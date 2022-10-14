УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15743 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 617 38
війна (56882) ремонт (818) росія (47327) Керченський міст (363) відновлення (168)

Кримський міст російський уряд доручив відремонтувати до 1 липня 2023 року

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,міст,керченський,пором

Російський уряд доручив відновити Кримський міст до 1 липня 2023 року. Виконавцем робіт стане компанія "Нижньоангарськтрансбуд".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Риа Новости" з посиланням на розпорядження від 13 жовтня

 "Визначити граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт, 1 липня 2023 року", - йдеться у розпорядженні

 Зазначається, що єдиним виконавцем робіт із відновлення мосту буде ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові супутникові знімки Кримського мосту оприлюднила компанія Maxar Technologies. ФОТО

Нагадаємо, раніше влада Росії не давала прогнозів щодо того, коли можливе відновлення руху Кримським мостом. 

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
14.10.2022 11:35
+17
Значить ніколи.
показати весь коментар
14.10.2022 11:36
+14
Буде нова бавовна. Нехай навіть не намагаються ремонтувати.
показати весь коментар
14.10.2022 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.10.2022 11:35 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 12:24 Відповісти
Значить ніколи.
показати весь коментар
14.10.2022 11:36 Відповісти
К 1 июля на крымском мосту может произойти еще не одна бавовна
показати весь коментар
14.10.2022 11:36 Відповісти
Буде нова бавовна. Нехай навіть не намагаються ремонтувати.
показати весь коментар
14.10.2022 11:39 Відповісти
Навпаки, нехай швидше берутьсяя за ремонт. Нехай ремонтують і витрачають на те ресурси. А тим часом Бавовнятко туди ще нераз завітає.
показати весь коментар
14.10.2022 13:13 Відповісти
чого це москалі нам завдання ставлять?..
показати весь коментар
14.10.2022 11:39 Відповісти
До 1 липня його не повинно існувати!
показати весь коментар
14.10.2022 11:39 Відповісти
Міст має бути повністю знищений до весни і в подальшому демонтований за рахунок репарацій або працею військовополоненних кацапів, ********** Криму та "мобіків Даунбаса".
показати весь коментар
14.10.2022 11:39 Відповісти
Репарації треба витрачати на щось корисне.
Репарації - це наші гроші, а демонтаж треба робити за рахунок того, хто збудував
показати весь коментар
14.10.2022 12:13 Відповісти
Якраз, щоб всі кацапи встигли з#батися в рашку)
показати весь коментар
14.10.2022 11:40 Відповісти
Типу ми будем його зносити першого липня?
показати весь коментар
14.10.2022 11:40 Відповісти
Ремонт то гроші викинуті на вітер. Цей міст впав тільки від підриву бензобаку в фурі. а що буде як туда ракета прилетить
показати весь коментар
14.10.2022 11:40 Відповісти
кому на вітер, а кому - в карман (особливо в умовах, коли дуже ймовірна повторна "модернізація")...
показати весь коментар
14.10.2022 11:47 Відповісти
Да и Кубань может стать не рашистской как варианты - независимость, к Украине или Вилаят Ногайская степь Имарата Кавказ. То что денег попилят из рашен бюджета - факт, значит нанесут ущерб, что не есть плохо.
показати весь коментар
14.10.2022 11:41 Відповісти
нижнеангарсктранстрой? да там половина компании рабочие бандеровцы выходцы с Украины, как и бывшие управляющие такие как " бурят

"Удовиченко из Харькова,итд...ню ню
показати весь коментар
14.10.2022 11:45 Відповісти
Это не мешает им быть россиянами.
показати весь коментар
14.10.2022 12:01 Відповісти
тебе ведь тоже не мешает быть кацапом твой флажок и ник...?
показати весь коментар
14.10.2022 12:26 Відповісти
А што случілось?
показати весь коментар
14.10.2022 11:45 Відповісти
Нак*й він нам потрібен буде в липні
показати весь коментар
14.10.2022 11:48 Відповісти
*******. яка пробоїна. Рік на ремонт піде. Той Буданов русофоб.
показати весь коментар
14.10.2022 11:57 Відповісти
походу, на Мокше закончились говно и палки
показати весь коментар
14.10.2022 12:04 Відповісти
виграли тендер у фірми по ремонту мосту на каховській гес ))
показати весь коментар
14.10.2022 12:04 Відповісти
Пленные орки будут за свой счет ремонтировать?
показати весь коментар
14.10.2022 12:04 Відповісти
Да хер там , щас шторма начнутся и усе ********* на ...... не маэ москаля( моста) .....
показати весь коментар
14.10.2022 12:05 Відповісти
походили. попрыгали, поразглядывали, пофоткались и решили...... Кто подорвал мост тот пусть и ремонтирует. А по простому. нет у них плавучего крана такой грузоподёмности, на само стройке арендовали у кого то.
показати весь коментар
14.10.2022 12:16 Відповісти
А на вигляд не так серйозно

"Пилить" будут
показати весь коментар
14.10.2022 12:18 Відповісти
За цей час мабуть народити можна.
показати весь коментар
14.10.2022 12:19 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 12:22 Відповісти
залізничну вітку добить треба
якщо вона працює
показати весь коментар
14.10.2022 12:44 Відповісти
Як референдум то за три дні, як щось руками.....
показати весь коментар
14.10.2022 12:46 Відповісти
Тю,а нащо,вінвстигне ще пару раз втомитись.
показати весь коментар
14.10.2022 12:50 Відповісти
ну ясно, меблі і тряпки зручніше возити на авто чим паромом, коли зйобувати будуть
показати весь коментар
14.10.2022 12:51 Відповісти
А вони впевнені,шо взагалі міст доживе ,до ремонтування
показати весь коментар
14.10.2022 12:56 Відповісти
Мост нужно *********** в хлам. Что бы полностью уничтожить судоходство с азовского моря. ИМХО, у нас там вся инфраструктура уничтожена, так что похер, пусть азовское море станет просто озером это отрежет навсегда кацапам доступ к остальным морям региона
показати весь коментар
14.10.2022 13:31 Відповісти
Как то лапетногий "нарид" нихера историю ну на отрез учить не хочет!!! 70 лет строили по указке - то 7 ноября, то к дню рождения дяди сталина, то брежнева, то к концу пятилетке и т.д. И что в итоге настроили?? И тут опять история повторяется, к 1 числу и ******, чтобы построили а как, чем, уже никого и никак не ипет!!!
показати весь коментар
14.10.2022 13:44 Відповісти
как говорил ходжа насреддин )
показати весь коментар
14.10.2022 17:24 Відповісти
или ишак сдохнет, или эмир
показати весь коментар
14.10.2022 17:28 Відповісти
 
 