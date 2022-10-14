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Для України важливо отримати новітні системи ППО та засоби РЕБ. Процес покращився, але досі складний, - нардеп "Голосу" Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рахманін

Тривалість російського ракетного терору залежить від двох факторів: скільки високоточних ракет є в Росії та наскільки закритим буде українське небо. Тому для України важливо отримати новітні системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби.

 Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам не вистачає засобів радіоелектронної боротьби для боротьби з безпілотниками й нам не вистачає ППО. І недарма НАТО вже визначило забезпечення України системами протиповітряної оборони своїм першочерговим завданням. Питання постачання ППО зараз поліпшиться. Але це складний процес. Складний не через те, що партнери не хочуть давати ці системи, проблема в тому, що вони дорогі і їх не так багато, їх треба виготовляти. А ті системи, які наявні мають достатньо лімітований запас боєприпасів", - пояснює народний депутат.

Сподіватись на те, що в Росії закінчаться ракети - справа марна, вважає Рахманін.

"Запас ракет у росіян зменшується, але ще, на жаль, не обнулився. В них є певний процес відновлення, він дуже повільний, але вони все ще можуть відновлювати ракети. Зрозуміло, що не в такій кількості, як це було до повномасштабного вторгнення, але все ще є", — констатує представник "Голосу".

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Автор: Марина Макєєва
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14.10.2022 13:04 Відповісти
Коли гітлер бомбив Лондон, брити почали самотужки розвивати ПВО і в кооперації з США таки за два роки її побудували. При атаках першої моделі ФАУ брити вже застосовували керовані зенітні снаряди. А проти ФАУ другої моделі ПВО було безсиле. Так що спільними зусиллями ПВО буде функціонувати. по ніхто не дасть гарантій,що і після поразки лапті перестануть метать ракетки.
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14.10.2022 13:40 Відповісти
поразка русні настане тільки тоді, коли вона припинить стріляти ракетами, а це значить ще років 20-30 нам треба воювати...
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14.10.2022 14:03 Відповісти
 
 