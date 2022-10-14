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У Бєлгородській області призупинили рух потягів. Губернатор заявляє, що через уламки збитих українських ракет

Новини Цензор.НЕТ Події

бєлгород

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що нібито зранку 14 жовтня російська ППО збила українську ракету. Уламки пошкодили лінії електропередач та впали на залізницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

"Сьогодні вранці нашими ППО було збито ракети в районі Новооскольського округу. Залишки впали у районі залізниці. Пошкоджено лінії електропередач. Рух поїздів тимчасово припинено", - повідомив Гладков. 

У Бєлгородській області призупинили рух потягів. Губернатор заявляє, що через уламки збитих українських ракет 01
У Бєлгородській області призупинили рух потягів. Губернатор заявляє, що через уламки збитих українських ракет 02

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+39
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14.10.2022 09:59
+31
Респект уламкам
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14.10.2022 09:48
+26
А може кацапи вже зрозуміли що Білгород це Україна і почали обстрілювати на випередження...
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14.10.2022 09:57
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Респект уламкам
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14.10.2022 09:48 Відповісти
Уламки впали на склад ***********.
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14.10.2022 10:44 Відповісти
Кацапи забагато курять
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14.10.2022 09:50 Відповісти
Смерть ворогам, ворожим містам і ворожим думкам. Горіть в пеклі москалі
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14.10.2022 09:50 Відповісти
А хто єта сдєлал? ))))
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14.10.2022 09:51 Відповісти
З Покровою!
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14.10.2022 09:53 Відповісти
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14.10.2022 09:59 Відповісти
Кацапи, ну нашо ви самі себе обстрілюєте?
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14.10.2022 09:54 Відповісти
Взявший меч от меча погибнет
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14.10.2022 09:56 Відповісти
горіть у пеклі москалі
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14.10.2022 09:56 Відповісти
А може кацапи вже зрозуміли що Білгород це Україна і почали обстрілювати на випередження...
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14.10.2022 09:57 Відповісти
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14.10.2022 09:59 Відповісти
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14.10.2022 09:59 Відповісти
Вороніж напрягся...
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14.10.2022 10:01 Відповісти
Вороніж не чіпайте, це на новий рік!
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14.10.2022 10:26 Відповісти
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14.10.2022 10:33 Відповісти
Як добре вони навчились свої ракети збивати і головне місце добре вибрати вміють
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14.10.2022 10:02 Відповісти
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14.10.2022 10:02 Відповісти
А куди їхать зібрались?
Дома сидіть.
Вам скоро барана припруть. Замість сина.
І запам*ятайте Поштар стучить один раз
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14.10.2022 10:09 Відповісти
може Штаты каким то РЭБом отключают свой/чужой в какой то момент?
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14.10.2022 10:12 Відповісти
сами белгоровцы говорят...чего склады возле домов практически
и что это сами себя ...обстреливают
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14.10.2022 10:12 Відповісти
Выглядит так что просто по ЖД попали

Не сбитая а куда хотели
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14.10.2022 10:12 Відповісти
такое восстанавливается за пол-дня
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14.10.2022 10:14 Відповісти
Все восстанавливается смысл что в том что это очередное вранье

Про сбитие
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14.10.2022 10:20 Відповісти
Кацапы, перестаньте плодить всякие фейки и снимать постановочные видосы !
Пьяный Ванька на аварийке посбивал столбы, потерял мангал, а вам всё ракеты мерещатся....
Вы, бл*дь колёса на фуре посчитать не можете, а тут вдруг стали спецами в ракетном деле....
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14.10.2022 10:16 Відповісти
Якщо ТАКОГО натворили "абломки сбитых украинских ракет" то що ж буде, коли прилітатимуть самі українські ракети?!!!
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14.10.2022 10:23 Відповісти
Нехай щастить... В сенсі: нехер шастать.!
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14.10.2022 10:25 Відповісти
Ракета завзята бандерівка ...
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14.10.2022 10:28 Відповісти
А візитівка Яроша там знайюшлася?
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14.10.2022 10:30 Відповісти
Не одним же нам збирати ваші уламки ракет і іранські дрони.
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14.10.2022 10:54 Відповісти
Які уламки українських ракет? Чим це ви їх позбивали? Лаптями?
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14.10.2022 11:36 Відповісти
Бред. Это не сбитая ракета. Жаль метра 3 бы еще ей пролететь. Даже врать не могут.
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14.10.2022 12:28 Відповісти
Курська та Воронєж, годі бомбити Бєлгород! вашу-ж-мать..
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14.10.2022 14:03 Відповісти
Ох ржут с таких обломков в Шепетовка, наследники потомки Корчагина по части узкоколейки что за ночь к дровам проложили, бам той эпохи!
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14.10.2022 16:24 Відповісти
 
 