Вдячний іспанській колезі за рішення відправити в Україну чотири ЗРК Hawk, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков дякує Іспанії, яка за підсумками українського запиту в "Рамштайн 6" надасть Києву чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Резніков у твіттері.
"Я вдячний своїй іспанській колегі Маргаріті Роблес за рішення відправити в Україну чотири ЗРК Hawk. Це швидка відповідь на український запит у Ramstein 6. На підході ще кілька яструбів", - зазначив він.
За його словами, нині протиповітряна оборона є пріоритетом не лише для України, а й для усієї Європи.
Зустріч у форматі "Рамштайн 6" відбулася в середу, 12 жовтня, в Брюсселі (Бельгія). Першим пунктом на порядку денному зустрічі було посилення ППО України. Про рішення поставити Україні чотири ЗРК Hawk повідомив у четвер генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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Це вже набагато краще!
Дурнувате ***** своєю безглуздою атакою, добилося зворотніх результатів.
Це тільки початок
"HAWK від США - що це за ЗРК і чи дійсно він зможе посилити протиповітряну оборону України"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/hawk_vid_ssha_scho_tse_za_zrk_i_chi_dijsno_vin_zmozhe_posiliti_protipovitrjanu_oboronu_ukrajini-9266.html
Нужно давить на психику врагов....