Якщо Росія використає ядерну зброю проти Україні, це змінить характер конфлікту, - Столтенберг
Ядерне стримування НАТО є ефективним. Завдання - випередити використання ядерної зброї, запобігти війні, і це було доведено до москви.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо Росія використає ядерну зброю проти Україні, і Росія це знає... це абсолютно змінить характер конфлікту", - сказав він, не уточнивши якою буде відповідь Альянсу.
За словами Столтенберга, НАТО не є стороною конфлікту, але підтримує Україну та буде робити це стільки, скільки треба.
Топ коментарі
+11 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар13.10.2022 18:08
+8 Юрий Ладарев
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+7 Сергій Коркмен
показати весь коментар13.10.2022 18:11
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нет ні мяса ні конфет-на куй нужен такой дед
Най краще скаже що НАТО зробе у відповідь
а підстава є - це повсякчас змушувати потенційного ворога боятися й поважати тебе, бо так доводиться сила, проте бездіяльність - свідчення неспроможності
переклад потрібний? чи так зрозуміло?
і з якою ж метою славнозвісний військово-політичний альянс був створений?
невже не для стримування та придушення агресивних потуг та зазіхань спочатку радянської, а згодом московської імперії (в якості загальновизнаного правонаступника срср)?
все решта, про що Ви написали в своєму коментарі - це казуїстика безсилля, що вона не личить військовому альянсу
тут йдеться не про "критерії вступу" до НАТО - це окрема тема, в якій слід було би з'ясувати, яким критеріям відповідала, приміром, Угорщина, коли її приймали до НАТО
ходить насправді про військову доктрину НАТО (насправді - саме США, які й є тамте НАТО, якщо казати як є)
ця військова доктрина базується виключно на силі зброї, на демонстрації готовності її негайно застосувати, на придушенні навіть думки потенційного агресора почати війну
важливо й інше: НАТО проголошує принцип пріоритетності міжнародного права, зокрема правопорядку на теренах Европи (й цілого світу - говорячи ширше й за суттю)
для розуміння цих простих речей не треба й вікіпедії, доста здорового глузду й усвідомлення, що Україна й є частиною Европи, незалежно "член" вона чи "не-член"
якщо щодо однієї країни можна безкарно руйнувати міжнародний правопорядок - тоді й захист цього правопорядку на певному клаптику мапи стає цілковито безглуздим
капітанстолтенберг очевидність
це, ****, не конфлікт,
це війна, тваю мать...
В Україні - ООС
В Європі та Штатах - "*******************"
-Я не знаю, що я тобі потім зроблю!
-То і не говори, якщо не знаєш.
я тебе ще виловлю......
Хто цього поца обрав на таку відповідальну посаду?