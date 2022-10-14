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Макрона критикують за розкриття планів щодо неядерної відповіді на ядерний удар РФ, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Президента Франції Емманюеля Макрона розкритикували за його заяву про те, що у разі застосування Росією ядерної зброї по Україні відповідь Франції точно не буде ядерною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Надійність ядерного стримування полягає у тому, щоб не казати, що саме ми мали би зробити", - прокоментував слова Макрона експрезидент Франсуа Олланд, зазначивши, що краще "казати якомога менше і бути готовим зробити якомога більше".

Депутат-віцепрезидент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледве не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.

"Це політична помилка. Один з принципів ядерного стримування - тримати невизначеність з приводу того, що (держава) вважає життєво важливими інтересами", - прокоментував він.

Бруно Тертре, заступник керівника аналітичного центру "Фундація стратегічних досліджень", вважає, що правильною відповіддю для Макрона було би, що він "не буде грати у цю гру". "У будь-якому разі Путін має знати, що він програє", - вважає експерт.

Міністр оборони Британії також дорікнув Макрону за "розкриття карт" у ядерному протистоянні з РФ.

Також читайте: Якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, Франція не битиме по Росії тим самим, - Макрон

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим.
Голда Меир.

- Эхх Макроша, вот так отвечают великие люди!
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14.10.2022 11:07
+19
Мікрон такий же ************ як і орбан
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14.10.2022 11:00
+12
Такое ощущение что он звонит Х-лу чтобы сливать информацию из ЕС
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14.10.2022 11:00
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Мікрон такий же ************ як і орбан
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14.10.2022 11:00 Відповісти
Та нє, то його геронтофілія плющить.
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14.10.2022 11:21 Відповісти
Постоянно пишу о гнилости и тотальной коррупции евроидиотов. Админ удаляет мгновенно. Но евроидиоты не становятся умнее.
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14.10.2022 11:51 Відповісти
увы таки да простите за идиому но мудаки во всем бюррократия что совок обзавидуется и это 21 век компьютеров нема.. сужу по Германии каждый вопрос каждое действие не спеша через пару недель... даже в медицине экстренной!!!!!!!!!!!!!!!!! не говоря про все остальное клепается бумажка какие ДИИ Какие Е сервисы какв бедной недостойной ЕС Украине.... вы о чем... года так 60-е сегодня в Германии по части бюррократии и работы.. компов нет вообще... все пишут от руки все дублируется по нескольку раз... они НЕ ПОНИМАЮТ КАК МОЖНО ЖИТЬ ИНАЧЕ... что многие вопросы решаемые неделями.....у нас решают в Административных центрах услуг за пару часов дней.... они без инициативны вов сем даже в вопрсоах брака и семьи поздний брак далеко зща 35 и первый ребенок АДЫН и то не всем позволено ЦЕНЫ НА ДЕТСКОЕ ВСЕ НАМ И НЕ СНИЛОСЬ...ленивые пардон даже для секса.... затрюханные какие с комплексами рассуждая о гендерности и прочей лабуде немцы вывелись как вид человека забыли для чего они живут... вопрос потомства где то в 70 рядах списка приоритетов....тому Европу мусульманизируют и одичают всяких биомусор Африки Азии и прочих аулов и пустошей...
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14.10.2022 12:11 Відповісти
I mask v tom zhe riadu
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14.10.2022 14:33 Відповісти
Такое ощущение что он звонит Х-лу чтобы сливать информацию из ЕС
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14.10.2022 11:00 Відповісти
Макрона ж звонить постійно пуйлу..однією рукою дає а іншою набирає слухавку в кремль
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14.10.2022 11:01 Відповісти
Зато Макрон сказал Зе - « как ударят ЯО ,сообщи мне по Вотсап» . Он даже от чашечки кофе отвлечется
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14.10.2022 11:01 Відповісти
Любой раскол среди наших партнёров выгоден ***́лy, об этом надо помнить и не идти на поводу.

Макрон сказал только про Францию, а не про всё НАТО. Сказал неумно, потому что перспектива получить ядерный удар одинаково пугает всех, включая само ***́ло, а Макрон исключил, что долбанёт по москве ядерной ракетой.
Но вместо критики можно заявить, что Макрон не выражал мнение всех ядерных стран НАТО. Нельзя, чтобы они там разосрались между собой, это против ***́л@ можно не сдерживаться, а друг с другом нужно дипломатично общаться.

Также не исключено, что Politico - стрёмный ресурс, неизвестно кем финансируемый, и разжигает противоречия там, где их нет.
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14.10.2022 11:05 Відповісти
Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим.
Голда Меир.

- Эхх Макроша, вот так отвечают великие люди!
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14.10.2022 11:07 Відповісти
Не только у нас непрофессионалы в приезидентах. Ну спасибо британцам, которые сказали прямо: ******!
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14.10.2022 11:08 Відповісти
Що ви хочете від інфантильного геронтофіла?
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14.10.2022 11:08 Відповісти
Ну, что вы хотели услышать от рафинированного политика-подкаблучника !?
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14.10.2022 11:09 Відповісти
макарон ну дуже любить радіоактивних жаб.. аж всикаеться.. з"ість парочку-щою яйця відпали і тащиться
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14.10.2022 11:11 Відповісти
макрон - під..р, який своєю заявою суттєво збільшив ймовірність застосування ТЯЗ проти України. Мудак довбаний
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14.10.2022 11:16 Відповісти
макрон сказав так як сказав. по суті його слова нічого не означають бо всім реалістам очевидно, що у відповідь на застосування )(уйлом ЯЗ, жодної військової відповіді з сторони НАТО не буде.
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14.10.2022 11:23 Відповісти
Макрон один з адвокатів Кремля! Одночасно йому заздрісно Ніколя Сарказі активно помагав здавати Грузію, а йому не вдається. Потім весь умовний Захід як діти в пісочниці: ніколи не досягнуть... консенсусу навіть в самому простому, а тим більше якщо вони налякані Бармалєєм - піратом, разбійником, злодієм, канібалом.
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14.10.2022 11:26 Відповісти
Після таких заяв Україна має повне право на створення ядерної зброї. Ми його отримали ще в 2014, але на жаль керівництво держави було і є слабким і інфантильним з точки зору захисту держави. У Зє є тільки нахабна жидівська хуцпа і нестримна жадібність корумпованого люмпена, але повністю відсутній український патріотизм. Будь яка притомна людина розуміє що застосування ЯО по сусідам, особливо в густонаселеній Європі!, є ідіотизмом. Зрозуміло що державна пропаганда ненависті до українців випалила мозок кацапам, але в Європі дурних нема. Якщо Макрона засуджує Британія за "вибовтування планів" то ми приречені - це картбланш на застосування ЯО наданий ***** публічно і відверто. В тому що ***** застосує ЯО у мене ніяких сумнівів немає, адже коли кацапам знадобилось дискредитувати атомну енергію вони підірвали Чорнобильську станцію. І їм було плювати на мільйони отруєних українців і білорусів! В результаті Європа стала відмовлятися від ядерної енергетики і це дозволило кацапам заробляти на вуглеводнях. ***** це старий кегебіст. Такий же самий як жидок Андропов який і розробив "Чорнобильську спецоперацію" "примушування Європи до екологічних вуглеводнів"... Зрозуміло що якщо їм все "зійде з рук" то на знищенні українців кацапи не зупиняться. Але *****, Макрон, Ердоган до того часу просто помруть від старості. Меркель і Орбан здохнуть раніше але кожний із них сповідує тезу "після нас хоч потоп"... Мля! Світ заполонили безвідповідальні егоїстичні ідіоти-споживачі...
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14.10.2022 11:31 Відповісти
Неа)), Макрон не дурень...це продовження "моди", моди на лідерство на Заході. Браво Макрон!!!)))
Річ в тому, що і на Заході політики є політики - мяко кажучи не завжди кажуть правду...
Макрон ці протеріччя виносить на публіку, збільшуючи допомогу Україні. І тепер - і Лондон, і Вашингтон, і Берлін "дивляться" на Париж))) Реальність ядерного удару у відповідь зростає...

Для Politico. Прокоментувати вашу статтю із "хорошими русскіми" направлену на зберегіння проімперськості на россії? Може поясните, що це таке? Вояки сранні "за демократію"?
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14.10.2022 11:32 Відповісти
Заява Макрона,ше чітко свідчить про відсутнусть єдиної стратегії Заходу на 8 міс війни, і це після "рамштайн-6"...лідери Заходу нічого не пояснити, крім "стурбованості", чи за всіх має "розгрібати" Україна?
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14.10.2022 11:50 Відповісти
Макрон не вміє блефувати або свідомо хоче підіграти Ху*лу з його ядерним шантажем, бо говорити і робити -це різні речі.
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14.10.2022 11:45 Відповісти
а для чого йому самого себе знищувати політично?
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14.10.2022 11:51 Відповісти
Можна мати в запасі безліч відмовок, щоб не конкретизувати відповідь, тоді рейтинг не просяде.
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14.10.2022 11:55 Відповісти
Чего вы ожидали от страны которая во время второй мировой войны почти сразу после нападения капитулировала и создала профашистское коллаборационистское правительство,где женщины в борделях обслуживали немцев аж до освобождения? Или вы (как и большинство французов) верите миф про "великую Францию"?...
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14.10.2022 11:50 Відповісти
Мир до сих пор не может найти объяснений как Франция попала в пул победителей Второй мировой.
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14.10.2022 12:07 Відповісти
Це як в шкільній бійці: один старшокласник завалив іншого, а якийсь першачок харкнув на лежачого)
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14.10.2022 12:43 Відповісти
Для Bodalux та Gp An. Просте питання - якби путін наважився на ядерний удар, а Захід у відповідь не зробив, яка би була ситація? Заява Макрона збільшує ймовірність тепер ядерного удару у відповідь?)) Думайте.
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14.10.2022 12:01 Відповісти
Просте питання, мсьє Макрон: нащо тоді створювати та тримати в боєздатності ЯЗ, якщо воно не буде застосовано навіть у відповідь?
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14.10.2022 12:03 Відповісти
Він краще ще одного разу поїде до Путлера по завданню Зелі.
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14.10.2022 12:26 Відповісти
Ще вчора, прочитавши цю новину подумав: а чому б Макрону не тримати язика за зубами і не патякати зайвого.
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14.10.2022 12:43 Відповісти
це нагадує історію Цезаря, коли Римська Імперія меншими силами перебила кельтські племена галлів, і змусила їх розмовляти своєю мовою.

звісно, російська імперія ніяк на Римську не схожа, але схожість ситуації в тому, що як тоді так і зараз франки, саксони та галли думали що їх не стосується коли сусідів "мочать".
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14.10.2022 13:01 Відповісти
після відходу фрау мікрон став основним комунікатором від царя, висів на телефоні. Та і взагалі, між французами та османами складні відносини, це і Сірія, Лівія і. ясна річ. вірмени. а путін грає на стороні мікрона. І Зелю просить дзвонити коли він п'є кофе с круасанами. Він друг путіна. а головний осман дотримується своїх правил.
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14.10.2022 13:04 Відповісти
А не обманут? Возьмут и лупанут.
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14.10.2022 13:12 Відповісти
макрон просто чесно вголос заявив що ядерне знищення українців то не їхня справа бо вони, французи, по природі своїй сцикуни що довела друга світова.

до речі, німці, які ту війну програли гарно потролили французів в момент своєї капітуляції коли сказали ЩО, МИ І ОЦИМ ПРОГРАЛИ?
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14.10.2022 14:49 Відповісти
 
 