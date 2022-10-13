Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено майже 40 житлових будинків і кілька громадських установ

Окупанти за минулу добу кілька разів обстріляли Нікополь Дніпропетровської області та сусідні громади. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено близько сорока приватних та багатоквартирних будинків, лікарня, дитячий садок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Уночі орки обстріляли три громади району. У Нікополі пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків, лікарня, дитячий садок, дитячий розважальний центр, музей, церква, магазин, пошта, ринок, лінії газо- та електромережі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що осколкових поранень дістав житель Нікополя. Наразі його стан стабільний, він перебуває в лікарні.

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Євтушенко повідомляє також, що на території Марганецької громади значних руйнувань немає. Унаслідок чотирьох прильотів суттєвих руйнувань зазнали і приміщення районної ради та адміністрації. Люди не постраждали.

У межах інших територій району доба минула без надзвичайних ситуацій.

Голова РВА звернувся до мешканів прибережних територій з проханням провести ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.

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