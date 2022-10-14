Українські воїни вийшли на адміністративний кордон Луганської області у Сватівському районі. ВIДЕО
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13 жовтня група українських воїнів вийшла на адміністративний кордон Луганської області в Сватівському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
"Група українських воїнів фіксує момент наближення до стели "Луганська область" в Сватівському районі", - зазначив він.
Топ коментарі
+82 Лилия Стацкая
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+71 Остап Покотило
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+42 Вячеслав 43a0ae0b
показати весь коментар14.10.2022 01:58
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Будь ласка, зачекайте...
пацаны берегите себя на спешите и не рискуйте ..
Я хочу Вас всех видеть на параде Победы на Крещатике!
Никто же на территорию россии никогда не ступит, потому что у россии есть яо.
Они воюют за сохранение власти путина.
Россияне, вы готовы за это умереть?
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Мало того, что рабы, так еще воюют за сохранение своего рабства.
А нормальные народы на революции выходят против диктатора.
Готують і тут же відправляють гуманітарну допомогу в Україну, якісні і цінні товари.
Скаржилися на те, що все цінне не доходить до адресатів.
На митних складах в Ужгороді все сортується ,все цінне йде в продаж,
а непотріб відправляють.😠
пріват, ужгород, зрада - распрастраніть во всех тік-токах.
А ісче по слухам бандер-олькі із куйлостана для могілізірованних дерібанят на граніце - толі белгородской республікі толі тоже в ужгороде - нужно уточнять...
Что скажут твої пріватние канадці?
Ужгород - НЕВИНОВЕН ни в чем, поскольку у тебя нету доказательств.
А вот - твой куйло - терпила и петушара.
Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершённом преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
ЗСУ Ви просто крутезні!
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
Зі святом всіх , дорогі Украінці 🙂❤️❤️❤️
Хай Господь захищає Вас, наші дорогі воїни!!
Матір Божа закриє Вас від ворожих куль!!!