Кримський міст російський уряд доручив відремонтувати до 1 липня 2023 року

Російський уряд доручив відновити Кримський міст до 1 липня 2023 року. Виконавцем робіт стане компанія "Нижньоангарськтрансбуд".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Риа Новости" з посиланням на розпорядження від 13 жовтня

"Визначити граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт, 1 липня 2023 року", - йдеться у розпорядженні

Зазначається, що єдиним виконавцем робіт із відновлення мосту буде ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд".

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Нагадаємо, раніше влада Росії не давала прогнозів щодо того, коли можливе відновлення руху Кримським мостом.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.