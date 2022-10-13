У Харкові та області пролунали вибухи: пошкоджена критична інфраструктура, можливі знеструмлення (оновлено)

У Харківській ОВА повідомили про обстріл Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Звертаємося до жителів Харкова: залишайтеся в укриттях! Ворог наносить удари по обласному центру", - зазначив він у повідомленні.

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Міський голова Ігор Терехов також написав у телеграмі: "Мінімум два прильоти по Харкову. У деяких районах міста проблеми із електропостачанням".

Пізніше Синєгубов додав, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у Холодногірському районі, - без потерпілих.

Він зазначива, що по області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення.

Також попросив зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла. І зауважив, що наслідки російського чергового терору ще обстежуються, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці.