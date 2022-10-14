Макрона критикують за розкриття планів щодо неядерної відповіді на ядерний удар РФ, - Politico
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Президента Франції Емманюеля Макрона розкритикували за його заяву про те, що у разі застосування Росією ядерної зброї по Україні відповідь Франції точно не буде ядерною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Надійність ядерного стримування полягає у тому, щоб не казати, що саме ми мали би зробити", - прокоментував слова Макрона експрезидент Франсуа Олланд, зазначивши, що краще "казати якомога менше і бути готовим зробити якомога більше".
Депутат-віцепрезидент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледве не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.
"Це політична помилка. Один з принципів ядерного стримування - тримати невизначеність з приводу того, що (держава) вважає життєво важливими інтересами", - прокоментував він.
Бруно Тертре, заступник керівника аналітичного центру "Фундація стратегічних досліджень", вважає, що правильною відповіддю для Макрона було би, що він "не буде грати у цю гру". "У будь-якому разі Путін має знати, що він програє", - вважає експерт.
Міністр оборони Британії також дорікнув Макрону за "розкриття карт" у ядерному протистоянні з РФ.
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Макрон сказал только про Францию, а не про всё НАТО. Сказал неумно, потому что перспектива получить ядерный удар одинаково пугает всех, включая само ***́ло, а Макрон исключил, что долбанёт по москве ядерной ракетой.
Но вместо критики можно заявить, что Макрон не выражал мнение всех ядерных стран НАТО. Нельзя, чтобы они там разосрались между собой, это против ***́л@ можно не сдерживаться, а друг с другом нужно дипломатично общаться.
Также не исключено, что Politico - стрёмный ресурс, неизвестно кем финансируемый, и разжигает противоречия там, где их нет.
Голда Меир.
- Эхх Макроша, вот так отвечают великие люди!
Річ в тому, що і на Заході політики є політики - мяко кажучи не завжди кажуть правду...
Макрон ці протеріччя виносить на публіку, збільшуючи допомогу Україні. І тепер - і Лондон, і Вашингтон, і Берлін "дивляться" на Париж))) Реальність ядерного удару у відповідь зростає...
Для Politico. Прокоментувати вашу статтю із "хорошими русскіми" направлену на зберегіння проімперськості на россії? Може поясните, що це таке? Вояки сранні "за демократію"?
звісно, російська імперія ніяк на Римську не схожа, але схожість ситуації в тому, що як тоді так і зараз франки, саксони та галли думали що їх не стосується коли сусідів "мочать".
до речі, німці, які ту війну програли гарно потролили французів в момент своєї капітуляції коли сказали ЩО, МИ І ОЦИМ ПРОГРАЛИ?