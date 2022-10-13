Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено майже 40 житлових будинків і кілька громадських установ
Окупанти за минулу добу кілька разів обстріляли Нікополь Дніпропетровської області та сусідні громади. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено близько сорока приватних та багатоквартирних будинків, лікарня, дитячий садок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Уночі орки обстріляли три громади району. У Нікополі пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків, лікарня, дитячий садок, дитячий розважальний центр, музей, церква, магазин, пошта, ринок, лінії газо- та електромережі", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що осколкових поранень дістав житель Нікополя. Наразі його стан стабільний, він перебуває в лікарні.
Євтушенко повідомляє також, що на території Марганецької громади значних руйнувань немає. Унаслідок чотирьох прильотів суттєвих руйнувань зазнали і приміщення районної ради та адміністрації. Люди не постраждали.
У межах інших територій району доба минула без надзвичайних ситуацій.
Голова РВА звернувся до мешканів прибережних територій з проханням провести ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]