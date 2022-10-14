Підрозділи ВМС ЗСУ за добу знищили спостережний пункт окупантів та два ударні дрони "Shahed-136"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці військово-морських сил України продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів та знищувати ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗС України.
"За добу підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України в районі відповідальності поблизу міста Очаків було знищено спостережний пункт на березі, що контролює противник та два ударні дрони "Shahed-136"", - йдеться в повідомленні.
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Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар14.10.2022 12:01 Відповісти Мені подобається 4
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