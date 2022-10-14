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Луганщина (4423) Сватове (57) Цаплієнко (36)

Українські воїни вийшли на адміністративний кордон Луганської області у Сватівському районі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

13 жовтня група українських воїнів вийшла на адміністративний кордон Луганської області в Сватівському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Група українських воїнів фіксує момент наближення до стели "Луганська область" в Сватівському районі", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти на Луганщині хочуть використати людей як "живий щит" та ускладнили виїзд з окупованих територій, - Гайдай

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+82
Хлопчики наші любі .вітаю зі святом, най Матір Божа прикриє вас своїм покровом , збереже та сцілить ваши рани,здоровля,перемоги, і щасття на довги роки!
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14.10.2022 01:58
+71
Дай Боже вам, наші дорогі воїни, здоров"я і сили духу. Слава ЗСУ!
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14.10.2022 01:52
+42
не радуйтесь раньше времени - тьху тьху тьху
пацаны берегите себя на спешите и не рискуйте ..
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14.10.2022 01:58
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Дай Боже вам, наші дорогі воїни, здоров"я і сили духу. Слава ЗСУ!
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14.10.2022 01:52 Відповісти
Г+Г на ютубе назвало видео с Арестовичем - "Арестович за 13 жовтня: золотий дощ зі зброї посипався на Україну"
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14.10.2022 01:57 Відповісти
вот же трепло этот арестович
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14.10.2022 01:59 Відповісти
ох и балабол же он хайповый. Рожденный для тиктока.
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14.10.2022 09:53 Відповісти
Тік-ток абДрістовічь дон
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14.10.2022 12:27 Відповісти
после собачей копрофилии уже ничего не удивляет. Ну, разве что - арестовичъ вместо собачки.
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14.10.2022 02:01 Відповісти
Золотий дощ... Ну хоч не буккаке, і на тому спасибі
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14.10.2022 04:09 Відповісти
Хлопчики наші любі .вітаю зі святом, най Матір Божа прикриє вас своїм покровом , збереже та сцілить ваши рани,здоровля,перемоги, і щасття на довги роки!
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14.10.2022 01:58 Відповісти
не радуйтесь раньше времени - тьху тьху тьху
пацаны берегите себя на спешите и не рискуйте ..
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14.10.2022 01:58 Відповісти
+
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14.10.2022 14:02 Відповісти
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14.10.2022 02:07 Відповісти
Подредактируйте пжл, не зсу а ЗСУ
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14.10.2022 09:31 Відповісти
удивительно, как такое можно не видеть
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14.10.2022 09:33 Відповісти
Ребята, берегите себя!
Я хочу Вас всех видеть на параде Победы на Крещатике!
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14.10.2022 02:33 Відповісти
А зачем воевать россиянам?

Никто же на территорию россии никогда не ступит, потому что у россии есть яо.

Они воюют за сохранение власти путина.

Россияне, вы готовы за это умереть?

----------------------

Мало того, что рабы, так еще воюют за сохранение своего рабства.

А нормальные народы на революции выходят против диктатора.
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14.10.2022 02:52 Відповісти
Щойно одержав приватну інформацію з Канади.
Готують і тут же відправляють гуманітарну допомогу в Україну, якісні і цінні товари.
Скаржилися на те, що все цінне не доходить до адресатів.
На митних складах в Ужгороді все сортується ,все цінне йде в продаж,
а непотріб відправляють.😠
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14.10.2022 04:43 Відповісти
Зелень бариже на війні.
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14.10.2022 06:47 Відповісти
Митник - він не кольоровий. Він безсовісний.
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14.10.2022 08:03 Відповісти
Так кІля мітлбол КАКЛЄТА всьо парішає там, тільки візьме з собою аФТОмат без рожка
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14.10.2022 14:19 Відповісти
Є багато волонтерів які гарантують доставку і передачу з рук у руки до командира батальйону ( з відеопідтвердженням) все цінне - рації, прилади нічного зору, дальноміри, тощо посилаю лише так.
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14.10.2022 09:50 Відповісти
Гіде ваші доказательства?
пріват, ужгород, зрада - распрастраніть во всех тік-токах.
А ісче по слухам бандер-олькі із куйлостана для могілізірованних дерібанят на граніце - толі белгородской республікі толі тоже в ужгороде - нужно уточнять...
Что скажут твої пріватние канадці?
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14.10.2022 10:59 Відповісти
КТО ТАК ААБЗІВАЄЦЦА _ ТОТ САМ ТАК НАЗІВАЄЦЦА
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14.10.2022 14:49 Відповісти
Так и запишем - доказательств НЕТ - єто фейк - ужгород желает суда линча над тобой!
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14.10.2022 15:02 Відповісти
Гдє ваші даказатєльства на атсутствіє даказательств?!
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14.10.2022 15:09 Відповісти
Слышал такое - "презумция невиновности"?
Ужгород - НЕВИНОВЕН ни в чем, поскольку у тебя нету доказательств.
А вот - твой куйло - терпила и петушара.

Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершённом преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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14.10.2022 15:33 Відповісти
ЕЕе стопе стопе. Чому це Хуúло - мій? І челюсть свою поправ, болотами несе
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14.10.2022 15:57 Відповісти
патамуша только ольгинские боты должны отвечать на каждый ответ - за то им деревяные платят - пока рубли - потом после войны - макинтоши...
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14.10.2022 17:21 Відповісти
Слава нашим захисникам Бережіть себе Переможемо
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14.10.2022 06:26 Відповісти
пора "кордони" к полярному кругу подтягивать...
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14.10.2022 07:07 Відповісти
Слава ЗСУ!
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14.10.2022 08:13 Відповісти
Новина застаріла, це трапилося ще 2 суток тому, заразйдуть бої за Кременну
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14.10.2022 08:16 Відповісти
Було б добре,але є але. Не має підтвердження
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14.10.2022 08:47 Відповісти
успіх мінливий... московити закидують мобіками і чмобіками
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14.10.2022 09:48 Відповісти
Так,тому і чекаємо на новини зі Штабу. А мобікам і чмобікам просто потрібно повернути зброю проти режиму ботоксного.
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14.10.2022 09:52 Відповісти
нащо вам запізнене "підтверждення", якщо я дав актуальну інфу від мешканців Кремінної.
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14.10.2022 17:39 Відповісти
Amber Если , хотите что бы дошло до адресата , надо , ехать лично , командировать кого то , по другому ни как , таможня , это еще те ублюдки . Я бы их вообще ликвидировал бы на время войны и отправил бы ****** на фронт
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14.10.2022 08:48 Відповісти
ЧМОсковия дохнет на глазах...👍💪 Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛
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14.10.2022 08:49 Відповісти
Тільки не Сватово, а СватовЕ ! І так багато населених пунктів у нас неправильно називають. Потрібно ці окацаплення закінчувати.
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14.10.2022 09:23 Відповісти
приєднуюсь до поздоровлень наших Воїнів зі святом
ЗСУ Ви просто крутезні!
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
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14.10.2022 09:45 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.10.2022 10:30 Відповісти
Героям слава !!

Зі святом всіх , дорогі Украінці 🙂❤️❤️❤️
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14.10.2022 10:33 Відповісти
Котики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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14.10.2022 10:31 Відповісти
З Днем Захистників України! Великі Лицарі Свободної України!Дякуємо вам!
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14.10.2022 11:30 Відповісти
Я людина проста. Піду задоначу.
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14.10.2022 12:12 Відповісти
Жму руку. Это лучше миллиардов слов на форуме.
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14.10.2022 14:20 Відповісти
З Днем Захисників України!!!
Хай Господь захищає Вас, наші дорогі воїни!!
Матір Божа закриє Вас від ворожих куль!!!
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14.10.2022 14:29 Відповісти
Тутанхапут обнулений ще не вивчив нове слово "дереферендумізація"?
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14.10.2022 19:28 Відповісти
 
 