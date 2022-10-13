Закликаю світову спільноту захистити чорноморський зерновий коридор на тлі нового шантажу Росії, - Кулеба
Росія знову загрожує "зерновій ініціативі" в Чорному морі, і світ повинен дати Москві зрозуміти, що вона не може наражати на ризик мільйони людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Росія робить саме те, про що ми попереджали: відновлює голодні ігри та загрожує зерновій ініціативі Чорного моря. Я хочу, щоб кожна африканська, азіатська, близькосхідна сім'я знала: Україна не висуває додаткових вимог, ми хочемо, щоб коридор продовжував працювати", - зазначив він, коментуючи погрози РФ відмовитися від виконання зернової угоди наступного місяця.
"Настав час захистити чорноморський зерновий коридор. Я закликаю всі держави та організації чітко дати зрозуміти Москві: шантаж повинен припинитися, і Росії не дозволено піддавати ризику мільйони людей. Мій заклик особливо стосується держав, які покладаються на експорт зерна з України", - додав міністр.
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«В рамках комплексного пакета помощи НАТО поставит Украине в ближайшее время оборудование для борьбы с беспилотниками: речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру», - сказал он.....
Тому вже давно треба перестати апелювати до крємлядів такими поняттями, як "людство", "нація"...
Тюрма народів, як сказав Р. Рейган, повинна щезнути з мапи світу. Іншого шлвху для виживання людської цивілізації - не існує! (навіть Китай вже це зрозумів, а КНДР зробить все, що скаже "старший брат" )
...........«Российская империя распалась. Это факт. Вся ползет по швам, как старый жупан. России конец! Дай Бог, если останется хоть Московское княжество. А наша вільна Украина раскинется от Дуная до верховьев Днепра, от Карпат до Каспийского моря. Бессарабия, Дон, Кубань войдут в нашу державу!» - говорит один из героев........
зерно можна через польщу на море а москалям допомогати продавати крадене зерно відкрито це ******* сором.