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Протягом 13 жовтня окупанти обстріляли 4 громади на Сумщині, жертв немає, - ОВА

сумщина

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, скільки мін запустили росіяни по області 13 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Живицький написав у телеграмі

Він зазначив: " Білопільська громада майже об 11 ранку – 3 міни. Після 11 – ще 18 мін, вже по іншій частині громади.

По околицях Ворожби ближче до опівдня росіяни запустили 7 мін.

О 14 годині від росіян прилетіла 120-мм міна по Зноб-Новгородській громаді.

Великописарівська громада: близько 17 години водій вантажівки під час маневрування наїхав заднім колесом на міну. Вона вибухнула. Пошкоджений причеп автомобіля.

Також із 7 до 9 ранку було два обстріли: 15 мін і 15 артснарядів прилетіло з території РФ по різних частинах Миропільської громади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілів на Сумщині повністю зруйновано або пошкоджено 10 об’єктів електричної інфраструктури, - Живицький

Автор: 

Сумська область (3555) Живицький Дмитро (466)


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пока местные в Тёткино не станут ******* периодически приезжающий в Тёткино калмыцкохакасский миномётный расчет, то будут периодически сидеть без света. Пока не начнут формироваться причинно-следственные связи.
https://twitter.com/i/status/1580560605119148035
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14.10.2022 02:13 Відповісти
 
 