Заклади освіти Київщини із 17 до 21 жовтня продовжать працювати дистанційно, - ОВА

Заклади освіти Київщини із 17 до 21 жовтня продовжать працювати дистанційно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Наступного тижня, із 17 до 21 жовтня, заклади освіти Київської області продовжать працювати в дистанційному режимі. Таке рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області 13 жовтня 2022 року. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів з боку Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.



Йдеться про всі освітні заклади будь-яких форм власності - загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Про зміни в навчальному процесі буде поінформовано додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 14 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційку, - Міносвіти