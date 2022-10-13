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Росія може пошкодити українську ГТС та готувати диверсії проти "Турецького потоку", - МЗС

мзс

Україна систематично попереджає партнерів про терористичні плани Росії щодо енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спроби Росії схилити європейські уряди до поступок, зокрема зняття санкцій, за допомогою енергетичного шантажу зазнали поразки. Вимоги платити за газ в рублях, зупинка постачання газу через, нібито, "технічні" причини та інші методи не мали жодного успіху. Натомість Європа продемонструвала силу та почала активну диверсифікацію та відмову від енергоресурсів шантажиста. Тому президент РФ Володимир Путін вирішив перейти від шантажу до тероризму — фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури. Його мета - зруйнувати шляхи постачання та поставити ультиматум: запускайте "Північний потік-2", бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців.

В МЗС заявили, що Україна веде постійний моніторинг російських дій, які мають ознаки підготовки до втілення цієї стратегії, та інформує про них партнерів. Президент України Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку Росії до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури, зокрема, під приводом провокацій на території Російської Федерації, з метою примусу Німеччини до запуску "Північного потоку-2". Україна також має дані щодо можливих аналогічних планів Росії щодо "Турецького потоку".

Частиною цієї стратегії Кремля є нав’язливі звинувачення України та інших країн в, нібито, плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури.

"Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає партнерів не піддаватися на маніпуляції та спроби Росії звинуватити інших у власних терористичних діях. Це інформаційне прикриття зловмисних планів самої Росії. В цьому контексті розглядаємо брехливі заяви про, нібито, затримання диверсантів, які планували пошкодити "Турецький потік", як частину цієї російської стратегії дезінформації", - ідеться в коментарі МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна намагалася підірвати "Турецький потік" і здійснила 3 теракти на Курській АЕС, - Путін

Українська сторона наполягає, що єдиний спосіб, у який партнери можуть упередити російський енергетичний тероризм — це зайняти вже зараз тверду позицію та публічно заявити, що запуску "Північного потоку-2" чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов.

В МЗС закликають партнерів не зволікати з чітким сигналом в бік Москви, який змусить її відмовитися від терористичних планів.

"Зберігаючи єдність та твердість, ми змусимо російський енергетичний тероризм зазнати поразки так само, як зазнав поразки її енергетичний шантаж", - ідеться у повідомленні.

Автор: 

МЗС (4108) Північний потік (2461) Турецький потік (203)


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Топ коментарі
+3
на зло бабке отморозят уши.. хотя простреленная голова, вариант куда надёжней..
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13.10.2022 21:35
+3
Надо чтобы какой то пьяный касап ещё силу сибири на бульдозере разворотил. И тогда газ можно дуть только в жопу каждому касапскому выплятку.
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13.10.2022 21:46
+2
Навіть кацапи здогадаються, що цим вони остаточно спалять всі мости, та остаточно дискредитують себе як постачальника.
Якщо звісно, залишилось що дискредитувати.
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13.10.2022 21:36
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на зло бабке отморозят уши.. хотя простреленная голова, вариант куда надёжней..
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13.10.2022 21:35 Відповісти
Навіть кацапи здогадаються, що цим вони остаточно спалять всі мости, та остаточно дискредитують себе як постачальника.
Якщо звісно, залишилось що дискредитувати.
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13.10.2022 21:36 Відповісти
Навряд пітун наважиться, знову "підставити спину" Ердогану, тут ятоганом не обійдеться...
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13.10.2022 21:38 Відповісти
Ящо вони такі обірвуть і Ткрецький, і Південний потоки, а ще й перекриють те, що йде через Україну, то Орбан, після останнього візиту на московію, повинен буде вкусити себе за дупу у прямому ефірі!
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13.10.2022 21:43 Відповісти
Орбан вже вiдлекав ху.лу вдекiлька прямих ефiрах.
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13.10.2022 21:48 Відповісти
дурні зе - шкідливіши за діхлофос!
соромно читати "іспражнєнія" зевлади тупіши за рашкіну пропаганду.
зе - воно за кого? зе - воно проти України?
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13.10.2022 21:44 Відповісти
Надо чтобы какой то пьяный касап ещё силу сибири на бульдозере разворотил. И тогда газ можно дуть только в жопу каждому касапскому выплятку.
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13.10.2022 21:46 Відповісти
Готовит диверсию, но собирается строить 3й газопровод с Турцию 🙃
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13.10.2022 21:48 Відповісти
у тебя после этого станет больше денег...?
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13.10.2022 21:56 Відповісти
русский, а зачем вы СП-1, СП-2 и Керченский мост взорвали?
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13.10.2022 21:57 Відповісти
Да хоть 10
Турции не нужно столько газа а другие не возьмут
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13.10.2022 22:00 Відповісти
Продавать, это же бизнес.
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13.10.2022 22:09 Відповісти
Турецкий врядли

Там с Эрдоганом что то мутят
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13.10.2022 21:54 Відповісти
Согласен ху.ло ******** а Эрдоган мутный.
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13.10.2022 21:57 Відповісти
Война россии против Украины это как бой поветкина против Кличко.
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13.10.2022 21:58 Відповісти
когда вы свиноцабаки заберёте трупы своих вытязёв - их доедают собаки, кошки и свиньи...!)
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13.10.2022 22:16 Відповісти
ты свиноцабака это видел...? я лично видел твоих свинорусов зажаренныж на трассе со Старого Салтова до окружной...!
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13.10.2022 22:23 Відповісти
пока ваших боевых ********** ЗСУ утилизирует...!!!
как вы драпали из под Киева и в Харьковской области весь мир видел...!
да вас отдерут пигмеи Амазонии - фтарая армия мира...
да вы просто ********* номер один в мире...)))\даже видео видео было, и не одно - вы и на войне этим продолжаете заниматься шалунишки...\тьфу на вас **********...!!!\
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13.10.2022 22:31 Відповісти
тебя свиноцабаку ещё не мобилизировали...?
тебя ждёт земля Украины...!!!\глубоко прикапывать не будут...!\
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13.10.2022 22:38 Відповісти
вы свиноцабаки Киев за три дня взяли...?
до сих пор ваши смердящие тушки по лесам находят...
тикайте ********* с Украины - всех вас здесь ЗСУ отправит на концерт к Кабздону...)
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13.10.2022 22:46 Відповісти
"Украина систематически предупреждает партнеров о террористических планах России относительно энергетической инфраструктуры".

А вот фрау шмуркель до сих пор придерживается мнения, что сотрудничество с лаптестаном в сфере энергетики было плодотворным, стабильным и надёжным. И в этом отношении она уверена, и не в чём не раскаивается.

https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/merkel-zayavila-chto-ne-zhaleet-o-sotrudnichestve-s-rf-i-zakupkah-gaza-v-chehii-raskritikovali-eks-kantslera-germanii.htm?_gl=1*1m0yfl5*_ga*MTUyMzI5NjUwOS4xNjUxMTM0MDEx*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NTY4Nzk5MS4zMjIuMS4xNjY1Njg4MDM1LjE2LjAuMA.. Меркель заявила, что не жалеет о сотрудничестве с РФ и закупках газа
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13.10.2022 22:15 Відповісти
 
 