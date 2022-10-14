Ворог поцілив у Запоріжжя трьома ракетами С300. Уражено об’єкти інфраструктури (оновлено). ФОТО

Ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!", - зазначив очільник регіону.

Своєю чергою, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що внаслідок удару зруйновано інфраструктуру.

"Ворог атакував Запоріжжя. Руйнувань зазнала інфраструктура одного із районів міста. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих з‘ясовується", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше Старух повідомив, що сьогодні зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300.

"Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Сьогодні можливі ще ракетні атаки. Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного", - зазначив він.



