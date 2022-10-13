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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Закликаю світову спільноту захистити чорноморський зерновий коридор на тлі нового шантажу Росії, - Кулеба

кулеба

Росія знову загрожує "зерновій ініціативі" в Чорному морі, і світ повинен дати Москві зрозуміти, що вона не може наражати на ризик мільйони людей.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія робить саме те, про що ми попереджали: відновлює голодні ігри та загрожує зерновій ініціативі Чорного моря. Я хочу, щоб кожна африканська, азіатська, близькосхідна сім'я знала: Україна не висуває додаткових вимог, ми хочемо, щоб коридор продовжував працювати", - зазначив він, коментуючи погрози РФ відмовитися від виконання зернової угоди наступного місяця.

"Настав час захистити чорноморський зерновий коридор. Я закликаю всі держави та організації чітко дати зрозуміти Москві: шантаж повинен припинитися, і Росії не дозволено піддавати ризику мільйони людей. Мій заклик особливо стосується держав, які покладаються на експорт зерна з України", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили наступний пакет військової допомоги, - Кулеба провів переговори з керівником МЗС Іспанії Альбаресом

Автор: 

зерно (3114) Чорне море (1660) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Грядёт сезонное касапское обострение...
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13.10.2022 20:38
+3
Ну да, бедные ублюдки Ирана, Сирии и Эритреи будут голодать! Горе то какое!!!
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13.10.2022 20:39
+3
.....https://charter97.org/ru/news/2022/10/13/519828/ "НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с дронами" .....

....

Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 13 октября по итогам министерской встречи стран Альянса, передает https://gordonua.com/news/war/nato-predostavit-ukraine-oborudovanie-dlya-borby-s-dronami-gensek-1630805.html «Гордон» .

«В рамках комплексного пакета помощи НАТО поставит Украине в ближайшее время оборудование для борьбы с беспилотниками: речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру», - сказал он.....
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13.10.2022 20:45
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Грядёт сезонное касапское обострение...
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13.10.2022 20:38 Відповісти
Ну да, бедные ублюдки Ирана, Сирии и Эритреи будут голодать! Горе то какое!!!
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13.10.2022 20:39 Відповісти
а українським фермерам нікуди збути зерно.

може ти його викупиш ?
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13.10.2022 22:01 Відповісти
ху.ла надо усыпить. Ботокс проедает оставшиеся клетки мозга.
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13.10.2022 20:40 Відповісти
Там, між вухами, мозку немає. Там вакуум! Або ботокс...
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13.10.2022 20:50 Відповісти
Проси протикарабельні ракети на дальність 1000км
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13.10.2022 20:42 Відповісти
Та ракети на 500км ми вже ніби маємо але пускових нема і самі ракети треба спочатку підняти з маскви .
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13.10.2022 21:45 Відповісти
.....https://charter97.org/ru/news/2022/10/13/519828/ "НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с дронами" .....

....

Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 13 октября по итогам министерской встречи стран Альянса, передает https://gordonua.com/news/war/nato-predostavit-ukraine-oborudovanie-dlya-borby-s-dronami-gensek-1630805.html «Гордон» .

«В рамках комплексного пакета помощи НАТО поставит Украине в ближайшее время оборудование для борьбы с беспилотниками: речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру», - сказал он.....
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13.10.2022 20:45 Відповісти
Поняття "людина" на московії не існує. Там є "населення", "електорат", "плєбс", "раби", "сіра маса", "людскій ресурс"... А тепер ще й "могилізовані"...Але не ЛЮДИНА! (звісно це не стосується самих кремлівських щурів)
Тому вже давно треба перестати апелювати до крємлядів такими поняттями, як "людство", "нація"...
Тюрма народів, як сказав Р. Рейган, повинна щезнути з мапи світу. Іншого шлвху для виживання людської цивілізації - не існує! (навіть Китай вже це зрозумів, а КНДР зробить все, що скаже "старший брат" )
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13.10.2022 20:48 Відповісти
"Кому що , а курці просо"
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13.10.2022 20:49 Відповісти
Наче ж Гутериш дуже переживав за африканців, хай вирішує це з ******
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13.10.2022 20:51 Відповісти
.........https://charter97.org/ru/news/2022/10/13/519825/ "В фильме «Киевлянка» 1958 года нашли пророчество для России":

...........«Российская империя распалась. Это факт. Вся ползет по швам, как старый жупан. России конец! Дай Бог, если останется хоть Московское княжество. А наша вільна Украина раскинется от Дуная до верховьев Днепра, от Карпат до Каспийского моря. Бессарабия, Дон, Кубань войдут в нашу державу!» - говорит один из героев........
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13.10.2022 20:53 Відповісти
Россия ведёт себя, как здоровенная дворняга, сорвавшаяся с цепи. Айболит тут не поможет, тут нужен зоофил-чикатило, с куском колбасы с "сюрпризом", из фильма про Шурика
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13.10.2022 21:05 Відповісти
і добре як ця хрінь закінчиться.

зерно можна через польщу на море а москалям допомогати продавати крадене зерно відкрито це ******* сором.
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13.10.2022 21:32 Відповісти
 
 