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У Росії критикують військове командування через загибель перших мобілізованих у боях в Україні, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,поховання,втрати

Повідомлення про перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику на адресу військового командування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, російська влада визнала загибель п'яти мобілізованих із Челябінська. Військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вище через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

Зокрема, вони звинуватили командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська в тому, що він наказав негайно перекинути без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області.

У Сватовому вони одразу потрапили під обстріл. Родичам вдалося знайти половину полку у лікарні в Бєлгородській області.

Пропаганда знову заявила, що мобілізованих чоловіків направлять на фронт безсистемно. Вони вже прогнозують, що до кінця зими Росія втратить 10 тисяч мобілізованих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії вперше офіційно повідомили про смерть на війні в Україні 5 мобілізованих з Челябінської області

Нова критика військових блогерів показує, наскільки ефемерними є успіхи Кремля у спробі відвернути увагу населення ракетними обстрілами інфраструктури України. Від влади вимагають змінити високопосадовців та командирів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
«критику на адресу військового командування» - и все? А ниче что они на территории другого государства ведут военные действия. Тут без критики? Жрите теперь полными ложками. Вы это заслужили.
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14.10.2022 08:14
+20
Мясной фарш в полиэтиленовом пакете не имеет право на критику.
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14.10.2022 08:04
+19
Четверо несут одного. Потом этих четверых понесут шестнадцать. А тех- тридцать два. Ну и так далее)
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14.10.2022 08:14
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Як співала Пугачова - " То ли ещё будет"... Слава ЗСУ!!!
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14.10.2022 08:04 Відповісти
гнилье рашистское , крепостные , стоя на коленях критикуют😄⁉️Кадыровцы сзади в спину вашим мобикам стреляют 👏УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ ОНИ НЕ ПРОТИВ ,ЗАСЛУЖИЛИ МРАЗИ РУССКИЕ
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14.10.2022 09:18 Відповісти
Мясной фарш в полиэтиленовом пакете не имеет право на критику.
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14.10.2022 08:04 Відповісти
Ми ще не починали, а вони вже гинуть.
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14.10.2022 08:05 Відповісти
10 тисяч це непогано. Я б сказав навіть добре.
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14.10.2022 08:07 Відповісти
Сказали до кінця зими? до початку!
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14.10.2022 09:55 Відповісти
А вони думають воювати і не гинути? І командування нічого не зможе вдіяти оскільки втрати все одно будуть бо це війна.
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14.10.2022 08:09 Відповісти
100% , а на что они рассчитывали когда отправляли своих ублюдков в Украину воевать ? тут вам не дискотека , тут убивают , и убивают успешно , накрошили уже 63 000 пидаров , так чем мобики лучше ? жалеть тут ни кого не будут .
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14.10.2022 11:40 Відповісти
Грізно побунтують на колінах.

Хоча з них станеться ще й подякувати, як автозак побачать.
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14.10.2022 08:10 Відповісти
А вони думали що озброєнні невдалою копією автомата Хуго Шмайсера, в портянках зразка 1905 року, воюючі по радянським БУСВ 1963 року "мобіки"за 3 дні до Ла-Манша дійдуть? Все їх придназначення в цьому житті це удобрити собою українські черноземи
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14.10.2022 08:12 Відповісти
10тисяч до кінця зими - це дуже оптимістично з їхнього боку.
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14.10.2022 08:14 Відповісти
«критику на адресу військового командування» - и все? А ниче что они на территории другого государства ведут военные действия. Тут без критики? Жрите теперь полными ложками. Вы это заслужили.
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14.10.2022 08:14 Відповісти
Четверо несут одного. Потом этих четверых понесут шестнадцать. А тех- тридцать два. Ну и так далее)
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14.10.2022 08:14 Відповісти
Отрицательный рост
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14.10.2022 08:43 Відповісти
Геометрическая прогрессия.
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14.10.2022 08:55 Відповісти
Шестнадцатерых понесут уже 64. Арифметика.😉
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14.10.2022 08:58 Відповісти
При такой прогрессии будут наверное только двоих на гроб выделять.
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14.10.2022 09:28 Відповісти
😂😂😂и саночки...
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14.10.2022 12:21 Відповісти
Хибне припущення. Цi ж, умовно, 4-ро i будуть носити постiйно, кожен день. Це буде ще за привiлей "носити", як караульна рота, аби тiльки не попадати на фронт.
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14.10.2022 09:06 Відповісти
Я канєшно, відкрию омерику для пересічних лаптів, однак їм вже давно треба зрозуміти одну річ: кремлівським карманичам абсолютно наплювати на долі гарматного м'яса. "баби єщьо наражают". Хоч давайте будемо чесними, якби лапті бунтували по-дорослому, то ніякої могілізації і не було б.
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14.10.2022 08:16 Відповісти
Ну как сказал рашисткий военком рашистким призовникам "Мясу слова не давали!" И рабы пошли подыхать за плешивого бабуина.
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14.10.2022 08:22 Відповісти
Якщо хтось не проспонсорує там революцію і нічого там не буде, вони 300 років імперію терпіли і її розвалили на гроші німців, потім совок, який вже амери зробили з комунелітою договорились....
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14.10.2022 10:02 Відповісти
Как бы не звучало дико ,но в наших интересах, что бы сейчас напали ,а не ждали и готовились.
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14.10.2022 08:19 Відповісти
- Куме! Ви новину чули?
- Яку?
- У Курганській області Росії мобілізованим почали, перед тим як "забрить лоба", видавать безплатно по кілограму сала...
- Так все правильно! То "соборування" передсмертне! Поки доїдуть до України - сало з"їдять Бо в Україні не встигнуть "хахляцкава сала" скуштувать - їх самих засмажить можуть прямо в ешелоні!
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14.10.2022 08:29 Відповісти
Вони критикують не тому, що ведуть несправедливу війну на чужій землі. А критикують тому, що командування мало робить для того, щоби вбити більше українців. І не хочуть труни отримувати. Ось у цьому їх вся "критика".
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14.10.2022 08:40 Відповісти
Завыли критики... Здохнете все, конченная русня!!
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14.10.2022 08:42 Відповісти
Акела промахнувся -- за три дні захватити Украіну .
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14.10.2022 08:42 Відповісти
А хіба може бути по-іншому коли вони німі на забій ідуть!
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14.10.2022 08:43 Відповісти
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14.10.2022 08:50 Відповісти
критиканов расстрелять на хрен
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14.10.2022 08:53 Відповісти
на швабру
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14.10.2022 09:25 Відповісти
Чмобикам нужна качественная экипировка. Пакет что бы был без дырок и по размеру, что бы ноги не торчали
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14.10.2022 08:53 Відповісти
Це, за думкою нашого перзидента, "хАрошиє рюзкіє", які знаходяться в заручниках у терористичного угруповання.
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14.10.2022 08:57 Відповісти
Школу в Беслане спецназ путлера взял за три дня....это исторический факт,Украину за три дня,это сказка мадам Маргоши Симоньян...бараны верят этой курице🐔 больше чем другой курочке Ольге ********** 🐔Мифами и туфтой про вторую армию третьего мира забиты тупые бошки мавзолейных обезьян 🦍на 99,%...для поддержки вяличия...🤣
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14.10.2022 08:59 Відповісти
за що? загинули тільки ж перші, а їх ще ого стільки...
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14.10.2022 08:59 Відповісти
следовательно - чем больше мобилизированных сдохнет и покалечится, тем больше критики правящему раша-фашисткому режиму
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14.10.2022 09:02 Відповісти
Нiт, там так не працює. Завжди будуть виннi середнi ланки, а не вищi.
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14.10.2022 09:09 Відповісти
Такие смешные орки. Требуют заменить орков на орков.
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14.10.2022 09:08 Відповісти
К концу зимы 10 000 , оптимисты. Такими темпами как сейчас Украина утилизирует их ещё к новому году.
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14.10.2022 09:10 Відповісти
учитывая официальную динамику от ВСУ по 400-600 орков в сутки (ср. 500), 10тыс это так, на месяц ВСУшникам, чтобы не скучали.
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14.10.2022 09:44 Відповісти
Чмобиков нужно уничтожать нещадно и в плен не брать, только это остановит баранов, которые сами ничего не понимают куда их везут, слова их не остановят, только пример других!
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14.10.2022 09:57 Відповісти
"военные блогеры" - что это за хрень?
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14.10.2022 10:06 Відповісти
Еще наражают...
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14.10.2022 11:39 Відповісти
они то нарожают , но кого ? представь себе , они уже в неврастении живут , употребление алкоголя увеличилось на 40% в некоторых регионах выше 50% , употребление успокаивающих и антидепрессантов увеличилось на 25% , в каком состоянии они могут зачинать ? мало того что рождаться будут дебилы , так еще и потери мужского населения составят не хилый % для малых народностей , буряты уже закончились, калмыки на подходе , дагестан тоже не хило почистили , дыра в демографии будет не хилой , и приплод из дебилов радости им не прибавит , они это почувствуют лет через 10-15 , ............то что они натворили это похуже атомной бомбы , смертность и так у них была высокой , а теперь это полетит с катастрофической скоростью .
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14.10.2022 11:51 Відповісти
цікаво, які настрої були на мокші та в пфтері після їх порзаок в 1905-му році?
Іншими словами: чи кількість ******** похоронок для касапів переросте в революційну якість?
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14.10.2022 11:41 Відповісти
Не перейде!"Перерощувать" нікому! Бо у 1905-му революція була розпалена євреями - бойовиками Баумана А зараз євреї з Росії виїхали - залишилися лише "русскаязичные маланцы" А вони, здебільшого, "професійні євреї" - згадують про свої "корені" лише, тоді коли їм це вигідно! А решту часу вони - "суперрассєяне"!
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14.10.2022 12:00 Відповісти
Щось з"явилося багато критики щодо непідготовлених мобілізованих рашистів. Навпаки. чим гірше підготовлена російська армія. тим краще для України. тим кращі будуть успіхи ЗСУ на фронті. А тут в українських ЗМІ та в коментарях скоро будуть давати " рецепти "для покращення військової підготовки російських підрозділів. їх логістики та забезпечення. Так . що критика . це своєрідна " допомога " ворогу. адже всі ці публікації опрацьовує фсб та військове командування росії. і відповідним чином буде реагувати.
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14.10.2022 12:25 Відповісти
тактично було правильним з боку ворога спрямувати резерв відразу в окопи а не на підготовку.

бо тактично важливіше зупинити наступ противника аніж вишколити вояка.

але варто всім пам'ятати що там вже два кроки до тотальної війни.
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14.10.2022 15:02 Відповісти
 
 