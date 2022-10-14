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Минулої доби вражено 3 ворожі пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та 2 склади боєприпасів, - Генштаб
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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів по позиціях ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження понад 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА.
"Ракетні війська і артилерія за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби", - додають у Генштабі.
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