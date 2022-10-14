Знищено 4 позиції ППО ворога та 3 місця скупчення живої сили на Півдні. Противник втратив 2 "Урагани", "Град" та "Сонцепьок", - ОК "Південь"

Обстановка на південнобузькому напрямі, в нашій операційній зоні стабільно складна, але контрольована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, як спроби викрити наші позиції. Так, вчора вдень ДРГ противника вийшла на наш спостережний пост. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат - є загиблі та поранені - і ретирувався.

"По обіді нанесено вогневе ураження з реактивних систем залпового вогню по Апостолівській громаді Криворіжжя. Без людських втрат. Надвечір ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу "Калібр". Одну з них, спрямовану по Одещині, сили нашої протиповітряної оборони знищили. Ворожа авіація двічі атакувала наші позиції в районі Давидова Броду гелікоптером і штурмовиком. Без втрат", - зазначають у ОК "Південь".

Наші авіаційні удари були в 3,5 рази більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах.

Також читайте: 75 населених пунктів визволено на Херсонщині, - голова ОВА Янушевич

За даними ОК "Південь", нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

"Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню "Ураган", їх молодшого брата - "Града" і старшого – важкої вогнеметної системи "Сонцепьок", станції радіоелектронної боротьби, двох 120 -ти мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії. При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

В Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні 3 носії "Калібрів, серед яких один - підводний. Загальне ракетне спорядження –до 20 ракет.

Сили оборони продовжують виконувати завдання протидесантної оборони десантно-небезпечних ділянок узбережжя Чорного моря та прикриття державного кордону України з невизнаною Придністровською республікою.