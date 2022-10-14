В Україну повертаються САУ "PzH 2000", які були відремонтовані у Литві. ФОТО
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До України після ремонту у Литві повертаються самохідні артилерійські установки (САУ) "PzH 2000".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.
"Відремонтовані у Литві "PzH 2000" повертаються на поле бою в Україні. Удачі", - написав він.
Топ коментарі
+67 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар14.10.2022 11:11
+28 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар14.10.2022 11:15
+22 Яр Холодний
показати весь коментар14.10.2022 11:15
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До того ж, інакше повилазять конспірологи.