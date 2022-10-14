У Бєлгородській області призупинили рух потягів. Губернатор заявляє, що через уламки збитих українських ракет
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Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що нібито зранку 14 жовтня російська ППО збила українську ракету. Уламки пошкодили лінії електропередач та впали на залізницю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
"Сьогодні вранці нашими ППО було збито ракети в районі Новооскольського округу. Залишки впали у районі залізниці. Пошкоджено лінії електропередач. Рух поїздів тимчасово припинено", - повідомив Гладков.
Топ коментарі
+39 Шимус
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+26 Ніхто Петрович
показати весь коментар14.10.2022 09:57
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Будь ласка, зачекайте...
Дома сидіть.
Вам скоро барана припруть. Замість сина.
І запам*ятайте Поштар стучить один раз
и что это сами себя ...обстреливают
Не сбитая а куда хотели
Про сбитие
Пьяный Ванька на аварийке посбивал столбы, потерял мангал, а вам всё ракеты мерещатся....
Вы, бл*дь колёса на фуре посчитать не можете, а тут вдруг стали спецами в ракетном деле....