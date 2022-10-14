Підрив складу боєприпасів у Бєлгородській області: Слідком РФ підтверджує наявність жертв. ЗМІ повідомляють про 3 знищених та 14 поранених росгвардійців

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом обстрілу території Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Слідкому РФ.

Російська сторона запевняє, що обстріл нібито здійснили Збройні сили України.

"Повідомляється, що у селищі Октябрьский Бєлгородського району Бєлгородської області внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, є загиблі та поранені", - зазначають у Слідкомі РФ.

Тим часом телеграм-канал Baza повідомляє, що 14 співробітників Росгвардії отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілу селища Октябрьский в Бєлгородській області. Крім того, ще троє співробітників загинули.

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