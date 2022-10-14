1 339 1
Ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі 9 жовтня: вже відомо про 13 загиблих
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Запоріжжі продовжуються пошукові роботи та розбір завалів багатоповерхового будинку, який постраждав внаслідок ракетного удару 9 жовтня. З-під завалів деблоковано ще двох людей.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"На цей час з-під завалів деблокували ще двох людей. Усього відомо аж про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі у квартирах цього багатоповерхового дому. Вічна памʼять та щирі співчуття рідним та близьким", - написав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Player New
показати весь коментар14.10.2022 12:07 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...