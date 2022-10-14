УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15743 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
18 078 44
Литва (1553) ремонт (818) Україна (5232) САУ (158)

В Україну повертаються САУ "PzH 2000", які були відремонтовані у Литві. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

2000,pzh

До України після ремонту у Литві повертаються самохідні артилерійські установки (САУ) "PzH 2000".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.

"Відремонтовані у Литві "PzH 2000" повертаються на поле бою в Україні. Удачі", - написав він.

В Україну повертаються САУ PzH 2000, які були відремонтовані у Литві 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Словаччина передала Україні 2 гаубиці Zuzana 2: "Щоб відзначити 70-річчя агресора Путіна", - Надь

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+67
Дякуємо братя Литовці. Незабудемо вашої підтримки!
показати весь коментар
14.10.2022 11:11
+28
Яка неоціненна допомога йде з країн Балтії. Щира подяка литовцям - і народу, і владі.
показати весь коментар
14.10.2022 11:15
+22
От вам і "бойові випробування" техніки! Німці побачили "слабкі місця" і роблять висновки стосовно боєздатності своєї артилерії Інженери на заводах отримали напрям роботи
показати весь коментар
14.10.2022 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо братя Литовці. Незабудемо вашої підтримки!
показати весь коментар
14.10.2022 11:11 Відповісти
я не слюсар.. а тут не мона іх порехтувати..
показати весь коментар
14.10.2022 11:13 Відповісти
Думаю шо складно. Навчений персонал, запчастини, інструменти.
показати весь коментар
14.10.2022 11:15 Відповісти
Можливо було влучення була заміна ствола чи приборів наведення потрібна калібровка а це не мішень з паперу це апарат як міні вен нам його ніхто не буде передавати.
показати весь коментар
14.10.2022 11:17 Відповісти
Думаю не мона..
показати весь коментар
14.10.2022 11:18 Відповісти
Для того щоб провести заміну зношених деталей, треба артсистему розібрать, знять пошкоджені вузли і поставить нові Для цього їх треба привезти з Німеччини Як ти думаєш - під загрозами обстрілів це зробить легше, ніж на ремонтному заводі у Литві?
показати весь коментар
14.10.2022 11:20 Відповісти
Litve jest filial tex kompaniji sto i delali eti ******* i ne tolko eti no i leopard tanki i drugoje.Tut ix remontnaja baza ,eto ne tu sto to otdelnoje ot nix
показати весь коментар
14.10.2022 12:36 Відповісти
Не мона. Немцы запчасти в Украину не отправляют и деньги на ТР не дают. Только в ЕС. Да и заводы по ремонту бронетехники рашисты не обстреляют ракетами как в Украине. Литва более менее подходит для этого. Потому что в Польше и так много ремонтов и ТР техники которая ими была передана в Украину. В Литве менее загружены предприятия. В Каунасе ещё со времен СССР был завод по капремонту БТРов.
показати весь коментар
14.10.2022 11:25 Відповісти
Ви прям знахідка для шпигунів !
показати весь коментар
14.10.2022 11:28 Відповісти
Шпигунів і так хоч лопатою гати. Впевнена, пан Олександр виклав інформацію, що є у відкритих джерелах.

До того ж, інакше повилазять конспірологи.
показати весь коментар
14.10.2022 11:46 Відповісти
Litve eto ixni filial remontirujet te ******.Te sto delajut eti ******i ixni filial.On pojavilsia nedavno no pervuju ocered dlia remonta nasej texniki poskolku ona bolsinstvo nemeckaja i nATo stran kotoryje jest zdes,a tut takze nemci bolsinstve s takoj texnikoj
показати весь коментар
14.10.2022 12:40 Відповісти
Це не зменшує нашу вдячність Литві та литовцям!
показати весь коментар
14.10.2022 13:52 Відповісти
A vot tut sovmesnimi usilijami nakryli kacapov.Vot takoj trofej
показати весь коментар
14.10.2022 16:14 Відповісти
Там заміна ствола, техніка на гарантії, треба сертифікованний сервіс. А наші слюсарі непогано кацапський мотлох ремонтують.
показати весь коментар
14.10.2022 11:41 Відповісти
тут накриють рембазу зразу ж.
показати весь коментар
14.10.2022 11:55 Відповісти
Яка неоціненна допомога йде з країн Балтії. Щира подяка литовцям - і народу, і владі.
показати весь коментар
14.10.2022 11:15 Відповісти
От вам і "бойові випробування" техніки! Німці побачили "слабкі місця" і роблять висновки стосовно боєздатності своєї артилерії Інженери на заводах отримали напрям роботи
показати весь коментар
14.10.2022 11:15 Відповісти
Гут. Зер гут.
показати весь коментар
14.10.2022 11:18 Відповісти
Бий орків молотом - будуть орки золотом!
показати весь коментар
14.10.2022 11:18 Відповісти
тепер ще тиждень по стріляють ! мені здається німчура нам навмисно дала брак .
показати весь коментар
14.10.2022 11:19 Відповісти
Німці просто не розраховували на таку інтенсивність бойової роботи!
показати весь коментар
14.10.2022 11:21 Відповісти
Польские Крабы проще,дешевле и надежнее.
показати весь коментар
14.10.2022 12:05 Відповісти
Так для того, щоб про це знать - треба було "обкатать" обидві моделі в боях та порівнять Порівняли? Отримали результат?
показати весь коментар
14.10.2022 12:20 Відповісти
Вывод,не все что распиарино есть гут.
показати весь коментар
14.10.2022 12:20 Відповісти
Колись у поїзді їхав з дідком в одному купе Виявився авіамеханіком Балтфлоту часів війни Дуже хвалив двигуни англійських "Кітті Хаук" - казав, що відпрацьовували по 2-3 ресурси без заміни (І це при тому, що ресурс у нього був у три рази більший, ніж у наших!) Казав, що на корпусі двигуна "шильдик" був алюмінієвий А на ньому напис російською мовою: "Механик! Не лезь в двигатель! Не мешай ему работать!"
показати весь коментар
14.10.2022 12:39 Відповісти
бритівські висотні розвідники літали так високо що німці нічим не могли їх дістати. Лише одного втратили. Дали ВВС ЧА два штуки, але ті не літали. бо таку масу фото не було чим обробляти і нікому було вивчати.
показати весь коментар
14.10.2022 13:30 Відповісти
Звідки інформація? Тип літака-розвідника, його ТТХ по висоті, і коли поставлявся в СРСР!
показати весь коментар
14.10.2022 13:40 Відповісти
Я розшифровку твоїх "фантазій" довго чекатиму? А то цікавість зжирає! Навіть у дані архівів королівських ВПС заліз - так цікаво було! Так британці сказали - "Бреше хлоп!"
показати весь коментар
14.10.2022 17:48 Відповісти
скажу сразу краб один ствол на 16 отлетел а рейн метал 2 на 6 пушки одинаковые
показати весь коментар
14.10.2022 12:33 Відповісти
По довжині ствола однакові виробники різні ( хоча до нас могли попасти Краби з партії з гарматами одного виробника),наведенні цифри нічого не значать без проведених досліджень, ствол з дефектом при ********* розвитку технологій перевірки якості та ще такої важливої техніки не думаю ( хоча можливість така є але вона мінімальна ).
показати весь коментар
14.10.2022 13:18 Відповісти
еще раз из 6 панцер гаубиц отрыв ствола у 2 а у 16 крабов 1 интенсивность ведения огня одинакова у тех же 777 и фн70 подобные переколы не наблюдаются
показати весь коментар
14.10.2022 13:26 Відповісти
Ви знаєте всі перемінні давайте вгадаю не знаєте, давайте наведу приклад - цим двом гарматам довелося стріляти наприклад снарядами з дефектами ну не пощастило їм і все може таке бути може. До речі а що там з однаковими гарматами?
показати весь коментар
14.10.2022 13:39 Відповісти
гугли но нам надо сау типа Носорога из ЮАР
показати весь коментар
14.10.2022 14:04 Відповісти
G6-52 приймали участь в боєвих діях і стволи в них не розривало - я правильно зрозумів?
показати весь коментар
14.10.2022 14:41 Відповісти
тоже ствол- крабу оторвало но там ствол с дефектом был
показати весь коментар
14.10.2022 12:31 Відповісти
Вони не були розраховані на 100 пострілів на день.
показати весь коментар
14.10.2022 11:22 Відповісти
с этой техникой надо обращаться аккуратно, наши хлопцы уже это поняли. Нельзя ездить на Мерседесе, как на Копейке советской.
показати весь коментар
14.10.2022 11:37 Відповісти
цей металобрухт гарно виглядає тільки в музеї ! я військовій техніці не спеціаліст , але як би мої Джон Діри були такі капризні ніхто їх би не купував ! подібна техніка повинна працювати в надскладних умовах інакше це просто непотріб .
показати весь коментар
14.10.2022 11:47 Відповісти
Як же, ми за вами скучили!
показати весь коментар
14.10.2022 11:34 Відповісти
фото надеюсь ,,актуальное" с привязкой и точной геолокацией??(на случай если что случись, чтоб ни у кого не возникали вопросы как?и почему??так могло случиться!!)
показати весь коментар
14.10.2022 11:40 Відповісти
Звичайно, най вже вальнуть по Литві чи Польщі і війна закінчится за пару днів...
показати весь коментар
14.10.2022 11:42 Відповісти
а ты по дорожному знаку не видишь, что это Польша... а т.к. все новости выкладывают через2-3 дня постфактум, то они уже бьют орков на передовой
показати весь коментар
14.10.2022 11:50 Відповісти
понимаю тебя(ты одессит)вся проблема что как говорят:бьют по морде а не по паспорту так и здесь:легко можно просчитать куда выходит этот переход в Украине,кроме того если внимательней проследиш то заметиш что кацапня давно визжит что надо перекрыть пути поставок с запада(танцы бульбашей под границей из той же серии)будет второй поход или нет на Киев неизвестно, но то что попытка пройти западным рубежом будет однозначно.(так что старайтесь ,,лепите"фото много и красивых а то что это только знак то и вовсе никто ничего по нему не определит!!тем более ,,все будут видеть что это польша")поражают дятлы не понимающие что живут не в каменном веке а в современном мире!! хотя??
показати весь коментар
14.10.2022 12:19 Відповісти
А в то время украинцы на канале зелло Майдан Київ ведуд рашисткую пропаганду,говорят что надо разговаривать с россиянами.Что мы слабаки.Владедец с ниуом Тарпан из Днепра открытый враг Уураины.
показати весь коментар
14.10.2022 16:53 Відповісти
 
 