Росіяни чотирма ракетами вдарили по інфраструктурному об’єкту на Харківщині та масовано обстріляли Куп’янськ

Протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини. У Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора ввечері близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожне покриття. Без постраждалих.

У Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював м. Куп'янськ.

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"Пошкоджено 3 магазини та торговий павільйон, сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Ізюмському районі поранення зазнав ще 1 хлопець 16 років", - додав Синєгубов.