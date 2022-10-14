За добу на Донеччині від рук агресора постраждали 6 людей, правоохоронці виявили 4 тіла раніше убитих ворогом цивільних мешканців. ІНФОГРАФІКА

За 13 жовтня правоохоронці виявили на Донеччині тіла 4 цивільних, які загинули раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 13 жовтня правоохоронці виявили на Донеччині тіла 4 цивільних, які загинули раніше: 2 у Лимані та 2 у Яковлівці. Ще 6 людей за вчора отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали 31 удару по Донеччині за добу. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.