
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13.10.2022 18:29 Відповісти
На каком основании НАТО что-то должны делать?
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13.10.2022 18:31 Відповісти
на підставі власного самозбереження

переклад потрібний? чи так зрозуміло?
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13.10.2022 18:35 Відповісти
А что, рабссея НАТО угрожала?
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13.10.2022 18:44 Відповісти
а де Ви шановний були останні років зо 70 - з часу, коли народилися, звісно?

і з якою ж метою славнозвісний військово-політичний альянс був створений?

невже не для стримування та придушення агресивних потуг та зазіхань спочатку радянської, а згодом московської імперії (в якості загальновизнаного правонаступника срср)?
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13.10.2022 18:50 Відповісти
Стоять про совок. Забудьте. Украина является членом НАТО? Критерии приема в НАТО знаете? Почему путлер начал войну в Украине, когда были все условия для вступления в НАТО? Вам найти в википедии или сами справитесь?
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13.10.2022 18:54 Відповісти
Ще один засраний казачок вискочив.
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13.10.2022 19:18 Відповісти
Еще один политически неграмотный идиот мне ответил. Почитай Устав НАТО, малолетка интернетная.
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13.10.2022 19:20 Відповісти
Путлєр досить недвозначно заявив про те, що збирається не тільки відродити совок, а й весь соціалістичний табір з його Варшавським договором. Хіба це не погроза країнам НАТО?
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13.10.2022 19:20 Відповісти
Нет. Это внутри своей эрефии он заявил. Был ультиматум или какое-то внятное претензионное заявление на весь мир что путлер вернет страны Варшавского договора под влияние рабссеи?
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13.10.2022 19:23 Відповісти
"Стоять про совок." - Ваша правда, цього я не зрозумів без перекладу.))

все решта, про що Ви написали в своєму коментарі - це казуїстика безсилля, що вона не личить військовому альянсу


тут йдеться не про "критерії вступу" до НАТО - це окрема тема, в якій слід було би з'ясувати, яким критеріям відповідала, приміром, Угорщина, коли її приймали до НАТО

ходить насправді про військову доктрину НАТО (насправді - саме США, які й є тамте НАТО, якщо казати як є)

ця військова доктрина базується виключно на силі зброї, на демонстрації готовності її негайно застосувати, на придушенні навіть думки потенційного агресора почати війну


важливо й інше: НАТО проголошує принцип пріоритетності міжнародного права, зокрема правопорядку на теренах Европи (й цілого світу - говорячи ширше й за суттю)

для розуміння цих простих речей не треба й вікіпедії, доста здорового глузду й усвідомлення, що Україна й є частиною Европи, незалежно "член" вона чи "не-член"

якщо щодо однієї країни можна безкарно руйнувати міжнародний правопорядок - тоді й захист цього правопорядку на певному клаптику мапи стає цілковито безглуздим
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13.10.2022 19:21 Відповісти
Все просто и не надо изобретать велосипед. Согласно Устава НАТО нападение на одного из членов считается нападением на весь альянс. Именно из заявления о том, что Украина взяла курс на членство в НАТО и Евросоюзе путлер начал аннексию Крыма и войну на востоке Украины. Так понятно, рашотроллик? На тебе мой коммент и не забудь со своей самочкой пиццей поделиться.
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13.10.2022 19:30 Відповісти
В НАТО не принимают страны, имеющие территориальные претензии со стороны третьих стран. Путлер и начал эту войну из-за возможного членства Украины в альянсе.
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15.10.2022 08:17 Відповісти
на том, что радиоактивная туча полетит в сторону НАТО-овских стран, а это прямая и непосредственная угроза странам НАТО. Так дошло "политически грамотный" ?
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13.10.2022 19:30 Відповісти
Олечка, дорогуша, а Вы уверены что так болезный путлер запустит свое прогнившее ЯО из замшелых шахт? У путлера танки закончились уже, а запуск ракет 50 годов изготовления в первую очередь поразит саму рабссею. Король-то уже голый.
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13.10.2022 19:35 Відповісти
есть поговорка - даже палка один раз в году стреляяет. из нескольких тыщ болванок, одна да возмёт и долетит
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14.10.2022 20:13 Відповісти
В тебе вітер у голові. Там зброї ще надовго вистачить. Он скільки наші їм перехерячили, а каци стоять. Вилізь із погреба.
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15.10.2022 04:13 Відповісти
Да Вы эксперд, однако. Иди на фронт.
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15.10.2022 17:04 Відповісти
Вчи мову, кацапчегу. А то белькаєш незрозуміло що.
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16.10.2022 09:42 Відповісти
Иди на фронт.
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16.10.2022 10:14 Відповісти
А ти, підарок, на фронті?
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16.10.2022 10:30 Відповісти
31 год календаря, август-октярь 2014 был в зоне АТО, Стули пельку, ботяра диванный.
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16.10.2022 10:39 Відповісти
Мене вже не візьмуть. А ти, падло, хоч копійку дав на фронт? Чи тільки "ботиш"?
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16.10.2022 10:32 Відповісти
Вася, ты тупой? 31 год календаря в ЗСУ своей жизни я отдал Украине, а ты все про бабло, ботяра подоляшавская...
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16.10.2022 11:50 Відповісти
Не *****, ботяра
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16.10.2022 12:05 Відповісти
Вася, ты тупой? 31 год календаря в ЗСУ своей жизни я отдал Украине, а ты все про бабло, ботяра подоляшавская...
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16.10.2022 12:06 Відповісти
Мабуть виразять двічи занепокоєнність!
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13.10.2022 18:14 Відповісти
Талибы проголосовали в ООН против России, так как считают Россию террористическим государством.
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13.10.2022 18:14 Відповісти
Так якщо весь час скрізь кажуть що кацапи можуть використати ядерку може вже пора нарешті дати Україні ядерку щоб кацапи не використали?
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13.10.2022 18:16 Відповісти
Отак треба говорити, а не як макроша лобизати пиняходи.
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13.10.2022 18:17 Відповісти
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13.10.2022 18:19 Відповісти
Золотии міліард за нас --- вистоім .
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13.10.2022 18:35 Відповісти
Скорішеб Бориса Джонсона призначили замість цього вітрогона...
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13.10.2022 18:36 Відповісти
«Члени НАТО погодилися сьогодні, 24 березня 2022 року, продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік - до 30 вересня 2023 року...
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13.10.2022 18:43 Відповісти
Х*йово...
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13.10.2022 19:14 Відповісти
значить, по столтенбергу, неядерною зброєю русня хай і далі продовжує вбивати українців?
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13.10.2022 18:42 Відповісти
Серьезно, с...ка, а я думал только погода "меняет характер конфликта" !
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13.10.2022 18:56 Відповісти
капітан столтенберг очевидність
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13.10.2022 19:13 Відповісти
Не станеться . Уже писал на ЦН , вернее вероятность 5% , по разным причинам , и главная из них техническая . Представьте себе , чисто гипотетически , ***** решился на атаку ЯО . И..... запустить одну ракету , а ее собьют на 99% и шо........? опять обосрался , потому что сбитая не взорвется , механизм взрыва повредиться ( это не динамит ) и не бризантный заряд . Запустить десяток с ЯО , а если все долетят и взорвутся , будет катастрофа и затронет расию 100% . Пустить, как в последний раз 84 -ре ( но их еще надо иметь ) , а 70 -т опять собьют и среде них будет с ЯО , опять жопа . Короче рулетка , ***** это понимает , опять же исполнители , а если прокол будет в этом звене ......? Очень много не известных ,не говоря уже об ответке ,а она прилетит . Так шо расслабляемся и спим спокойно , ждем когда ***** все .
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13.10.2022 19:50 Відповісти
запустить десяток с ЯО - на западную... Россию не затронет
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14.10.2022 00:50 Відповісти
шановний...
це, ****, не конфлікт,
це війна, тваю мать...
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13.10.2022 20:24 Відповісти
На росії - СВО
В Україні - ООС
В Європі та Штатах - "*******************"
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13.10.2022 20:39 Відповісти
В мене одного від таких завуальованих фраз виникає питання: "Цікаво, а що вони такого зроблять? Настільки цікаво, що аж кортить спробувати"?

-Я не знаю, що я тобі потім зроблю!
-То і не говори, якщо не знаєш.
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13.10.2022 20:35 Відповісти
це схоже на ********* підлітка, який відгріб люлєй, тікає і кричить
я тебе ще виловлю......
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13.10.2022 20:46 Відповісти
+
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13.10.2022 20:43 Відповісти
А скільки часу займе отримання згоди всіх країн-членів НАТО? А якщо Баба Яга (Угорщина) буде проти?
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13.10.2022 21:23 Відповісти
Це війна, а не конфлікт.

Хто цього поца обрав на таку відповідальну посаду?
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14.10.2022 01:34 Відповісти
 
 