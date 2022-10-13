Окупант, що воює на Донеччині: "Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек", - перехоплення ГУР

Військовий РФ, що знаходиться в Донецькій області, розповідає про втрати.

Про це в перерехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Минометы х#ячат там туда-сюда, каждый день "200"-е и "300"-е. Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек, бл#ть, такие дела. Ну зашли по тихой, фишка не сработала, 18 человек, нах#й", - розповів окупант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два окупанти обговорюють ситуацію поблизу Херсона. АУДIО