Найстрашніше на війні - втрачати бійців, - комбат "Карпатської Січі" Олег Куцин | Юрій Бутусов інтерв’ю. ВIДЕО

Командир батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин, який героїчно загинув 19 червня 2022 року, в інтерв’ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову 27 квітня 2022 року зізнавався, що найстрашніше на війні - це втрачати бійців.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковане на ютуб-каналі "Бутусов плюс".

Бутусов зазначив: "27 квітня, ідемо у Вірнопілля разом з комбатом "Карпатської січі" Олегом Куциним. В цей час біля села йшли дуже важкі боі. Знайшов вчора в архіві".

У розмові Куцин, відповідаючи на запитання, що є найстрашнішим на війні, зазначив: "Завжди найстрашніше командиру - це втрачати бійців. І якщо у першій нашій компанії - це околиці Донецького аеропорту, Піски, Водяне. 2014-2016 рік, за три роки ми втратили 17 бійців. То зараз тільки за місяць ми втратили 16. Це найгірший момент. Коли ти ще вчора спілкувався з побратимом, знаєш його глибокий внутрішній світ, його мотивацію, чого він сюди прийшов, особливо у добровольчому підрозділі, де не йдуть за грошима, за якимись соціальними виплатами. Йдуть люди з чистими помислами. Коли вони гинуть - це надзвичайно важко перенести.І найгірші хвилини - коли доводиться повідомляти рідним, близьким про загибель їхнього сина, чоловіка, батька. Це найважче. Все можна перенести - і обстріли, і поранення, а оце - ддуже важко. Воно на все життя залишається".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув командир батальйону "Карпатська Січ" та "Легіону Свободи" Олег Куцин

19.06.2022 Олег Куцин загинув поблизу одного з СП "Карпатської Січі" у селі Вірнопілля Ізюмського району Харківської області внаслідок множинної мінно-вибухової травми. В останні хвилини свого життя Кум як і завжди був зі звичайними солдатами "на нулі", не відсиджуючись у тилах.

ОЛЕГ КУЦИН-"КУМ" присвятив боротьбі за Україну 33 роки життя. Він першим вивісив синьо-жовтий прапор у 1989 року на Закарпатті. Учасник "Революції на граніті" та Революції Гідності.

У 2014 році Олег Куцин, спільно з побратимами, створив та очолив окрему добровольчу чоту "Карпатська Січ". Командир відродив військову традицію Карпатської Січі 1938 року.

Впродовж 2014 – 2016 року ОДЧ "Карпатська Січ", активно брала участь під командуванням Олега Куцина у боях за Донецький аеропорт, село Піски, село Опитне, шахту "Бутовка" та село Водяне.

За час війни з московським ворогом Олег Куцин-"Кум" на своєму прикладі виховав сотні воїнів. Багато з них здобули військовий досвід та стали офіцерами", - розповів він.

Петиція була зареєстрована 15 серпня. Станом на 7 жовтня петиція зібрала 9074 підписи із 25 тисяч необхідних для розгляду. Для збору необхідної кількості підписів залишилося 39 днів. Підтримати петицію щодо присвоєння командиру "Карпатської Січі", Куцину Олегу Івановичу звання Героя України (посмертно) можна тут.