Макрона критикують за розкриття планів щодо неядерної відповіді на ядерний удар РФ, - Politico

Президента Франції Емманюеля Макрона розкритикували за його заяву про те, що у разі застосування Росією ядерної зброї по Україні відповідь Франції точно не буде ядерною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Надійність ядерного стримування полягає у тому, щоб не казати, що саме ми мали би зробити", - прокоментував слова Макрона експрезидент Франсуа Олланд, зазначивши, що краще "казати якомога менше і бути готовим зробити якомога більше".

Депутат-віцепрезидент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледве не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.

"Це політична помилка. Один з принципів ядерного стримування - тримати невизначеність з приводу того, що (держава) вважає життєво важливими інтересами", - прокоментував він.

Бруно Тертре, заступник керівника аналітичного центру "Фундація стратегічних досліджень", вважає, що правильною відповіддю для Макрона було би, що він "не буде грати у цю гру". "У будь-якому разі Путін має знати, що він програє", - вважає експерт.

Міністр оборони Британії також дорікнув Макрону за "розкриття карт" у ядерному протистоянні з РФ.

Також читайте: Якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, Франція не битиме по Росії тим самим, - Макрон