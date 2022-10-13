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Новини Війна
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Накопичення російських військ у Білорусі може створити загрозу повторного наступу на Київ, - Наєв

наєв

Створене спільне регіональне угруповання і збільшення чисельності російських військ на території Білорусі може бути використане для наступу на Україну.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"З накопиченням сил і засобів збройних сил РБ і РФ будуть створювати загрозу повторного наступу у північній оперативній зоні, зокрема на місто Київ. Рівень цих військових загроз постійно вимірюється розвідкою і нашими партнерами. Ми так само реагуємо на збільшення цієї загрози, вживаємо заходів, щоб наші війська були у відповідній чисельності і були з більш високим потенціалом. Станом на зараз ситуація повністю контрольована, і ми до наступу з республіки Білорусь на сьогодні готові", — повідомив Наєв.

Крім того він зауважив, що зараз на території Білорусі перебувають військовослужбовці збройних сил Росії — приблизно до 1000 осіб. Також там перебувають шість російських літаків ударного типу, чотири пускові установки оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і 12 зенітно-ракетних комплексів С-400.

"На території Білорусі проводяться заходи з підготовки аеродромної мережі та інфраструктури для розгортання на цій базі військ РФ. Сьогодні була оголошена на території республіки Білорусь чергова перевірка готовності збройних сил РБ до дій, тренування, викиди у визначені райони. Тобто чергова демонстрація їхньої готовності й штучне підвищення градусу напруги", — розповів Наєв.

Також читайте: Білорусь проводить перевірку збройних сил

Автор: 

армія рф (17216) Білорусь (7925) Наєв Сергій (352)


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Топ коментарі
+18
Загроза нікуди не дівалась
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13.10.2022 21:02
+17
******-це ти. Наєв на своєму місці. І, повір, багато чого зробив. Йому можна вірити. А тобі, на дивані лежачі, вже пора йти у військомат. Послужи, писака.
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13.10.2022 21:51
+17
Загроза з боку Білорусії нікуди не зникла. Ху&ло може дожать Лукашенка. Тому постійне посилення пильності і підготовка оборони на цьому напрямку важливі.
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13.10.2022 21:55
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Загроза нікуди не дівалась
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13.10.2022 21:02 Відповісти
Не дай Боже, https://t.me/allgolobutsky/21289 якщо ***** примусить Луку посунути через кордон своїх орків - то першим буде тікати мер Луцька від пробеніного палиці "замайбах" І.Поліщук. Про це він сам признався, причому - https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/mer-lucka-polischuk-rozkazav-pro-plani-viihati-z-mista-yakbi-yogo-okupuvali---ekspert-nazvav-taku-zayavu-nebezpechnoyu-703163.html в інтерв'ю на об'єднаному телемарафоні, телеканал "Перший" . Читайте, дивіться. І дайте собі звіт в тому, що Верховний досі не відреагував на панікерську заяву підлеглої йому особи в воєний час - керівника Луцької військової адміністрації.

Олексій Голобуцький:
Почитав першоджерело, скандальне інтерв'ю мера Луцька Поліщука "Першому" каналу. Здивований, в тому числі як фахівець, в який спосіб волиняки досі терплять такого мера: котрий відкрито підтримує "русскій мір", відкрито заявляє, що стримує міськраду від рішень з дерусифікації, саботує декомунізацію "бо крана немає, а риштування не на часі", відверто дистанціюється від спільних з усією Україною тем, ні натяку на вже звичну по роботі всіх притомних мерів солідарність міст, ухиляється від обговорення оборонних питань - того ж функціонування ТРО в місті.
Так, Поліщук в інтерв'ю пробує демонстративно акцентувати на господарці - на суто комунальних питаннях. Але й там чи не все величезне інтерв'ю - констатація "не зробив", "не зміг", "не знайшов виконавця", "затримка"... Тобто, воно ні туди, ні в "Красную амію" - і господарку міста не тягне, і як голова громади воюючої країни саботує.
А ще ж є тема оберігання РПЦвУ в Луцьку (Луцька міськрада - єдина з великих рад Волині, яка не засудила УПЦ МП). І каламутна історія з реінкарнацією нібито як тероборони скандальної "майже приватної гвардії" - "Варти порядку", про що не втрималась згадати журналістка...
Тепер ясно, чому так вибухнув скандал з реплікою Поліщука про втечу з міста в разі окупації. Бо якщо відсторонено, то це цілком логічний алгоритм для офіційної влади. Але це наклалось на відверто проросійський бекграунд луцького мера. І підставово всі сприйняли репліку саме як готовність зрадити і місто, і виборців, і Україну.
Уявляю, як лучанам щодня читати чи дивитись мерів таких самих обласних центрів в тилу (хоча де тепер тил з тими ракетними атаками і "шахідами"?) - Києва, Дніпра, Львова, Франківська, Тернополя, Харкова, Запоріжжя і прифронтового Миколаєва... Взаємна допомога міст, активна залученість мерів і міськрад до оборони (сприяння і ТРО, і ЗСУ), цивільні і безпекові локальні ініціативи, моментальне вирішення дійсно технічно складних проблем, особливо після обстрілів...
Це в інших. А в лучан - Поліщук... Котрий розповідає, як готується втікати і як йому нічого не виходить зробити, бо складно і змоги нема, і не на часі... Так, фронт від Луцька далеко. Дай Боже, і не стане ближчим. Але мешканці міста з отакою владою точно не почуваються в безпеці. А нам ще тільки розгубленості й паніки через відсутність нормальної керованості в тилу бракувало.
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13.10.2022 21:04 Відповісти
самі вибирали. хто їм доктор?
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13.10.2022 21:12 Відповісти
а нам кто доктор с боневтиком
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13.10.2022 21:33 Відповісти
нет они не сами им впарили
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13.10.2022 21:50 Відповісти
Волинь є оплотом РПЦ-УПЦ Московського патріархату...
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13.10.2022 21:40 Відповісти
это не надолго
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13.10.2022 21:51 Відповісти
Та всем понятно что собирались в конце осени ломится сюда обратно... но думаю - обосрутся.. или мы "обосрём"..прошу прощения..
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13.10.2022 21:04 Відповісти
Сусіди білоруси (Україна, Польща, країни Балтики) мають розчавити цю гадину з двох боків, як кліщами. Чекати, коли ця путінська повія нападе на Україну, або Польщу, Балтику немає сенсу.
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13.10.2022 21:06 Відповісти
мають розчавити цю гадину...ага шаріками цвіточками сєрдєчками
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13.10.2022 21:40 Відповісти
Ну так, "шаріками цвіточками сєрдєчками" українська армія воює, а поляки
"шаріками цвіточками сєрдєчками" - запеспечюють ЗСУ.
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13.10.2022 21:49 Відповісти
Поява в телемарафоні "Єдині новини" - це як "чорна мітка". Нормальну людину, або нормальну інфу зесволота не пропустить. Сподіваюсь, Наєва просто використовують.
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13.10.2022 21:10 Відповісти
Не треба мати надто багато ілюзій. Нажаль, навіть в Наполеона половина його славетних генералів з часом погрузли в корупціі.
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13.10.2022 21:20 Відповісти
Наєв, ти сьодні вже перднув в калюжу відмазуючи клоуна.
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13.10.2022 21:12 Відповісти
І після того пердіння як можна довіряти словам Наєва про захищеність від загроз з боку білорусі?
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13.10.2022 21:43 Відповісти
загроза повторного наступу? тобто 8 місяців війни ніхто нічого не робив? оборонних ребежів не створено (на тому ж таки Тетереві), дороги не заміновано - йди-наступай - не хочу?
А, забув, таки готувалися - забрали зброю в ТРО на Волині, Поліссі - щойно ворог пішов з під Киэва, а самих ТРО-шників кинули на фронт в якості "регулярних частин".
Від таких заяв складаэться дуже неоднозначне враження - на що ж такі заяви працюють?
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13.10.2022 21:12 Відповісти
ТрО є частиною ЗСУ.
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13.10.2022 21:45 Відповісти
Що э абсолютно неправильним.
Сенс ТРО, насамперед - в іх територіальності. Що у вас на місцях купа озброэних людей, котрі готові захищати себе, своіх близьких, свою землю - безпосередньо на тому місці, де вони живуть, працюють і так далі. Але з певних причин, ці люди не можуть служити в тих же таки ЗСУ, Нацгвардіі і т.д. на регулярній основі. Оце сенс ТРО.
Що зробили в нас? Тупо згрібли людей і зробили безпосередньою частиною ЗСУ, сформувавши з них нові бригади і кинули на фронт. Ок. - Але ж на місцях, ніякого ТРО в нас, фактично вже не залишилося. і не тому, що "немаэ" бажаючих до нього вступити - бажаючих більше, ніж вдосталь. Просто, наша "влада" - сцить озброэних громадян, сцить свого народу (тоді якому народу взагалі вона служить?). Тому і забрала зброю у ТРО, а надто охочих воювати відправила подалі на фронт.
Це якщо коротко.

Ознайомтеся будьласка зі статтею, послухайте про те, що говорить Георгій Учайкін.

Хто захищатиме Київ, коли ворог повернеться?
https://zbroya.info/uk/partner/uavz/blog/21856_khto-zakhishchatime-kiyiv-koli-vorog-povernetsia/ https://zbroya.info/uk/partner/uavz/blog/21856_khto-zakhishchatime-kiyiv-koli-vorog-povernetsia/

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14.10.2022 00:56 Відповісти
В лютому про замінування нічого не казав, що все гаразд не казав. Не треба ******* від себе ахінею
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13.10.2022 21:36 Відповісти
почитай материалы за тот период...и кем он был тогда и тогда напишешь по методичке своего Ze
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13.10.2022 21:45 Відповісти
яким чином вони можуть наступати якщо там ліси й болота заміновані на кілометри, якесь залякування
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13.10.2022 21:15 Відповісти
уже это проходили..через пол дня кацапы были почти у ворот города.
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13.10.2022 21:20 Відповісти
ну якщо за пройдений час висновік не зробили тоді не знаю..) чи варто щось планувати, чогось сподіватись. Не вірю що за 8м місяців може відбутись так само як в лютому. Якщо вони знову будуть в Бучі то можна подавати на рос громадянство або повіситись
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13.10.2022 21:33 Відповісти
лучше их ликвидировать
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13.10.2022 21:36 Відповісти
так
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13.10.2022 21:41 Відповісти
баран ватный они по дороге ехали
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13.10.2022 21:55 Відповісти
А тобі що до того?
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13.10.2022 21:53 Відповісти
не тобі , а Вам треба писати
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13.10.2022 21:56 Відповісти
Вам? Не сміши. Багато честі.
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13.10.2022 21:59 Відповісти
Хотів би думати ,що він каже одне,а буде інше.А що буде?Побачать накопичення,і й..нуть по ньому до того,як вони першими проведуть артпідготовку до вторгнення.Зрештою,якщо ми віримо в поразку та розвал рашки,то війна на території білорусів це питання тільки часу.А війна там буде ,ще страшніша,хоча хіба вже може бути страшніша,але в тому сенсі,що ми хоч мовно себе якось захищаємо та ідентифікуємо,а там лиш по генах можна впізнати більш менш свого чи чужого.Ой начувайтеся.
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13.10.2022 21:26 Відповісти
29:52 https://www.youtube.com/watch?v=wD5kkG1i6nA
https://www.youtube.com/watch?v=wD5kkG1i6nA&t=1792s 29:52 Валер Сахашчык звярнуўся да беларускіх вайскоўцаў
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13.10.2022 21:49 Відповісти
Как стало известно https://nashaniva.com/ru/301028 «Нашай Ніве» , Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Она будет идти под видом проверки боеспособности.
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13.10.2022 21:55 Відповісти
******-це ти. Наєв на своєму місці. І, повір, багато чого зробив. Йому можна вірити. А тобі, на дивані лежачі, вже пора йти у військомат. Послужи, писака.
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13.10.2022 21:51 Відповісти
Якщо уважно прочитати текст, то виходить, що потрібно порох тримати сухим. У випадку коли ми будемо готовими їх зустріти, то вони будуть сидіти тихо. кацапи хоч і дурні (один лише національний герой - іванушка дурачок чого вартий), але вигрібати вони не хочуть бо боляче. А "псевдо сябри" просто звикли бухати на болотах та галявинах.
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13.10.2022 21:52 Відповісти
Загроза з боку Білорусії нікуди не зникла. Ху&ло може дожать Лукашенка. Тому постійне посилення пильності і підготовка оборони на цьому напрямку важливі.
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13.10.2022 21:55 Відповісти
Загроза повторного наступу є. Але нашим ЗСУ є чим зустріти ворога. Тому зберігаємо спокій і ще більше донатимо на ЗСУ.
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13.10.2022 22:04 Відповісти
Генерал сказав, що "Ми так само реагуємо на збільшення цієї загрози, вживаємо заходів, щоб наші війська були у відповідній чисельності і були з більш високим потенціалом. Станом на зараз ситуація повністю контрольована". Я вірю, його словам.
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13.10.2022 22:06 Відповісти
Своєчасне реагування на збільшення загрози та вживання відповідних заходів є запорукою успіху. Слава ЗСУ
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13.10.2022 22:09 Відповісти
Наші воїни готові до будь якого розвитку подій. Адже з нами такі командири як Наєв і батько Залужний. Вірю цим козакам! Хай Бог дає силу , а Мати Божа береже і покриває своїм омофором всіх наших захисників! Щира, щира дяка! І разом до перемоги! Віримо Вам і віримо у Вас!!!
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13.10.2022 22:20 Відповісти
а ніякий куй нам не винен що з білорусі прилітає а в білорксь не летить
батьке-підеру треба ноту
вилітає з твоєї території щось в Україну
чи в,їжжає, вибачай, отримуй обратку
а то якась фуйня получається
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13.10.2022 22:40 Відповісти
Так він і бул там, де каже. Завдяки йому війска отримали Чіткі завдання вийти на виконання завдань , а ввечері 23 лютого були попереджені про початок війны зранку 24 лютого. І все це він зробив особисто і без розпорчджень! Слухайте интервью уважно
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13.10.2022 22:41 Відповісти
Що Ви нагнітаете???!!! Вова всеиогуч....т.д.і т.п знімае блок пости там,а а значить Ви всі обманюете нас......
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13.10.2022 23:14 Відповісти
Потрібно вірити ЗСУ та командуванню, які не словом, а ділом доказами свою спроможність! Наєв один з таких! Якщо деякі просиділи в штабах в своїх кабінетах, то він за 8 років знаходився на фронті та приймав відповідальні рішення. Інколи суров, але завжди справедлив! Героям Слава!
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13.10.2022 23:34 Відповісти
Пильнуймо браття Україну від рашистів!!!
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13.10.2022 23:57 Відповісти
абсолютно! спроби будуть поки ********* не буде знищена!
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14.10.2022 05:29 Відповісти
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14.10.2022 08:22 Відповісти
Своєчасне реагування на збільшення загрози та вживання відповідних заходів є запорукою успіху браво Наєв так тримати .
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14.10.2022 10:08 Відповісти
 
 