"Ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо нас не зупинить", - Залужний привітав захисників і захисниць зі святом. ВIДЕО
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівники силових структур вітають українських воїнів із днем захисників і захисниць України.
Відеопривітання розмістив на своїй сторінці у фейсбуці Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Зима 22-го - вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу. У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії", - йдеться у сюжеті.
"А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні!" - зазначається у вітанні.
Окрім Залужного, до вітання долучився також начальник Генштабу Сергій Шаптала та інші силовики.
Привітав захисників і захисниць України також командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Прагнення волі та незалежності є споконвічною чеснотою українців, котру у битвах виборювали козаки, січові стрільці, бійці Української повстанської армії, сучасні воїни, які завжди були і є під захистом Покрови Пресвятої Богородиці. Дорогі захисники і захисниці! Зараз ми разом з Вами творимо новітню історію великої країни, яка попри усі труднощі та перешкоди, що стоять на її шляху, впевнено рухається вперед до найзаповітнішої мрії - нашої спільної Перемоги", - зазначає він.
"У ході тривалого спротиву ми з Вами вистояли, змужніли та показали ворогові свою сталеву міць, силу духу великих воїнів задля збереження суверенітету та територіальної цілісності країни. Ваша військова професійність та майстерність викликають захоплення й подив світової спільноти, яка дивлячись на ваш героїзм та гідні поваги вчинки, повірила у свої сили. Саме тому Ви, без перебільшення, стали рятівним щитом світу і Європи зокрема. Ваші дії посилюють гордість за весь український народ, який зростив воїнів світла, воїнів добра, воїнів-визволителів. Пишаємося Вами!", - додає Наєв.
Привітав захисників і захисниць України і т.в.о. голови СБУ Василь Малюк.
"День захисників і захисниць України став насправді народним святом. Адже щоб боронити свою країну, не обов’язково бути військовим, служити в армії чи в СБУ. Українці довели всьому світові, що стати захисником може кожен. Не обов’язково зі зброєю, але точно з любов’ю до Батьківщини, яка дала нам життя, свободу вибору і можливість бути вільними. Бійці на фронті, медики у шпиталях, волонтери у постійних зборах і пошуках - кожен, не роздумуючи, щодня робить свій внесок у Перемогу", - зазначає він.
"Разом ми - монолітна і незламна сила. Саме тому наш ворог воює не з армією, а з усім українським народом. Кожен воєнний злочин окупантів відгукується в нас безмежною люттю. Вона спонукає гнати ворога з рідної землі: там, де століттями вирувало вільне українське козацтво, - не місце для російських загарбників. Ми пам’ятаємо тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Це Герої, чиї імена вічно житимуть в наших серцях. А ми будемо продовжувати боротьбу до остаточної Перемоги!Вітаю кожного, хто щодня захищає Україну словом і ділом, серцем і зброєю! Наша єдність та віра принесуть бажаний результат: звільнення територій, повернення українських прапорів до Криму, Маріуполя, Херсону та всіх інших українських міст і сіл. А після Перемоги ми разом відбудуємо нашу Батьківщину та зробимо її процвітаючою!", - зауважує Малюк.
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Слава Україні!
Слава Україні!
Героям Слава!
https://youtube.com/shorts/2uJq2ZTKJUY?feature=share
На Запорізькій Січі був особливий культ Богородиці-Покрови. Їїзавжди називали головною захисницею козацтва від ворогів. Основна церква на Січі завжди була на честь Покрови. Ікона з її зображенням повинна була бути в кожному козацькому курені. Зображення Богороді було навіть на хоругвах, під якими козацьке військо виступало в походи. До слова, саме на Покрови, 14 жовтня, на спільній раді козаки щороку обирали собі кошового отамана. Тож це свято стало чи не найбільш знаковим для воїнів-січовиків та їхніх наступників.
Нове життя свята
З часів козацтва свято Покрови заново увійшло до історично-культурної спадщини України у 1947 році. Саме тоді, 14 жовтня, головний командир Української повстанської армії Роман Шухевич підписав офіційний наказ про створення УПА - армії, котра боролась за збереження самостійної та цілісної України. Повстанці, наслідуючи предків-козаків, вважали своїм обов'язком сходити в цей день до церкви та посвятити зброю - для військових перемог під опікою Богородиці-Покрови. А вже менш, ніж через 70 років, 14 жовтня почали відзначати як День українського захисника офіційно.
Тож нині, під час російсько-української війни, Покрова, як і багато століть тому, захищає усіх героїв-воїнів України від ворога. Для того, аби усі українці могли жити під світлим та, що найважливіше, мирним небом.
Офіційною датою згідно позиції ОУН (б) створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією».
І без вас родюча рідна нам земля.
Хто на ній паскудить, покарає небо,
Після від козацтва в сраку піздюля!
Дякуємо, пане Головнокомандувачу!
Героям СЛАВА!
Береги Вас Бог, наши хорошие.
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Германия делает вид, что на стороне Украины, а по сути сохраняет трусливый нейтралитет.
Коалиция из 54 стран сейчас воюют на стороне Света! Польша, страны Балтии... мы все видим и ценим! Мир переформатируется на низком уровне в связи с вызовом стран зла, оснащенных ядерным оружием, способным уничтожить планету. Есть ли у нас будущее, зависит от вас, избиратели США, Великобритании и Германии. Если вы цените недальновидно комфорт, то вас ждет в дальнейшем как раз обратное в долгосрочной перспективе!
Трамп агент Уйла! Не дайте купленным политикам управлять вашей жизнью!
біженці в Європу, жовті жилети і вже ніхто не штурмує польсько-білоруський кордон?
У головного спонсора цієї ху@ йні просто змінились приорітети, тут би Херсонську область утримати.
Зі Святом, берсеркери України!
Manowar - Warriors Of The World (War in Ukraine footage video)