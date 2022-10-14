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Росія свідомо створює черги для біженців на кордоні з Латвією, - посол України Міщенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

латвія

Посол України в Латвії Олександр Міщенко здійснив робочу поїздку до пунктів пропуску на кордоні з рф, де ознайомився з проблемами, з якими стикаються українські біженці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український дипломат повідомив у Фейсбуку.

На пропускних пунктах "Терехово - Бурачки" та "Гребнево - Убилінка"Міщенко поспілкувався з українськими громадянами, які мусили тікати від війни через територію рф і щойно перетнули кордон Латвії. Більшість із них є мешканцями тимчасово окупованих територій України, зокрема й тих, де ведуться активні бойові дії.

За свідченнями біженців, органи влади країни-агресора створюють суттєві проблеми під час виїзду з території рф. Інколи в черзі на виїзд українці очікують до шести діб. Водночас латвійські пункти пропуску готові приймати як автотранспорт, так і тих громадян України, які перетинають кордон у пішому порядку. Проте російська сторона свідомо створює великі черги для українців.

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Під час спілкування з українцями на кордоні, посол поінформував їх щодо подальшого розміщення на території Латвії та про допомогу, яка тут надається.

Також Міщенко зустрівся з керівництвом прикордонного загону регіону Лудза та керівниками згаданих пунктів пропуску, ознайомився в цілому з ситуацією на кордоні.

Крім того, дипломат відвідав волонтерів організації Biedrība "Tavi draugi", які організували на в’їзді в Латвію спеціальний пункт для надання допомоги вимушеним переселенцям.

"Щиро дякуємо латвійським прикордонникам за сприяння громадянам України під час в'їзду до дружньої Латвії! Також висловлюємо вдячність нашим надійний друзям - організації "Tavi draugi" за їхню невтомну працю, людяність та чуйність до українців в цей складний час", - резюмував український дипломат.

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Автор: Роман Свиридович
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Складається враження,що наша влада сама не розуміє,що робить.Спочатку вона ВОСЬМИЙ РІК фінансує лугандон,а зараз сприяє переселенню зрадників та колаборантів,з трьома громадянствами,до ЄС,щоб вони там розповідали про "знущання" України над народом Бамбаса.Припущення - українська держава робить все для збільшення колаборантів та зрадників.По перше: їх фінансове становище,хтоб там що не розповідав, краще ніж у тих,хто не зрадив та виїхав в Україну.По друге: покарання за ЗРАДУ - це допомога, держави Україна, в переселенні колаборантів в ЄС.Чи я помиляюсь?
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14.10.2022 09:20 Відповісти
 
 