В окупованому Лисичанську росіяни навіть не намагаються організувати нормальний освітній процес

Учням лисичанських шкіл відають завдання лише раз на тиждень. Окупанти навіть не намагаються організувати нормальний освітній процес

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях дітям навіть не намагаються організувати нормальний освітній процес. Бо заклади освіти або зруйновані, або без опалення, як от у Лисичанську. Провести онлайн навчання там теж не в змозі. Тому один раз на тиждень вчителі приймають на перевірку видані завдання та роздають нові. До процесу навчання відділи освіти максимально залучають батьків учнів",- написав Гайдай.

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