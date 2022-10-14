Росія свідомо створює черги для біженців на кордоні з Латвією, - посол України Міщенко

Посол України в Латвії Олександр Міщенко здійснив робочу поїздку до пунктів пропуску на кордоні з рф, де ознайомився з проблемами, з якими стикаються українські біженці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український дипломат повідомив у Фейсбуку.

На пропускних пунктах "Терехово - Бурачки" та "Гребнево - Убилінка"Міщенко поспілкувався з українськими громадянами, які мусили тікати від війни через територію рф і щойно перетнули кордон Латвії. Більшість із них є мешканцями тимчасово окупованих територій України, зокрема й тих, де ведуться активні бойові дії.

За свідченнями біженців, органи влади країни-агресора створюють суттєві проблеми під час виїзду з території рф. Інколи в черзі на виїзд українці очікують до шести діб. Водночас латвійські пункти пропуску готові приймати як автотранспорт, так і тих громадян України, які перетинають кордон у пішому порядку. Проте російська сторона свідомо створює великі черги для українців.

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Під час спілкування з українцями на кордоні, посол поінформував їх щодо подальшого розміщення на території Латвії та про допомогу, яка тут надається.

Також Міщенко зустрівся з керівництвом прикордонного загону регіону Лудза та керівниками згаданих пунктів пропуску, ознайомився в цілому з ситуацією на кордоні.

Крім того, дипломат відвідав волонтерів організації Biedrība "Tavi draugi", які організували на в’їзді в Латвію спеціальний пункт для надання допомоги вимушеним переселенцям.

"Щиро дякуємо латвійським прикордонникам за сприяння громадянам України під час в'їзду до дружньої Латвії! Також висловлюємо вдячність нашим надійний друзям - організації "Tavi draugi" за їхню невтомну працю, людяність та чуйність до українців в цей складний час", - резюмував український дипломат.

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