УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15790 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 532 0
війна (56882) обстріл (21394) Харків (3917) Харківщина (4322) Синєгубов (766)

Росіяни чотирма ракетами вдарили по інфраструктурному об’єкту на Харківщині та масовано обстріляли Куп’янськ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини. У Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора ввечері близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожне покриття. Без постраждалих.

У Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював м. Куп'янськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поховала сина у вирві від вибуху снаряда: Жахи окупації Харківщини російськими загарбниками. ФОТОрепортаж

"Пошкоджено 3 магазини та торговий павільйон, сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Ізюмському районі поранення зазнав ще 1 хлопець 16 років", - додав Синєгубов.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 