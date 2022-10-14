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Минулої доби вражено 3 ворожі пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

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повітряні,сили

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів по позиціях ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження понад 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА.

"Ракетні війська і артилерія за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби", - додають у Генштабі.

Також читайте: Знищено 4 позиції ППО ворога та 3 місця скупчення живої сили на Півдні. Противник втратив 2 "Урагани", "Град" та "Сонцепьок", - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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касапки ещё нарожают.. максимум с полена выстругают, разница всё равно не большая
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14.10.2022 07:10 Відповісти
Питання риторичне. Україна - це держава, яка себе не поважає, але країна, в якій живуть прекрасні, вільні, горді люди. Із державою треба щось робити, щоб вона стала достойною країни.
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14.10.2022 07:14 Відповісти
Всіх Захисників України Із Святом!!!
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14.10.2022 07:15 Відповісти
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14.10.2022 07:43 Відповісти
З СВЯТОМ
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14.10.2022 07:53 Відповісти
 
 