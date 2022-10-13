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Новини
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У Харкові та області пролунали вибухи: пошкоджена критична інфраструктура, можливі знеструмлення (оновлено)

синєгубов

У Харківській ОВА повідомили про обстріл Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Звертаємося до жителів Харкова: залишайтеся в укриттях! Ворог наносить удари по обласному центру", - зазначив він у повідомленні.

Також читайте: Через ворожі удари Харків залишився без світла та води, - Терехов

Міський голова Ігор Терехов також написав у телеграмі: "Мінімум два прильоти по Харкову. У деяких районах міста проблеми із електропостачанням".

Пізніше Синєгубов додав, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у Холодногірському районі, - без потерпілих.

Він зазначива, що по області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення.

Також попросив зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла. І зауважив, що наслідки російського чергового терору ще обстежуються, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці.

Автор: 

обстріл (28250) Харків (5563) Терехов Ігор (311) Синєгубов Олег (857)


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Топ коментарі
+17
Передсмертні судоми *****.
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13.10.2022 21:09
+12
самоутверждаются дикие племена, мирный город каждый Божий день обстреливая..
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13.10.2022 21:08
+12
Але все одно вони передсмертні.
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13.10.2022 21:19
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самоутверждаются дикие племена, мирный город каждый Божий день обстреливая..
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13.10.2022 21:08 Відповісти
Передсмертні судоми *****.
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13.10.2022 21:09 Відповісти
я би не називав їх передсмертними, бо ці судоми можуть розтягтися ще на роки.
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13.10.2022 21:16 Відповісти
Але все одно вони передсмертні.
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13.10.2022 21:19 Відповісти
Капец ты страшный! А не, не страшный- тупой. Во ,точно, тупой
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13.10.2022 21:37 Відповісти
так ты и есть терпила- иди уже сдавайся - иначе к чему твой высер?
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13.10.2022 21:48 Відповісти
да это новорожденный заслранный паникёр...
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13.10.2022 21:53 Відповісти
не ссцы кацап - хаймарс тебя не больно убьет
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13.10.2022 22:01 Відповісти
Я розумію, але я не розумію.
Ось зараз мій стан.
Я розумію, що московитам треба "перемога" для внутрішнього сопживання, бо "скрєпи" втратять "вялічіє"...
Але я не розумію ЯКИМ ЧИНОМ Харків та область, які не в росії (відповідно до дибільних постанов держдури та інших) підніме ту потенцію недопалку, яку він втратив разом зі "скрєпним вялічієм" в Україні...
Зрозуміло, що ботоксне непорозуміння буде щасливе своєму аквафрешу і над пустелею, якщо там не буде українців. Але ж ми не даремно і Чорне море викопали, і гори Криму та Кавказу насипали, поки копали (якщо вірити кремлівським сявкам)...
Ми і двоголову курку під аквафрешним соусом перетравимо... Потрібен тільки час, вугілля та гарна компанія. "Вугілля" нам надають (може скоро і на 500км буде), гарна компанія є (143 країни відповідно до останнього голосування в ООН), а двоголова курка сама прибігла - хто ж їй винен?
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13.10.2022 22:09 Відповісти
Молілась лі ти на ночь, дездемона? 😁
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13.10.2022 22:23 Відповісти
З фокі подвійний кал, нездала руснявая операцьія?
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13.10.2022 22:29 Відповісти
Щось кацапи ******** тільки по Холодній Горі, інщі райони не чіпають, навіть Салтівку.
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13.10.2022 22:48 Відповісти
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13.10.2022 23:21 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 23:25 Відповісти
 
 