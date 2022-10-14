Підрив складу боєприпасів у Бєлгородській області: Слідком РФ підтверджує наявність жертв. ЗМІ повідомляють про 3 знищених та 14 поранених росгвардійців
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Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом обстрілу території Бєлгородської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Слідкому РФ.
Російська сторона запевняє, що обстріл нібито здійснили Збройні сили України.
"Повідомляється, що у селищі Октябрьский Бєлгородського району Бєлгородської області внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, є загиблі та поранені", - зазначають у Слідкомі РФ.
Тим часом телеграм-канал Baza повідомляє, що 14 співробітників Росгвардії отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілу селища Октябрьский в Бєлгородській області. Крім того, ще троє співробітників загинули.
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- Йєс, сер!
але ж ваш кремлівський вилупок якось сказав так:,,нравится не нравится ,- спи моя красавица "
Ми вас не чіпаємо , бо ви смердюче лайно і самі себе знищите !!
Цікаво який ад був би якщо релігію вигадували би в тропіках? Дощ, комарі і змії?
"Итак, мы оказались во тьме у самых корней Иггдрасиля, но если присмотреться, то впереди виден холодный синевато-серый свет, в котором нет ни грана тепла и жизни. Так светятся гнилушки. Перед нами разлилась широкая и бурная река Гьёлль, через которую перекинут тонкий золотой мост, носящий название Гьялларбру - ведет он в самый нижний мир, Хельхейм. Обитель не-живых.
Пройти по мосту не так-то просто, как кажется на первый взгляд - его охраняет великанша Модгуд и огромный четырехглазый пес по имени Гарм. Если быть с великаншей учтивым и объяснить цель путешествия, она пропустит гостя на мост.
Наши шаги отдаются громким звоном - Гьялларбру всегда звенит, когда по нему идет живой, и сохраняет тишину, если в Хельхейм переправляется мертвый. Когда-то, давным-давно, по мосту проезжал Хермод, один из богов-асов и посланец Одина, желавший выкупить из Хельгарда подло убитого бога Бальдра - великанша Модгуд расспросила Хермода и, удовлетворив любопытство, позволила войти в царство госпожи Хель.
Здесь уныло, холодно и скучно - прежде всего скучно. В концепции загробной жизни древних скандинавов не было воздаяний умершим за преступления, совершенные при жизни, и потому царство мертвых, Хельхейм нельзя ассоциировать с христианским адом. Скорее это место напоминает греческий Аид - обитель отдохновения. Во владения Хель попадали все, кто умер от старости и болезней, женщины, дети, рабы. Не потому, что они были плохими, просто удостоиться пира в Вальхалле, у Одина, могли лишь воины, погибшие в бою, с оружием в руках - что считалось у древних скандинавов самой почетной и доблестной смертью, за которую даруется великая награда.
В Хельхейме никогда и ничего не происходит. Время будто бы остановлено. Здесь нет ни радости, ни горя, нет вечных страданий и вечного счастья. Вообще ничего нет, кроме теней умерших.
Впрочем, сама великанша Хель, дочь Локи и Ангрбоды, заслуживает внимания. Эта огромная женщина не отличается ни добрым характером, ни пленительной внешностью. Снорри Стурлуссон в «Младшей Эдде» («Видение Гюльви») описывает владычицу так:
«...Великаншу Хель Один низверг в Нифльхейм и поставил ее владеть девятью мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней послан, а это люди, умершие от болезней или от старости. Там у нее большие селенья, и на диво высоки ее ограды и крепки решетки. Мокрая Морось зовутся ее палаты, Голод - ее блюдо, Истощение - ее нож, Лежебока - слуга, Соня - служанка, Напасть - падающая на порог решетка, Одр Болезни - постель, Злая Кручина - полог ее. Она наполовину синяя, а наполовину - цвета мяса, и ее легко признать потому, что она сутулится и вид у нее свирепый».
Ось таке пекло. Фанатам Depressive Black Metal навіть сподобається... )))