"Ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо нас не зупинить", - Залужний привітав захисників і захисниць зі святом. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівники силових структур вітають українських воїнів із днем захисників і захисниць України.

Відеопривітання розмістив на своїй сторінці у фейсбуці Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Зима 22-го - вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу. У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії", - йдеться у сюжеті.

"А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні!" - зазначається у вітанні.

Окрім Залужного, до вітання долучився також начальник Генштабу Сергій Шаптала та інші силовики.

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Привітав захисників і захисниць України також командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Прагнення волі та незалежності є споконвічною чеснотою українців, котру у битвах виборювали козаки, січові стрільці, бійці Української повстанської армії, сучасні воїни, які завжди були і є під захистом Покрови Пресвятої Богородиці. Дорогі захисники і захисниці! Зараз ми разом з Вами творимо новітню історію великої країни, яка попри усі труднощі та перешкоди, що стоять на її шляху, впевнено рухається вперед до найзаповітнішої мрії - нашої спільної Перемоги", - зазначає він.

"У ході тривалого спротиву ми з Вами вистояли, змужніли та показали ворогові свою сталеву міць, силу духу великих воїнів задля збереження суверенітету та територіальної цілісності країни. Ваша військова професійність та майстерність викликають захоплення й подив світової спільноти, яка дивлячись на ваш героїзм та гідні поваги вчинки, повірила у свої сили. Саме тому Ви, без перебільшення, стали рятівним щитом світу і Європи зокрема. Ваші дії посилюють гордість за весь український народ, який зростив воїнів світла, воїнів добра, воїнів-визволителів. Пишаємося Вами!", - додає Наєв.

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Привітав захисників і захисниць України і т.в.о. голови СБУ Василь Малюк.

"День захисників і захисниць України став насправді народним святом. Адже щоб боронити свою країну, не обов’язково бути військовим, служити в армії чи в СБУ. Українці довели всьому світові, що стати захисником може кожен. Не обов’язково зі зброєю, але точно з любов’ю до Батьківщини, яка дала нам життя, свободу вибору і можливість бути вільними. Бійці на фронті, медики у шпиталях, волонтери у постійних зборах і пошуках - кожен, не роздумуючи, щодня робить свій внесок у Перемогу", - зазначає він.

"Разом ми - монолітна і незламна сила. Саме тому наш ворог воює не з армією, а з усім українським народом. Кожен воєнний злочин окупантів відгукується в нас безмежною люттю. Вона спонукає гнати ворога з рідної землі: там, де століттями вирувало вільне українське козацтво, - не місце для російських загарбників. Ми пам’ятаємо тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Це Герої, чиї імена вічно житимуть в наших серцях. А ми будемо продовжувати боротьбу до остаточної Перемоги!Вітаю кожного, хто щодня захищає Україну словом і ділом, серцем і зброєю! Наша єдність та віра принесуть бажаний результат: звільнення територій, повернення українських прапорів до Криму, Маріуполя, Херсону та всіх інших українських міст і сіл. А після Перемоги ми разом відбудуємо нашу Батьківщину та зробимо її процвітаючою!", - зауважує Малюк.