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Ворог поцілив у Запоріжжя трьома ракетами С300. Уражено об’єкти інфраструктури (оновлено). ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!", - зазначив очільник регіону.

Своєю чергою, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що внаслідок удару зруйновано інфраструктуру.

"Ворог атакував Запоріжжя. Руйнувань зазнала інфраструктура одного із районів міста. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих з‘ясовується", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше Старух повідомив, що сьогодні зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300.

"Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Сьогодні можливі ще ракетні атаки. Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного", - зазначив він.

Ворог поцілив у Запоріжжя трьома ракетами С300. Уражено об’єкти інфраструктури (оновлено) 01
Ворог поцілив у Запоріжжя трьома ракетами С300. Уражено об’єкти інфраструктури (оновлено) 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Чому зелений барига не зупиняє війну?
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14.10.2022 06:38
+13
Найкраще У фонд Порошенка

Він дістає найпотрібніші для перемоги речі, а не мильні бульбашки.
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14.10.2022 08:29
+11
Асфальт слизькин. Погано зупиняється.
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14.10.2022 06:57
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Чому зелений барига не зупиняє війну?
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14.10.2022 06:38 Відповісти
Асфальт слизькин. Погано зупиняється.
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14.10.2022 06:57 Відповісти
Бо війна стала для нього теплою ванною: гроші витрачаються під грифом таємно, зустрічі зі світовими лідерами, незмінність зеленої влади, правовий негелізм, єдиний телемарафон та багато ще чого
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14.10.2022 07:39 Відповісти
Я вже давно написала---------якби не було великої війни, що б вони робили? Ленка купляла б скумбрію по 8 грн, він крав на дорогах, роздавав бабкам смартфони, садив мільйон дерев. А тепер воно---о-го-го. Дає вказівки і Байдену, і Джонсону і всьому світові.
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14.10.2022 11:36 Відповісти
Війна зупиниться як знище ВСУ всю погань рашистську в Україні(включаючи і колаборантів з пропутінськими ботами)А можливо і самого путіна в його кублі-Кремлі.
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14.10.2022 07:45 Відповісти
От жеж твари , взялись за моё родное Запорожье. А Старуху я донатить не буду , он ворюга. Лучше уж Притуле.
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14.10.2022 07:13 Відповісти
Найкраще У фонд Порошенка

Він дістає найпотрібніші для перемоги речі, а не мильні бульбашки.
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14.10.2022 08:29 Відповісти
А з чого така впевненість у Притулі?
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14.10.2022 09:43 Відповісти
Бо Притула гарний хлопець і вміло витрачає гроші Пінчука , аби не Порошенко 😡
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14.10.2022 10:19 Відповісти
Та й хомутинник для притули не чужа людина. І знову ж, аби не Порошенко.
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14.10.2022 10:35 Відповісти
Немає у москальні нічого святого.
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14.10.2022 10:36 Відповісти
 
 