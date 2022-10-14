Ми закликаємо уряд визнати Росію спонсором тероризму, - президентка Конгресу українців Канади Хичій
Канаді слід офіційно визнати Росію державою - спонсором тероризму, оскільки останні ракетні обстріли України явно показують терористичну сутність РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в Торонто заявила президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій.
"Незрозуміло чому, але уряд Канади та союзники відмовляються визнавати росію терористичною державою. Час зробити це вже давно настав. росія точно заслужила це визнання", - сказала Хичій.
Вона також закликала Канаду та її союзників наростити поставки до України систем протиповітряної оборони: "Україні необхідно надати засоби для перемоги у цій війні, а російські злочинці, які вбивають українських жінок та дітей, повинні понести покарання".
Окрім цього, Хичій висловила переконання, що Канада має збільшити економічну та фінансову підтримку України, "аби забезпечити належну роботу цивільної інфраструктури".
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Раніше, ще задовго до війни, я думала, що діаспора українців у Канаді - це сама численна та сама віддана діаспора у світі, а як виявилось - це пихата та нікчемна контора, яка чхати хотіла на історичну батьківщину.
От навіть у цій новині, ця афца пропонує визнати раську лише спонсором тероризму, а не країною терористом, якою вона є. Мабуть геноцид українців ця президентка теж не визнає.
Чому уряд та союзники відмовляються визнавати расєю терористичною державою якраз таки зрозуміло, а от чому діаспора хоче визнати расєю лише спонсором тероризму, а не державою-терористом - це не зрозуміло.
Мирні громадяни гинуть десятками кожного дня, а впливові люди світу--бла-бла-бла та бла-бла-бла...