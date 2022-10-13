Накопичення російських військ у Білорусі може створити загрозу повторного наступу на Київ, - Наєв

Створене спільне регіональне угруповання і збільшення чисельності російських військ на території Білорусі може бути використане для наступу на Україну.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"З накопиченням сил і засобів збройних сил РБ і РФ будуть створювати загрозу повторного наступу у північній оперативній зоні, зокрема на місто Київ. Рівень цих військових загроз постійно вимірюється розвідкою і нашими партнерами. Ми так само реагуємо на збільшення цієї загрози, вживаємо заходів, щоб наші війська були у відповідній чисельності і були з більш високим потенціалом. Станом на зараз ситуація повністю контрольована, і ми до наступу з республіки Білорусь на сьогодні готові", — повідомив Наєв.

Крім того він зауважив, що зараз на території Білорусі перебувають військовослужбовці збройних сил Росії — приблизно до 1000 осіб. Також там перебувають шість російських літаків ударного типу, чотири пускові установки оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і 12 зенітно-ракетних комплексів С-400.

"На території Білорусі проводяться заходи з підготовки аеродромної мережі та інфраструктури для розгортання на цій базі військ РФ. Сьогодні була оголошена на території республіки Білорусь чергова перевірка готовності збройних сил РБ до дій, тренування, викиди у визначені райони. Тобто чергова демонстрація їхньої готовності й штучне підвищення градусу напруги", — розповів Наєв.

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