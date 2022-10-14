Лукашенко ухвалив рішення про приховану мобілізацію у Білорусі під виглядом перевірки боєздатності, - "Наша Ніва"
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Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, ухвалив принципове рішення щодо проведення прихованої мобілізації в Білорусі для збільшення укомплектованості бойових частин.
Вона відбуватиметься під виглядом перевірки боєздатності. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське видання "Наша Ніва".
Як зазначається, на першому етапі вона не торкатиметься великих міст, мобілізуватимуть насамперед сільське населення. Доукомплектація бойових частин робить сценарій ескалації на кордоні Білорусі з Україною можливим.
"Як повідомили кілька не пов'язаних між собою джерел, у Білорусі ухвалено рішення про мобілізацію. Кількість людей, яких планують мобілізувати, ми поки що не знаємо", - пише видання.
Лукашенко вирішив не заявляти про мобілізацію публічно. Це було зроблено з урахуванням наслідків такого рішення у Росії. "Прихована мобілізація" проходитиме під виглядом перевірки боєздатності частин та виклику військовозобов'язаних на збори, які в народі відомі як "набір у партизани".
Виданню достовірно відомо, що наразі повістки отримують лише жителі невеликих районів Білорусі. Великі міста перша хвиля "прихованої мобілізації" поки що не торкається.
"Найбільша установка на ті військово-облікові спеціальності, яких бракує у російській армії", - зазначило одне із джерел.
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Я смотрю, скот, ты сегодня опять немец!
Твой любимый бульбофюрер ещё на месте? Ты его не забодал, блея здесь, вставанием на лавочку в носках?
Скот, ты себя зачем с людьми из полка Калиновского сравниваешь сидя в своём говне? Твой любимы скотный двор с вывеской "Белоруссия", населённый безропотным скотом, являетесь соучастниками военных преступлений. Все вы, покорные скоты, вымазаны в крови украинских детей, женщин, стариков, сыновей и дочерей Украины. Так, что, скот, как бы ты не пыжился и не пукал тут, вы прокляты десятками миллионов и несёте на себе такую же ответственность, как и ваши хозяева - кацапы. Карма, скот, она настигнет и тебя и твоих выкидышей с их ублюдками и весь остальной скот. До двенадцатого колена.
Не надейся, скот, ПРОКЛЯТИЕ вас десятками миллионом украинцев вас настигнет. Непременно. До 12 колена. Аминь.
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Регистрация:13.10.2022 - вот и проходи нах, вася
много крови прольется.
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