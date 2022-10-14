Ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі 9 жовтня: вже відомо про 13 загиблих

У Запоріжжі продовжуються пошукові роботи та розбір завалів багатоповерхового будинку, який постраждав внаслідок ракетного удару 9 жовтня. З-під завалів деблоковано ще двох людей.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На цей час з-під завалів деблокували ще двох людей. Усього відомо аж про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі у квартирах цього багатоповерхового дому. Вічна памʼять та щирі співчуття рідним та близьким", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черговий обстріл Запоріжжя - не просто війна, а злочин проти людяності, - президент Естонії Каріс