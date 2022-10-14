У Росії критикують військове командування через загибель перших мобілізованих у боях в Україні, - ISW
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Повідомлення про перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику на адресу військового командування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначається, російська влада визнала загибель п'яти мобілізованих із Челябінська. Військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вище через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.
Зокрема, вони звинуватили командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська в тому, що він наказав негайно перекинути без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області.
У Сватовому вони одразу потрапили під обстріл. Родичам вдалося знайти половину полку у лікарні в Бєлгородській області.
Пропаганда знову заявила, що мобілізованих чоловіків направлять на фронт безсистемно. Вони вже прогнозують, що до кінця зими Росія втратить 10 тисяч мобілізованих.
Нова критика військових блогерів показує, наскільки ефемерними є успіхи Кремля у спробі відвернути увагу населення ракетними обстрілами інфраструктури України. Від влади вимагають змінити високопосадовців та командирів.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча з них станеться ще й подякувати, як автозак побачать.
- Яку?
- У Курганській області Росії мобілізованим почали, перед тим як "забрить лоба", видавать безплатно по кілограму сала...
- Так все правильно! То "соборування" передсмертне! Поки доїдуть до України - сало з"їдять Бо в Україні не встигнуть "хахляцкава сала" скуштувать - їх самих засмажить можуть прямо в ешелоні!
Іншими словами: чи кількість ******** похоронок для касапів переросте в революційну якість?
бо тактично важливіше зупинити наступ противника аніж вишколити вояка.
але варто всім пам'ятати що там вже два кроки до тотальної війни.