У Бєлгородській області призупинили рух потягів. Губернатор заявляє, що через уламки збитих українських ракет

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що нібито зранку 14 жовтня російська ППО збила українську ракету. Уламки пошкодили лінії електропередач та впали на залізницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

"Сьогодні вранці нашими ППО було збито ракети в районі Новооскольського округу. Залишки впали у районі залізниці. Пошкоджено лінії електропередач. Рух поїздів тимчасово припинено", - повідомив Гладков.





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