Українські воїни вийшли на адміністративний кордон Луганської області у Сватівському районі. ВIДЕО

13 жовтня група українських воїнів вийшла на адміністративний кордон Луганської області в Сватівському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Група українських воїнів фіксує момент наближення до стели "Луганська область" в Сватівському районі", - зазначив він.

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