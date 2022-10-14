УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10245 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 411 19

Ми закликаємо уряд визнати Росію спонсором тероризму, - президентка Конгресу українців Канади Хичій

хичий

Канаді слід офіційно визнати Росію державою - спонсором тероризму, оскільки останні ракетні обстріли України явно показують терористичну сутність РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в Торонто заявила президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій.

"Незрозуміло чому, але уряд Канади та союзники відмовляються визнавати росію терористичною державою. Час зробити це вже давно настав. росія точно заслужила це визнання", - сказала Хичій.

Вона також закликала Канаду та її союзників наростити поставки до України систем протиповітряної оборони: "Україні необхідно надати засоби для перемоги у цій війні, а російські злочинці, які вбивають українських жінок та дітей, повинні понести покарання".

Окрім цього, Хичій висловила переконання, що Канада має збільшити економічну та фінансову підтримку України, "аби забезпечити належну роботу цивільної інфраструктури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада надасть Україні 500 тис. одиниць зимової форми та артилерійські снаряди

Автор: 

діаспора (209) Канада (2186) Хичій (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Всепланетний флешмоб під гаслом "Місце раші - біля параші".
показати весь коментар
14.10.2022 00:36
+6
А тим часом зі святом захисників, ЗСУ це наша віра і гордість !
показати весь коментар
14.10.2022 00:36
+5
А чого спонсором? Державою - терористом. А всі хто щось купляє в россії, ті спонсори.
показати весь коментар
14.10.2022 00:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого спонсором? Державою - терористом. А всі хто щось купляє в россії, ті спонсори.
показати весь коментар
14.10.2022 00:33 Відповісти
єто другоє
показати весь коментар
14.10.2022 00:35 Відповісти
опять эти мантры - СШАи ЕС приняли все возможные санкции что бы себе не сильно навредить так что признание спонсором терроризма еще большего эффекта не даст если Индия и Китай не присоединятся к бойкоту кацапии
показати весь коментар
14.10.2022 02:49 Відповісти
Всепланетний флешмоб під гаслом "Місце раші - біля параші".
показати весь коментар
14.10.2022 00:36 Відповісти
На пляшечці. Так скрєпно.
показати весь коментар
14.10.2022 01:43 Відповісти
А тим часом зі святом захисників, ЗСУ це наша віра і гордість !
показати весь коментар
14.10.2022 00:36 Відповісти
Россия - это самая террористическая страна в мире!!! Это должны все признать!!!
показати весь коментар
14.10.2022 00:44 Відповісти
И действовать
показати весь коментар
14.10.2022 00:58 Відповісти
Діаспора таки розчехлилась. Я думала, що вони там взагалі про Україну забули, та лише на свята у вишиванках співають українські пісні.

Раніше, ще задовго до війни, я думала, що діаспора українців у Канаді - це сама численна та сама віддана діаспора у світі, а як виявилось - це пихата та нікчемна контора, яка чхати хотіла на історичну батьківщину.

От навіть у цій новині, ця афца пропонує визнати раську лише спонсором тероризму, а не країною терористом, якою вона є. Мабуть геноцид українців ця президентка теж не визнає.
показати весь коментар
14.10.2022 00:57 Відповісти
Так вона і є сама численна, ні? В Британії невелика нажаль...
показати весь коментар
14.10.2022 02:04 Відповісти
"Незрозуміло чому, але уряд Канади та союзники відмовляються визнавати росію терористичною державою. Час зробити це вже давно настав. росія точно заслужила це визнання", - сказала Хичій. Джерело:
показати весь коментар
14.10.2022 02:19 Відповісти
Вона ще й тупа.

Чому уряд та союзники відмовляються визнавати расєю терористичною державою якраз таки зрозуміло, а от чому діаспора хоче визнати расєю лише спонсором тероризму, а не державою-терористом - це не зрозуміло.
показати весь коментар
14.10.2022 02:31 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 08:29 Відповісти
А якщо б по Києву не вдарили, то в тебе і 1+0 не вишло б. Це називається порушення причинно-наслідкового зв'язку у мізках.
показати весь коментар
14.10.2022 01:18 Відповісти
ну ты и гнида и кацап конченный
показати весь коментар
14.10.2022 02:53 Відповісти
***** іді руснявоє!
показати весь коментар
14.10.2022 06:01 Відповісти
Цікаво, а коли увесь адекватний світ вже, нарешті, назве речі своіми іменами та не викине оцю "особую цивілізацию", як колись сказало пуйло, з усіх міжнародних та світових організацій та порве остаточно та дистанцюється від кримінально-терористичного угруповання під назвою "рф"? Геноцид, терор на державному рівні... Це нормальне явище для 21-го сторіччя?
Мирні громадяни гинуть десятками кожного дня, а впливові люди світу--бла-бла-бла та бла-бла-бла...
показати весь коментар
14.10.2022 08:20 Відповісти
 
 