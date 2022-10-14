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Лисичанськ (276) Луганщина (4423) освіта (1040) окупація (5860) Гайдай_ЛОГА (900)

В окупованому Лисичанську росіяни навіть не намагаються організувати нормальний освітній процес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Учням лисичанських шкіл відають завдання лише раз на тиждень. Окупанти навіть не намагаються організувати нормальний освітній процес

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях дітям навіть не намагаються організувати нормальний освітній процес. Бо заклади освіти або зруйновані, або без опалення, як от у Лисичанську. Провести онлайн навчання там теж не в змозі. Тому один раз на тиждень вчителі приймають на перевірку видані завдання та роздають нові. До процесу навчання відділи освіти максимально залучають батьків учнів",- написав Гайдай.

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Автор: Марина Макєєва
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Який освітній процес? Для кацапів 2+2=4 цілком достатньо. І то,аби ще не 5. І слово з трьох літер У ,Й, Х
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14.10.2022 09:23 Відповісти
А на окна заставляют сдавать
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14.10.2022 09:28 Відповісти
Ну дивлячись на те, чому вони вчать, то можливо навіть краще, що вони нормально освітній процес і не організовують.
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14.10.2022 09:36 Відповісти
Я бы только радовался, что кацапы не организовали учебный процесс, чтобы они не забивали ученикам и студентам мозги своей пропагандой.
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14.10.2022 09:43 Відповісти
я тоже в шоке
идиоты
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14.10.2022 10:18 Відповісти
Зачем....пусть лучше дома сидят
ненормальные что ли
то *** кричите не ходите в школу,теперь другое
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14.10.2022 10:14 Відповісти
 
 