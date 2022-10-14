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Підрив складу боєприпасів у Бєлгородській області: Слідком РФ підтверджує наявність жертв. ЗМІ повідомляють про 3 знищених та 14 поранених росгвардійців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бєлгород

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом обстрілу території Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Слідкому РФ.

Російська сторона запевняє, що обстріл нібито здійснили Збройні сили України.

"Повідомляється, що у селищі Октябрьский Бєлгородського району Бєлгородської області внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, є загиблі та поранені", - зазначають у Слідкомі РФ.

Тим часом телеграм-канал Baza повідомляє, що 14 співробітників Росгвардії отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілу селища Октябрьский в Бєлгородській області. Крім того, ще троє співробітників загинули. 

Також читайте: Прилетело! Грохот стоял, я #бу!? - мешканці Бєлгорода про підрив у місті російської ракети. Губернатор каже, що підірваний склад з боєприпасами (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
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14.10.2022 10:35
+35
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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14.10.2022 10:38
+31
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14.10.2022 10:34
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14.10.2022 10:34 Відповісти
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14.10.2022 10:35 Відповісти
xто чим воюе від того 3агине памятайте кацаби
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14.10.2022 10:36 Відповісти
За що боролись - на те і напоролись.
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14.10.2022 10:36 Відповісти
"Россияне ищут еврейские корни, чтобы спастись от призыва в армию"
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14.10.2022 11:27 Відповісти
Так, а як кацапня думала, що їм херячити по нашій території скоро як 8 місяців можна, а нам по їхній ні?! Кацапня не перестає дивувати...
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14.10.2022 10:36 Відповісти
А мене ніколи не дивували зайвохромосомні ...
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14.10.2022 13:29 Відповісти
Кацапы, хватит самих себя обстреливать!
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14.10.2022 10:36 Відповісти
Та хай шмаляють, це єдиний спосіб відволікти стадо від бунту....а нам то що - менше снарядів на базах, ну й добре...вони ідіоти - така схема працювала раніше, років 20 назад - зараз ні
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14.10.2022 10:41 Відповісти
Пусть сразу с кремля начнут или бункера
Больше пользы
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14.10.2022 10:50 Відповісти
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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14.10.2022 10:38 Відповісти
опередил меня
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14.10.2022 12:36 Відповісти
Склады с боеприпасами в условиях войны - самая что ни есть законная цель. Вот кацапы их и валят.
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14.10.2022 10:40 Відповісти
🤣🤣🤣
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14.10.2022 10:47 Відповісти
Вже на "краплину" кацапні поменшало.
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14.10.2022 10:43 Відповісти
І це тільки офіційно
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14.10.2022 10:45 Відповісти
І це ми ще не починали!
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14.10.2022 11:21 Відповісти
Що , русоФашисти , не подобаються вам взриви на вашій територіі ,
але ж ваш кремлівський вилупок якось сказав так:,,нравится не нравится ,- спи моя красавица "
Ми вас не чіпаємо , бо ви смердюче лайно і самі себе знищите !!
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14.10.2022 10:46 Відповісти
разве это жертвы? это отходы человеческой эволюции.
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14.10.2022 10:49 Відповісти
бульбоФюрер напевно в ****
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14.10.2022 10:50 Відповісти
Ему вообще лучше подумать конкретно прежде чем пытаться полезть
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14.10.2022 10:56 Відповісти
Фейк! росіянци не вмирають,- вони переселяються до "раю"!, такого ж росіянського, без воби, без каналізації, без газу... вопщем в АД!
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14.10.2022 10:52 Відповісти
Який же це ад? В аду принаймні тепло
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14.10.2022 10:54 Відповісти
Атріцательная жара
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14.10.2022 11:07 Відповісти
Дивлячись яке пекло... у Хель наприклад дюдя 🥶🥶🥶
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14.10.2022 16:58 Відповісти
У всіх народів пекло описується таким, якими були в тіх народів проблеми. Вікінги мерзли, тому хто погано (за їх мірками) себе вів - відправлялися мерзнути далі. В іудеї навпаки - постійна жара. Тож грешників після смерті продовживали піджарювати.
Цікаво який ад був би якщо релігію вигадували би в тропіках? Дощ, комарі і змії?
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14.10.2022 17:11 Відповісти
))) що цікаво, останній тип властивий для скандинавів, особливо дощ. Ось що пишуть про Хельгард:

"Итак, мы оказались во тьме у самых корней Иггдрасиля, но если присмотреться, то впереди виден холодный синевато-серый свет, в котором нет ни грана тепла и жизни. Так светятся гнилушки. Перед нами разлилась широкая и бурная река Гьёлль, через которую перекинут тонкий золотой мост, носящий название Гьялларбру - ведет он в самый нижний мир, Хельхейм. Обитель не-живых.

Пройти по мосту не так-то просто, как кажется на первый взгляд - его охраняет великанша Модгуд и огромный четырехглазый пес по имени Гарм. Если быть с великаншей учтивым и объяснить цель путешествия, она пропустит гостя на мост.

Наши шаги отдаются громким звоном - Гьялларбру всегда звенит, когда по нему идет живой, и сохраняет тишину, если в Хельхейм переправляется мертвый. Когда-то, давным-давно, по мосту проезжал Хермод, один из богов-асов и посланец Одина, желавший выкупить из Хельгарда подло убитого бога Бальдра - великанша Модгуд расспросила Хермода и, удовлетворив любопытство, позволила войти в царство госпожи Хель.

Здесь уныло, холодно и скучно - прежде всего скучно. В концепции загробной жизни древних скандинавов не было воздаяний умершим за преступления, совершенные при жизни, и потому царство мертвых, Хельхейм нельзя ассоциировать с христианским адом. Скорее это место напоминает греческий Аид - обитель отдохновения. Во владения Хель попадали все, кто умер от старости и болезней, женщины, дети, рабы. Не потому, что они были плохими, просто удостоиться пира в Вальхалле, у Одина, могли лишь воины, погибшие в бою, с оружием в руках - что считалось у древних скандинавов самой почетной и доблестной смертью, за которую даруется великая награда.

В Хельхейме никогда и ничего не происходит. Время будто бы остановлено. Здесь нет ни радости, ни горя, нет вечных страданий и вечного счастья. Вообще ничего нет, кроме теней умерших.

Впрочем, сама великанша Хель, дочь Локи и Ангрбоды, заслуживает внимания. Эта огромная женщина не отличается ни добрым характером, ни пленительной внешностью. Снорри Стурлуссон в «Младшей Эдде» («Видение Гюльви») описывает владычицу так:

«...Великаншу Хель Один низверг в Нифльхейм и поставил ее владеть девятью мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней послан, а это люди, умершие от болезней или от старости. Там у нее большие селенья, и на диво высоки ее ограды и крепки решетки. Мокрая Морось зовутся ее палаты, Голод - ее блюдо, Истощение - ее нож, Лежебока - слуга, Соня - служанка, Напасть - падающая на порог решетка, Одр Болезни - постель, Злая Кручина - полог ее. Она наполовину синяя, а наполовину - цвета мяса, и ее легко признать потому, что она сутулится и вид у нее свирепый».

Ось таке пекло. Фанатам Depressive Black Metal навіть сподобається... )))
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15.10.2022 07:08 Відповісти
навіщо вони підривають власні склади... тільки для того, щоб звинуватити ЗСУ, нелюди...
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14.10.2022 10:54 Відповісти
Ай-яй-яй,а с чего бы это?😂
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14.10.2022 10:55 Відповісти
Та там постійно вже якась катавасія, як не курять так вогнища розпалюють де попало.
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14.10.2022 10:55 Відповісти
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14.10.2022 10:58 Відповісти
Пора вже Москві домовлятися з представниками белгрродської, курської, воронезької народних республік....
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14.10.2022 10:59 Відповісти
На войне как на войне , . ***** выводи своих Орков , пока мы не начали
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14.10.2022 11:00 Відповісти
Отличная работа! Слава ЗСУ! Смерть рашистам!
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14.10.2022 11:27 Відповісти
Здоровья дохлым кацапам
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14.10.2022 11:30 Відповісти
І це Україна ще нічого не починала в московії. Поки що все відбувається на етнічно українській землі (а повернемо все своє колись відхапане і мабудь зубки обламаємо).
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14.10.2022 12:05 Відповісти
Удивительно, как кацапня не заявила о подлом теракте совершенном Украиной по отношению к мирно спящим в трусиках мальчишкам-росгвардишкам из роты охраны склада.
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14.10.2022 12:13 Відповісти
одне засмучуе....чому так мало подохло свинособак
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14.10.2022 13:08 Відповісти
малувато буфет.
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14.10.2022 13:54 Відповісти
 
 