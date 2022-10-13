Окупант, що воює на Донеччині: "Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек", - перехоплення ГУР
Військовий РФ, що знаходиться в Донецькій області, розповідає про втрати.
Про це в перерехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Минометы х#ячат там туда-сюда, каждый день "200"-е и "300"-е. Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек, бл#ть, такие дела. Ну зашли по тихой, фишка не сработала, 18 человек, нах#й", - розповів окупант.
Топ коментарі
+39 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.10.2022 19:42
+32 vsbu vsbu
показати весь коментар13.10.2022 19:46
+32 Elvis2
показати весь коментар13.10.2022 19:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хмуриться не надо! лада!!!
лада! да! да!
даже если станеш бабушкой
всёравно ты будеш с ладушкой!
лада! да!да!" (С)
мулерман наверное шото уже тогда занал о наградах )
Ні щоб розповісти, як кляті Бендерівці бамбілі дабас, або про васстанавлєніє вялікай страни...
Так ні, воно про якихось там 18 зарізаних кацапів, бреше!
А може то ЦРУ виставу влаштувало, га?
Тобто, просто втрати в бою, без використання холодної зброї.
18 кацапских упырей !
а у орнів 18 нах..й.
-Собак ножами режете а это бандитизм.
Слава ЗСУ!