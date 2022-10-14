423 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 810 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 14 жовтня 2022 року понад 1233 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 423 дитини загинуло та понад 810 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 256, Київській - 116, Миколаївській - 77, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

13 жовтня від травм, які отримав під час обстрілу військами РФ м. Миколаїв, загинув 11-річний хлопчик.

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13 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Сенькове Куп’янського району Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

Стало відомо, що 6 жовтня внаслідок обстрілу окупантами с. Хатнє Куп’янського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю