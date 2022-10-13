У Харкові та області пролунали вибухи: пошкоджена критична інфраструктура, можливі знеструмлення (оновлено)
У Харківській ОВА повідомили про обстріл Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Звертаємося до жителів Харкова: залишайтеся в укриттях! Ворог наносить удари по обласному центру", - зазначив він у повідомленні.
Міський голова Ігор Терехов також написав у телеграмі: "Мінімум два прильоти по Харкову. У деяких районах міста проблеми із електропостачанням".
Пізніше Синєгубов додав, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у Холодногірському районі, - без потерпілих.
Він зазначива, що по області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення.
Також попросив зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла. І зауважив, що наслідки російського чергового терору ще обстежуються, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці.
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ранный паникёр...
Ось зараз мій стан.
Я розумію, що московитам треба "перемога" для внутрішнього сопживання, бо "скрєпи" втратять "вялічіє"...
Але я не розумію ЯКИМ ЧИНОМ Харків та область, які не в росії (відповідно до дибільних постанов держдури та інших) підніме ту потенцію недопалку, яку він втратив разом зі "скрєпним вялічієм" в Україні...
Зрозуміло, що ботоксне непорозуміння буде щасливе своєму аквафрешу і над пустелею, якщо там не буде українців. Але ж ми не даремно і Чорне море викопали, і гори Криму та Кавказу насипали, поки копали (якщо вірити кремлівським сявкам)...
Ми і двоголову курку під аквафрешним соусом перетравимо... Потрібен тільки час, вугілля та гарна компанія. "Вугілля" нам надають (може скоро і на 500км буде), гарна компанія є (143 країни відповідно до останнього голосування в ООН), а двоголова курка сама прибігла - хто ж їй винен?