Росія може пошкодити українську ГТС та готувати диверсії проти "Турецького потоку", - МЗС

Україна систематично попереджає партнерів про терористичні плани Росії щодо енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спроби Росії схилити європейські уряди до поступок, зокрема зняття санкцій, за допомогою енергетичного шантажу зазнали поразки. Вимоги платити за газ в рублях, зупинка постачання газу через, нібито, "технічні" причини та інші методи не мали жодного успіху. Натомість Європа продемонструвала силу та почала активну диверсифікацію та відмову від енергоресурсів шантажиста. Тому президент РФ Володимир Путін вирішив перейти від шантажу до тероризму — фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури. Його мета - зруйнувати шляхи постачання та поставити ультиматум: запускайте "Північний потік-2", бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців.

В МЗС заявили, що Україна веде постійний моніторинг російських дій, які мають ознаки підготовки до втілення цієї стратегії, та інформує про них партнерів. Президент України Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку Росії до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури, зокрема, під приводом провокацій на території Російської Федерації, з метою примусу Німеччини до запуску "Північного потоку-2". Україна також має дані щодо можливих аналогічних планів Росії щодо "Турецького потоку".

Частиною цієї стратегії Кремля є нав’язливі звинувачення України та інших країн в, нібито, плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури.

"Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає партнерів не піддаватися на маніпуляції та спроби Росії звинуватити інших у власних терористичних діях. Це інформаційне прикриття зловмисних планів самої Росії. В цьому контексті розглядаємо брехливі заяви про, нібито, затримання диверсантів, які планували пошкодити "Турецький потік", як частину цієї російської стратегії дезінформації", - ідеться в коментарі МЗС.

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Українська сторона наполягає, що єдиний спосіб, у який партнери можуть упередити російський енергетичний тероризм — це зайняти вже зараз тверду позицію та публічно заявити, що запуску "Північного потоку-2" чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов.

В МЗС закликають партнерів не зволікати з чітким сигналом в бік Москви, який змусить її відмовитися від терористичних планів.

"Зберігаючи єдність та твердість, ми змусимо російський енергетичний тероризм зазнати поразки так само, як зазнав поразки її енергетичний шантаж", - ідеться у повідомленні.