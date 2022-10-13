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Новини
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Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення та водогонів

нідерланди

Нідерланди оголосили про виділення 70 млн євро для ремонту систем опалення, водопроводів та будинків в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер у Twitter.

"З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку, що я вже надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально для цієї зими", - написала вона.

Як зазначається, сума буде виділена через фонд Світового банку, що був спеціально створений для проходження Україною зимового сезону.

Також читайте: Німеччина та Нідерланди домовилися про подальшу військову допомогу Україні

Нагадаємо, вчора Нідерланди оголосили про передачу додаткових зенітних ракет вартістю 15 млн євро для посилення захисту неба України.

Автор: 

гроші (962) Нідерланди (1553) опалення (910) допомога (8295)


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Топ коментарі
+3
Боневтик создаст исполнительную комиссию по восстановлению водопроводов и канализаций во главе с Дерьмаком?
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13.10.2022 21:01
+3
А як же! У Шарікова було "абирвалг", а у цих новий тренд: " ТЬЛАФСА"!
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13.10.2022 21:04
+2
Будинки переробляйте на автономне опалення!
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13.10.2022 21:00
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Плохо что касапы воняют и плохо горят.. можно было бы этим навозом топить..
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13.10.2022 20:59 Відповісти
Будинки переробляйте на автономне опалення!
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13.10.2022 21:00 Відповісти
Як в Ужгороді вже давно...
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13.10.2022 21:06 Відповісти
Боневтик создаст исполнительную комиссию по восстановлению водопроводов и канализаций во главе с Дерьмаком?
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13.10.2022 21:01 Відповісти
А як же! У Шарікова було "абирвалг", а у цих новий тренд: " ТЬЛАФСА"!
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13.10.2022 21:04 Відповісти
Ну може хоч цього "хватіт і внукам прібарахліться" для "новьіх ліц"! Хоча є ВЕЛИКІ сумніви....
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13.10.2022 21:01 Відповісти
значить знову комуналку піднімуть..бо нема грошей на вдновлення...

доречі, почали знову обклеювати двори з адресами боржників за комуналку й погрозами - ото за них, ми відрубимо комунікації всім! - типу натяк - ідіть бийте боржників
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13.10.2022 21:54 Відповісти
Ага... Дешевше буде бити інших... Але ж "не на часі"! (як вони говорять, коли це торкається головних героїв "єдиного аналу")
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13.10.2022 22:14 Відповісти
Щиро дякуємо.
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13.10.2022 21:22 Відповісти
...уявляю як зло скриплять зубами чиновники розподіляючі грошові потоки: така сума знущання над фінансовими амбіціями одержувачів благ
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14.10.2022 07:52 Відповісти
 
 