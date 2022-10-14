Протягом 13 жовтня окупанти обстріляли 4 громади на Сумщині, жертв немає, - ОВА
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, скільки мін запустили росіяни по області 13 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Живицький написав у телеграмі
Він зазначив: " Білопільська громада майже об 11 ранку – 3 міни. Після 11 – ще 18 мін, вже по іншій частині громади.
По околицях Ворожби ближче до опівдня росіяни запустили 7 мін.
О 14 годині від росіян прилетіла 120-мм міна по Зноб-Новгородській громаді.
Великописарівська громада: близько 17 години водій вантажівки під час маневрування наїхав заднім колесом на міну. Вона вибухнула. Пошкоджений причеп автомобіля.
Також із 7 до 9 ранку було два обстріли: 15 мін і 15 артснарядів прилетіло з території РФ по різних частинах Миропільської громади".
Будь ласка, зачекайте...
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