В Україну повертаються САУ "PzH 2000", які були відремонтовані у Литві. ФОТО

До України після ремонту у Литві повертаються самохідні артилерійські установки (САУ) "PzH 2000".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.

"Відремонтовані у Литві "PzH 2000" повертаються на поле бою в Україні. Удачі", - написав він.

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